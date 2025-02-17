Законопроект о самообороне при незаконном проникновении в дом внесут в ГД

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В России хотят расширить возможности самообороны при вторжении злоумышленников в дом, позволив применять любые меры без риска получить за это уголовное наказание. Законопроект внесут в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым, сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы предложили пересмотреть статью УК РФ о необходимой обороне. Предлагается внести в нее поправки, согласно которым защита своей или чужой жизни при вторжении в жилище не будет считаться превышением пределов необходимой обороны.

Гражданам необходимо дать возможность защищать свою жизнь и своих близких, не боясь отправиться после этого в тюрьму, отметили парламентарии.

Депутаты указали, что Верховный суд России прямо назвал незаконное вторжение в жилище посягательством, которое допускает причинение вреда злоумышленников при самообороне. Они также отметили, что подобное вторжение зачастую сопровождается тяжкими преступлениями: убийством, изнасилованием, похищением и прочим.

Аналогичный законопроект уже вносили в Госдуму летом прошлого года. Парламентарии отмечали, что зачастую агрессоры находятся в более выгодном положении, так как именно защищающийся будет вынужден в дальнейшем доказывать свою невиновность.

Инициатива поможет укрепить в российском законодательстве принцип "мой дом – моя крепость", а также фактически переломить судебную практику в РФ в пользу граждан, считают депутаты.

Тем не менее правительство попросило существенно доработать данный проект. В кабмине отметили, что законопроект уже не получал поддержку кабмина в 2022 году и с того времени "концептуальных изменений не претерпел".