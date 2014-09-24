Курс евро на Московской бирже опустился ниже 49 рублей впервые с 12 сентября

Фото: ИТАР-ТАСС

Курс евро опустился ниже 49 рублей впервые с 12 сентября. В ходе торгов на Московской бирже европейская валюта подешевела на 65 копеек.

На 44 копейки снизился курс доллара - до 38,17 рубля.

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, снизился на 37,67 копейки - до 49,3145 рубля, курс доллара - на 28,42 копейки, до 38,3830 рубля, следует из данных Банка России.

Напомним, что 16 сентября курс евро превысил отметку в 50 рублей впервые с апреля. Сообщалось, что повышение курса связано с введением новых санкций Евросоюза и США в отношении России.