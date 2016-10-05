Трехэтажный детский сад построят в Лефортове

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Трехэтажный детский сад на 200 мест построят на юго-востоке Москвы в районе Лефортово, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Здание возведут по адресу: Красноказарменная улица, владение 14А. Помимо групп, в садике будут музыкальные и физкультурные залы, кабинеты психолога и логопеда, а также помещения для кружков.

Учреждение приспособят и для посещения детей с ограниченными физическими возможностями – в здании оборудуют санузлы для малобильных детей и лифты.

Кроме того, на территории сада возведут детские и спортивные площадки и навесы от непогоды.