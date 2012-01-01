Адвокат Кудряшов предупредил о рисках права на самооборону при защите жилья

Россиянам хотят разрешить применять любые способы самообороны при незаконном проникновении в их дом: такой законопроект внесли в Госдуму 17 февраля. Как инициатива будет работать на практике и какие риски она предполагает, разбиралась Москва 24.

"Хоть оружие, хоть сковородку"

В России предложили расширить право граждан на самооборону при незаконном проникновении в жилище. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 17 февраля. Если документ будет принят, защищаться от злоумышленников на своей территории разрешат любыми способами, не опасаясь при этом уголовного наказания.

"Не должен хозяин выяснять, кто и зачем пробрался к нему домой: только для воровства или с угрозой для жизни домочадцев", – пояснил в своем телеграм-канале депутат Госдумы, соавтор инициативы Ярослав Нилов.





Ярослав Нилов депутат Госдумы, соавтор законопроекта Принцип "Мой дом – моя крепость" – в законодательные нормы и юридическую практику!

В беседе с RTVI Нилов уточнил, что нововведение позволит применять россиянам не только "любое оружие – холодное, гладкоствольное, травматическое", но и "хоть детскую игрушку, хоть сковородку".

Подобные инициативы обсуждались и ранее, однако не получили одобрение. В частности, в официальном отзыве правительства сказано, что это "влечет чрезмерное расширение границ права на необходимую оборону".

Не согласился с защитой жилья любыми способами и Верховный суд. В отзыве инстанции указано, что реализация такой инициативы не позволит привлечь к уголовной ответственности за несоразмерную защиту от посягательства. Это повлечет "негативные последствия не только для интересов отдельной личности, но и для интересов общества и государства в целом".



Прецеденты, в которых россиян наказывали за самооборону при вторжении на их частную территорию, – не редкость. Например, в 2018 году новосибирца Владимира Крюкова приговорили к 8 годам строгого режима за убийство человека, ворвавшегося на его дачу. На мужчину напала компания незнакомцев, один из которых залил ему глаза перцовым баллончиком. Крюков нащупал топор и нанес смертельный удар в голову одному из нападавших. Мужчину признали виновным в убийстве и отправили в тюрьму, однако в июне 2022-го Верховный суд признал его действия самообороной и отменил приговор.



Безнаказанные убийства?

В настоящее время в России отсутствует законодательное регулирование защиты граждан от посторонних, проникших в их жилище. С нововведением же права пострадавших будут защищены, заявил в разговоре с Москвой 24 вице-спикер Госдумы, соавтор законопроекта Борис Чернышов.

По его словам, под данный принцип подпадает "любое вторжение на частную территорию, которое не согласовано с владельцем".





Борис Чернышов вице-спикер Госдумы, соавтор законопроекта Если вы изначально пригласили к себе домой человека – это одно дело. Но если он зашел туда сам, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо чтобы нанести ущерб имуществу или людям, – это даст возможность применять силу.

В то же время эффективность этой меры может быть снижена правоприменительной практикой, считает адвокат Константин Кудряшов.

"Сейчас правоохранители нередко оценивают ситуацию так: кто получил более серьезный вред здоровью, тот и потерпевший. Даже если агрессор спровоцировал конфликт и вторгся в чужое жилье", – пояснил эксперт Москве 24.

В случае принятия законопроекта россиян начнут оправдывать по делам о применении самообороны, однако впоследствии есть риск возникновения другого "дисбаланса" – злоупотребления этим правом. В этом случае безнаказанными могут остаться нападения и даже убийства, заключил Кудряшов.

