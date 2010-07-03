Криминалист прокомментировал появление программы для поиска маньяков

В России появилась программа по поиску серийных преступников. Она создана на основе искусственного интеллекта и должна помочь максимально быстро составить портрет убийцы. Разбираемся, как работает IT-детектив и сможет ли он полностью заменить человека.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

С высокой точностью

Руководитель Научно-исследовательского института криминалистики Следственного комитета РФ Алексей Бессонов рассказал, что на разработку программы подтолкнули громкие убийства в Иркутске, Краснодаре, Москве и Подмосковье. По его словам, после того как Ангарский маньяк Михаил Попков в 2017 году признался в очередном эпизоде, криминалисты обратили внимание, что в поведении серийных убийц и их способах скрывать следы есть много закономерностей.

Для создания программы эксперты изучили более тысячи эпизодов, которые совершили 186 маньяков и насильников. Среди них и громкие преступления Чикатило, на счету которого 58 жертв, а также Попкова – более 80 известных преступлений. На основе этих данных разработчики создали алгоритм, который позволяет составить поисковый портрет злоумышленника.

Для этого в таблицу загружаются исходные данные с осмотра места происшествия, характеристики жертвы, в частности пол, возраст. Анализируя данные, система выдает наиболее верный, по мнению искусственного интеллекта, вариант.





Алексей Бессонов руководитель Научно-исследовательского института криминалистики Следственного комитета РФ Портрет маньяка мы получаем за пару минут расчетов – и можно начинать поиски.

Бессонов отметил, что программа хоть и допускает погрешности, но точность признаков преступника велика. Возраст маньяка искусственный интеллект способен определить с вероятностью 80%, с точностью 81,5% – наличие у него психических заболеваний. Наиболее точный ответ система выдает на запрос: был ли знаком маньяк с жертвой (96%).



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Без человека не обойдется?

Профессор криминалистики, доктор юридических наук Анатолий Кустов в разговоре с Москвой 24 отметил, что разработанная программа по поиску маньяков может быть только дополнительным инструментом в раскрытии дела.





Анатолий Кустов профессор криминалистики, доктор юридических наук Машина способна анализировать только те данные, которые в нее загрузили. В нее нельзя вложить человеческую интуицию.

"Ведь как специалисты мы на месте происшествия не только изучаем материальную обстановку. Сами на основе собственного опыта стараемся предположить, как бы поступили на месте преступника, жертвы", – подчеркнул эксперт.

Вместе с тем Кустов добавил, что загружаемых в программу данных вполне достаточно, чтобы приблизиться к раскрытию преступления.

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал Москве 24, что искусственный интеллект способен обрабатывать огромный объем данных, в которых человек легко может запутаться.

"Основная проблема в том, что "серийников" часто распознают не сразу, а расследуют каждое преступление по отдельности. Особенно когда они действуют в городе и соседних областях, и дела ведут разные структурные региональные подразделения. Искусственный интеллект вполне способен решить эту проблему, сопоставив все детали", – считает Власов.





Александр Власов эксперт в области информационной безопасности Единственное, на мой взгляд, что искусственный интеллект не сможет сделать никогда, – предсказать, сопоставив разрозненные данные, что маньяк в определенный день поедет в какое-то место и совершит там очередное преступление. Это из разряда научной фантастики.

Эксперт добавил, что алгоритмы, аналогичные российскому, уже используются в криминалистике в других странах мира. Преимущественно это государства, у которых есть IT-компетенции и суперкомпьютеры, способные обрабатывать большой объем данных.





Камзин Никита