Где в Москве можно покататься на коньках

Настоящая зима уже пришла в город. Москва оделась в белое, и жителям остается только радоваться такой снежной и мягкой погоде, играть в снежки и кататься на лыжах. А для тех, кто больше любит коньки, в столице подготовили множество мест для этого зимнего увлечения. О том, где можно покататься на коньках в этом сезоне, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Столичные катки

На данный момент в городе залили уже 120 катков с искусственным льдом. На всех катках есть освещение, пункты проката, медицинской помощи и питания, раздевалки, туалеты. Полный список можно посмотреть здесь.

Сегодня уже можно покататься на коньках во многих городских парках. Катки открыты в "Сокольниках", в Парке Горького, на "ВДНХ", в Таганском, Гончаровском и еще в 13 парках. Всего в парках работают более 40 катков. В скором времени, как в столицу придут устойчивые морозы, откроются площадки с натуральным покрытием: в первую очередь в Измайловском, в Перовском парке, а также в саду "Эрмитаж", а до конца декабря в парках откроют все 15 катков с натуральным льдом.

Всего в столице 1431 каток с искусственным и натуральным льдом. Они оборудованы всем необходимым для занятий спортом и отдыха. Общая площадь катков – 117,3 гектара!

Этой зимой для отдыха горожан в столице откроют более 3,8 тысячи объектов зимней инфраструктуры, включая не только катки, но и 384 лыжные трассы общей протяженностью около 600 километров, 264 ледяные горки, а также снежные городки, кроме того, оборудуют 50 мест для моржевания. Также для активного отдыха в столице подготовлены лыжные базы, горнолыжные склоны, площадки для сноуборда, места катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах. Везде есть теплые раздевалки, освещенные стартовые площадки, пункты проката и точки горячего питания.

Этой зимой для отдыха горожан в столице откроют более 3,8 тысячи объектов зимней инфраструктуры, включая не только катки, но и 384 лыжные трассы общей протяженностью около 600 километров, 264 ледяные горки, а также снежные городки, кроме того, оборудуют 50 мест для моржевания. Также для активного отдыха в столице подготовлены лыжные базы, горнолыжные склоны, площадки для сноуборда, места катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах. Везде есть теплые раздевалки, освещенные стартовые площадки, пункты проката и точки горячего питания.

"Фабрика счастливых людей"

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

22 ноября в Парке Горького открыли каток "Фабрика счастливых людей" с неоновым конвейером и десятиметровой дымовой трубой. Попасть туда можно через шесть павильонов, которые расположены в разных частях парка. Одновременно на льду могут находиться свыше шести тысяч человек.

Для взрослых и юных любителей катания на коньках начала работать не только основная зона, но и детская ледовая площадка и хоккейная коробка. К новому сезону парк закупил более 1,5 тысячи пар коньков: часть женских пар оснащена подсветкой, а также неоновыми шнурками.

В этом сезоне каток в Парке Горького вернул себе статус самого большого в Европе катка с искусственным льдом, его площадь – 18 тысяч квадратных метров.

Каток работает со вторника по воскресенье. Со вторника по четверг посетить его можно с десяти утра до одиннадцати вечера, а с пятницы по воскресенье – до полуночи. Стоимость билета – от 150 до 450 рублей, прокат – 150 рублей.

"Ракета" и "Цветник"

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

30 ноября на ВНДХ начали работать два катка с названиями "Цветник" и "Ракета". Уютный каток "Цветник" открылся на Центральной аллее между фонтанами "Дружба народов" и "Каменный цветок". Эта площадка с искусственным покрытием площадью 4,5 тысячи квадратных метров, где одновременно могут находиться 1200 человек. Каток оформлен в праздничной зимней стилистике с новогодним арт-объектом из девяти прозрачных сфер диаметром от пяти до девяти метров, напоминающих стеклянные шары, внутри каждого из которых разместили игрушки-украшения.

А вот "Ракета" получился более молодежным. Каток сочетает в себе современные тренды молодежной культуры – музыку, кино, комиксы и экстремальный спорт в рамках праздничной анимации, костюмированных вечеринок и тематических дискотек. Площадка открылась на площади Промышленности, вокруг макета ракеты-носителя "Восток". Площадь искусственного льда составляет более 8,6 тысячи квадратных метров, каток может вместить одновременно 2400 посетителей.

Катки открыты со вторника по пятницу (кроме праздничных дней) – с 11 до 23 часов, в выходные и праздничные дни – с 10 до 23 часов. Стоимость билета на каток в будние дни – от 250 до 350 рублей, в выходные и праздники – от 350 до 450 рублей. Детский билет – от 150 до 200 рублей. Прокат коньков обойдется в 200 рублей, защитная экипировка – еще 50 рублей.

Все на "Лед"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Каток "Лед" в парке "Сокольники" в первую очередь удивит посетителей необычным оформлением. Бортики оборудованы специальными трубками, реагирующими на прикосновения. Катаясь по периметру "Льда", посетители парка могут почувствовать себя одновременно и дирижером, и музыкантом, играющим на арфе. Площадь катка составляет 5,3 тысячи квадратных метров.

Стоимость входа на каток в будние дни – 300 рублей, в выходные – 400 рублей. Также есть абонементы на 10 или 20 посещений. Выйти на "Лед" можно ежедневно, с 10 часов до полуночи. Прокат коньков – бесплатно на время сеанса.

ГУМ-каток

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

29 ноября состоялось торжественное открытие самого центрального катка Москвы – в этот день открылся ГУМ-каток на Красной площади. На катке можно не только отлично провести время, любуясь на главную площадь страны, но и согреться вкусным и ароматным глинтвейном. Для самых маленьких посетителей катка есть специальный мобильный помощник фигуриста – скользящая фигурка, которая помогает детям уверенно стоять на льду. Вместимость катка – 450 человек.

До 28 декабря в первой половине дня (с 10:00 до 15:30) по будням на каток можно пройти бесплатно со своими коньками. С 16 до 23 часов вход на каток стоит 400 рублей, а по выходным в течение всего дня стоимость составляет 500 рублей. В новогодние праздники плата за вход увеличится до 500 (по будням) и 600 рублей (в выходные) соответственно. Прокат коньков – 300 рублей во все дни.

Школы фигурного катания

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В начале декабря в парках города начали работать школы фигурного катания. Посетить занятия под руководством профессиональных тренеров пока можно в девяти парках, среди которых Гончаровский, "Дубки" и Парк Горького, где уроки проводятся бесплатно. До конца декабря школы фигурного катания появятся еще в шести парках столицы. Бесплатными занятия будут в парке 50-летия Октября, парке "Фили", Бабушкинском и парке Северного речного вокзала.

Танцам на льду будут обучать как новичков, так и тех, кто уже уверенно держится коньках. Начинающих фигуристов смогут обучить тому, как правильно держать осанку, и покажут им основные движения. Опытным фигуристам раскроют секреты выполнения сложных элементов, которые входят в программы выступления профессиональных спортсменов. Например, "пистолетик", простые прыжки и "фонарик". Некоторые упражнения участники мастер-классов будут выполнять в парах. Занятия будут проводить до конца зимнего сезона.

Фото: Агентство Москва/Зыков Кирилл

Парки со школами фигурного катания:

