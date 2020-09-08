Минсельхоз ожидает урожай подсолнечника в РФ на уровне средних многолетних значений

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Минсельхоз ожидает урожай подсолнечника в России в этом году на уровне средних многолетних значений, сообщает ТАСС.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде южных регионов страны в период вегетации растений Минсельхоз России ожидает урожай подсолнечника в текущем году на уровне средних многолетних значений", – говорится в сообщении.

В то же время в министерстве не исключили, что урожай будет немного ниже рекордного показателя 2019 года.

В ведомстве считают, что валовый сбор подсолнечника в текущем сезоне позволит обеспечить сырьем предприятия переработки и сохранить стабильную ситуацию на рынке.

Ранее россиян предупредили о потенциальном росте цен на подсолнечное масло и иные продукты из подсолнечника. Как выявили аналитики центра "Совэкон", в 2020 году по этому растению наблюдается снижение урожайности. С полей собрали 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23% ниже, чем годом ранее.

Отмечалось, что из-за засушливых весны и лета нынешний урожай станет самым низким с 2017 года. Тогда было собрано всего 10,5 тонны маслосемян. В нынешнем же году эксперты ожидают серьезное снижение на юге России и на Северном Кавказе – до 3,3 миллиона тонн.

В "Совэконе" считают, что в перспективе рынок ожидает взрывной рост на продукты, приготовленные на основе подсолнечника. За прошлую неделю стоимость тонны семян составила 22,5 тысячи рублей, в то время как вырасти она может сразу на 20%.

