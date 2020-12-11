Эксперты спрогнозировали, когда в России снизятся цены на продукты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам и ведомствам нормализовать цены на продукты питания. На проблему высокой стоимости товаров ранее обратил внимание Владимир Путин. Рассказываем, какие меры могут быть предприняты и как скоро эффект от них почувствуют покупатели.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Пандемией не объяснишь"

Владимир Путин 9 декабря в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам. Отдельно президент остановился на стоимости продуктов питания. Он остался недоволен представленными цифрами.





Владимир Путин президент РФ Рост на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия?

Глава государства заявил, что цена на сахар выросла на 71,5%, на подсолнечное масло – на 23,8% и продолжает расти. На муку взлет составил 12,9%, на макароны – 10,5%, на хлеб и хлебобулочные изделия – на 6,3%.

"А объяснение есть, конечно. Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности", – подчеркнул Путин.

На следующий день Михаил Мишустин на совещании по ситуации с ценами на продукты заявил, что все нормативно-правовые акты для решения проблемы должны быть готовы к утру 14 декабря.

"Со следующей недели прошу вас, коллеги, мне еженедельно докладывать по ситуации с ценами на базовую продовольственную корзину в рамках оперативных совещаний с вице-премьерами, если потребуется – принимать срочные решения и сообщать мне лично и незамедлительно", – сказал Мишустин.

Отдельно он подчеркнул, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры допустили сбой в контроле за стоимостью товаров. По словам премьер-министра, для стабилизации цен необходимо принять комплексные решения и действовать с максимальным охватом "от поля до прилавка". Мишустин отметил, что в работу необходимо вовлекать производителей, посредников и торговые сети.

По данным СМИ, на совещании правительства с представителями бизнеса были озвучены рекомендованные цены на сахар и подсолнечное масло. В первом случае это не более 45 рублей за килограмм, во втором – не более 110 рублей за литр. Оптовую цену при этом якобы рекомендовали установить на уровне не более 36 и 95 рублей соответственно.

Генпрокуратура также поручила проверить обоснованность цен во всех регионах страны. Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов, в свою очередь, рассказал, что ФАС изучит все случаи повышения стоимости продуктов питания.

"Тут получилось так, что, судя по всему, под эгидой пандемии ряд производителей просто решили получить дополнительную большую маржу и воспользоваться ситуацией. Сейчас проводится предиктивная аналитика с точки зрения того, а есть ли предпосылки роста цен на другие группы продовольственных товаров. Их действительно нет", – говорит Евтухов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что вопрос корректировки цен на продукты будет решен оперативно. По его словам, отечественная продукция "не может так дорожать".



Фото: Москва 24/Никита Симонов

А подешевеет скоро?

Заместитель представителя комитета по регулированию потребительского рынка в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин в разговоре с Москвой 24 спрогнозировал, когда цены на продукты в магазинах начнут падать.





Владимир Ионкин заместитель представителя комитета по регулированию потребительского рынка в Ассоциации компаний розничной торговли Думаю, спад может случиться уже в течение следующей недели. Президент сказал, что у правительства есть все рычаги для этого, сейчас они будут их использовать.

"На мой взгляд, применение установления предельных цен государством – это вряд ли, но у государства много других рычагов для выполнения обозначенной задачи. В том числе поговорить и уговорить производителей и сети", – считает Ионкин.

В первую очередь речь идет о том, чтобы у покупателя в магазине был выбор – взять товар подешевле или подороже, продолжает эксперт.

"При этом низшая ценовая категория не говорит о том, что это продукт худшего качества или с определенными дефектами. Это товар, который соответствует всем качественным показателям. Сейчас ассортимент продукции большой, и мы как покупатели должны быть уверены в том, что, придя в магазин, на прилавке будет товар по минимальной цене", – сказал представитель АКОРТ.

Снижению цен может способствовать и жесткая конкуренция среди ретейлеров, говорит Ионкин. При этом уже сейчас цена на востребованные товары в розницу может быть даже ниже, чем стоимость закупки у поставщика.

"Так происходит, потому что это трафикообразующий товар, потому что у конкурирующей сети через дорогу он стоит чуть дешевле. А маржа зарабатывается на премиум-товарах. Это принцип перекрестного субсидирования, который применяется уже давно", – отметил Ионкин.

Безусловно, в точках на карте страны с более сложной логистикой цена на товары будет выше, отметил эксперт. Однако прибавка к стоимости должна быть "в разумных пределах", резюмировал Ионкин.

С тем, что у правительства существуют рычаги для снижения цен, согласился завлабораторией по изучению рыночной экономики экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

"Экономически правительство может воздействовать на уровень цен на то же самое подсолнечное масло, вводя экспортные пошлины, которые делают менее выгодным экспорт масла и более выгодным его продажу на внутреннем рынке. Таким образом поставки на внутренний рынок относительно возрастут, и это изменит соотношение спроса и предложения, соответственно, приведет к понижению уровня цен", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.

Среди рычагов влияния на стоимость продукции он также перечислил товарные интервенции, закупку соответствующих продуктов у российских производителей либо за рубежом, субсидирование таких закупок. Кроме того, предоставление льготы для импортеров подсолнечного масла в страну, чтобы увеличить его приток.





Андрей Колганов заведующий лабораторией по изучению рыночной экономики экономического факультета МГУ Кроме этого, правительство может прибегать и к методам правового регулирования, например путем проведения расследования случаев монопольного сговора и злоупотребления монопольным положением на рынке этих товаров.

"Плюс правительство может прибегнуть просто к административному давлению на крупнейших производителей и продавцов этих товаров, вынудив их проводить более осмотрительную ценовую политику. Применение такого рода рычагов тоже не исключено", – считает эксперт.

Ранее в Минсельхозе России сообщили, что ведомство вместе с бизнесом и органами власти прорабатывает комплекс мер для оперативной стабилизации ситуации с ценами на продукты.



Никита Камзин, Наталья Лоскутникова