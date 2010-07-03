Криминалист прокомментировал появление программы для поиска маньяков

В России появилась программа по поиску серийных преступников. Она создана на основе искусственного интеллекта и должна помочь максимально быстро составить портрет убийцы. Разбираемся, как работает IT-детектив и сможет ли он полностью заменить человека.
С высокой точностью
Руководитель Научно-исследовательского института криминалистики Следственного комитета РФ Алексей Бессонов рассказал, что на разработку программы подтолкнули громкие убийства в Иркутске, Краснодаре, Москве и Подмосковье. По его словам, после того как Ангарский маньяк Михаил Попков в 2017 году признался в очередном эпизоде, криминалисты обратили внимание, что в поведении серийных убийц и их способах скрывать следы есть много закономерностей.
Для создания программы эксперты изучили более тысячи эпизодов, которые совершили 186 маньяков и насильников. Среди них и громкие преступления Чикатило, на счету которого 58 жертв, а также Попкова – более 80 известных преступлений. На основе этих данных разработчики создали алгоритм, который позволяет составить поисковый портрет злоумышленника.
Для этого в таблицу загружаются исходные данные с осмотра места происшествия, характеристики жертвы, в частности пол, возраст. Анализируя данные, система выдает наиболее верный, по мнению искусственного интеллекта, вариант.
Бессонов отметил, что программа хоть и допускает погрешности, но точность признаков преступника велика. Возраст маньяка искусственный интеллект способен определить с вероятностью 80%, с точностью 81,5% – наличие у него психических заболеваний. Наиболее точный ответ система выдает на запрос: был ли знаком маньяк с жертвой (96%).
Без человека не обойдется?
Профессор криминалистики, доктор юридических наук Анатолий Кустов в разговоре с Москвой 24 отметил, что разработанная программа по поиску маньяков может быть только дополнительным инструментом в раскрытии дела.
"Ведь как специалисты мы на месте происшествия не только изучаем материальную обстановку. Сами на основе собственного опыта стараемся предположить, как бы поступили на месте преступника, жертвы", – подчеркнул эксперт.
Вместе с тем Кустов добавил, что загружаемых в программу данных вполне достаточно, чтобы приблизиться к раскрытию преступления.
Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал Москве 24, что искусственный интеллект способен обрабатывать огромный объем данных, в которых человек легко может запутаться.
"Основная проблема в том, что "серийников" часто распознают не сразу, а расследуют каждое преступление по отдельности. Особенно когда они действуют в городе и соседних областях, и дела ведут разные структурные региональные подразделения. Искусственный интеллект вполне способен решить эту проблему, сопоставив все детали", – считает Власов.
Эксперт добавил, что алгоритмы, аналогичные российскому, уже используются в криминалистике в других странах мира. Преимущественно это государства, у которых есть IT-компетенции и суперкомпьютеры, способные обрабатывать большой объем данных.
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