Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября 2014, 16:40

Экономика

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 49 рублей впервые с 12 сентября

Фото: ИТАР-ТАСС

Курс евро опустился ниже 49 рублей впервые с 12 сентября. В ходе торгов на Московской бирже европейская валюта подешевела на 65 копеек.

На 44 копейки снизился курс доллара - до 38,17 рубля.

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, снизился на 37,67 копейки - до 49,3145 рубля, курс доллара - на 28,42 копейки, до 38,3830 рубля, следует из данных Банка России.

Напомним, что 16 сентября курс евро превысил отметку в 50 рублей впервые с апреля. Сообщалось, что повышение курса связано с введением новых санкций Евросоюза и США в отношении России.

Сайты по теме


доллар евро курсы валют

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика