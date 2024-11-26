Эксперт Кикалишвили назвал свисток и газовый баллончик оптимальными средствами самообороны

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При встрече с агрессором лучше не вступать в конфликт и постараться уйти, но если ситуация накалилась, стоит использовать свисток и газовый баллончик. Об этом Москве 24 рассказал ректор Академии самообороны и безопасности Константин Кикалишвили.

Ранее в столице прекратили уголовное дело в отношении подростка, после удара которого умер прохожий. Известно, что в момент конфликта мужчина был нетрезв и навязчиво что-то предъявлял парню. Адвокатам и экспертам удалось доказать, что причиной смерти мужчины стал не удар, а кровоизлияние в мозг из-за разрыва аневризмы.

В целом при встрече с агрессором Кикалишвили посоветовал не вступать в конфликт, а постараться уйти.

"В любом случае надо уходить и разрешать ситуацию речью, беседой, спокойствием. Не надо ее накалять", – указал эксперт.

Кроме того, важно уметь предугадать возможный конфликт. В частности, если на пути стоит шумная компания, которая распивает напитки, лучше просто обойти ее.



Константин Кикалишвили ректор Академии самообороны и безопасности Для защиты от агрессора надо носить с собой элементарное средство – газовый баллончик. Его можно использовать, когда вы видите, что ситуация выходит за грань. Также если у вас есть свисток, можно громко посвистеть и позвать на помощь. Но неподготовленному человеку вступать в какие-то конкретные передряги или единоборства, заниматься рукоприкладством не стоит.

Кикалишвили также рассказал, что можно считать превышением самообороны.

"Если наступила угроза вашей жизни и здоровью, тогда вы можете действовать. Если перевести на обычный бытовой язык – человек вас поранил, кинулся с ножом и у вас есть повреждения, тогда ваши действия могут рассматриваться как самооборона. Если вы просто отобрали оружие и нанесли нападавшему травмы, это будет превышение, потому что у вас никаких увечий нет", – пояснил специалист.

Интересующимся темой самообороны также можно посещать специальные тренировки. Они позволят держать себя в форме и узнать больше, как действовать в подобных ситуациях, заключил эксперт.

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