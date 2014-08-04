В российских городах пройдет месячник безопасности детей

С 20 августа в городах России пройдет месячник безопасности детей

В России с 20 августа стартует месячник безопасности детей, сообщил в понедельник на селекторном совещании глава МЧС Владимир Пучков, передает телеканал "Москва 24".

Он добавил, что за время отдыха дети отвыкают от общественного транспорта, инфраструктуры и светофоров. Кроме того, от повседневного контроля за своими чадами отвыкли и родители. С ними также необходимо провести профилактические беседы, подчеркнул министр.

Профилактические занятия будут проводиться с участием пожарных, спасателей, а также преподавателей. Особое внимание уделят школам, в которых развернуты пункты временного размещения для граждан, вынужденно покинувших Украину.

Как отметила директор столичной гимназии №1409 Ирина Ильичева, в их здании внутренняя связь установлена не только в основном корпусе, где школа, ученики, но и в дошкольных отделениях.

"В течение года постоянно проходит обучение по эвакуации из здания. Так, в разделе ОБЖ для этого есть специальный курс. Это постоянная работа, а не работа одного дня", - пояснила она.