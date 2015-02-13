Утилизационный сбор для произведенных в России машин могут отменить

ТАСС: Андрей Холмов

В России в 2015 году могут отменить утилизационный для машин, произведенных в России и соответствующих экологическому классу Евро-4 и Евро-5. Об этом М24.ru рассказал председатель комитета Госдумы РФ по транспорту Евгений Москвичев. Депутаты уже направили предложения в правительство. По словам Москвичева, отмена сбора позволит поддержать автомобильную промышленность и снизить цены на машины.

Депутат напомнил, что утилизационный сбор платят компании, производящие автомобили в России, а также те, кто ввозят машины из-за рубежа.

"Мы хотим отменить утилизационный сбор для автомобилей экологического класса Евро-4 и Евро-5, которые были произведены в России. Это не только отечественный автопром, но также иномарки, у которых производство в России. Например, Volvo и грузовые автомобили Man", - пояснил Москвичев.

По словам депутата, данная мера также поддержит бизнес по дистрибуции автомобилей. “На покупке машины в этом году потребители смогут сэкономить до 300 тысяч рублей”, - сказал Москвичев.

В 2016 году, по словам депутата, утилизационный сбор можно вернуть обратно. “Соответствующее предложение уже направлено на рассмотрение заместителю председателя правительства РФ Аркадию Дворковичу”, - сказал Москвичев.

Утилизационный сбор был введен в России в 2012 году. Его платят платят компании-производители автомобилей в России, физические и юридические лица, которые ввозят иномарки на территорию страны. А также покупатели машин, если они приобрели их у граждан, которые не оплатили его ранее. Отметка об уплате утилизационного сбора должна быть в документах на автомобиль, в противном случае его не поставят на учет в ГИБДД, то есть не выдадут номера. Владелец такой машины сможет проездить на своем приобретении только 10 дней. От уплаты сбора освобождены: участники госпрограммы по переселению

беженцы или вынужденные переселенцы

дипломатические, консульские учреждения, международные организации

Утилизационный сбор на новую машину меньше, чем на старую. На автомобили старше трех лет введен повышающий коэффициент. Размер сбора зависит от модели автомобиля, его веса, объема двигателя и характеристик шасси. Все эти параметры прописаны в Утилизационный сбор на новую машину меньше, чем на старую. На автомобили старше трех лет введен повышающий коэффициент. Размер сбора зависит от модели автомобиля, его веса, объема двигателя и характеристик шасси. Все эти параметры прописаны в постановлении правительства .Например, меньше всего придется заплатить за новый автомобиль с объемом двигателя меньше двух литров - 26,8 тысячи рублей. За подержанный автомобиль с такими же параметрами уже придется отдать порядка 165,2 тысячи рублей. Новые автомобили с двигателем до трех литров - 53,2 тысячи рублей, подержанные - 322,4 тысячи рублей. Между тем, автомобили старше 30 лет будут считаться "раритетом", и за них утильсбор, если они в хорошем состоянии, платить не надо.



Координатор движения “Синие ведерки” Петр Шкуматов полагает, что с помощью отмены утилизационного сбора власти хотят удешевить стоимость автомобилей и стимулировать спрос на них.

"По прогнозам экономистов, в этом году в России будет продано от 1,5 до 2 миллионов автомобилей. Это критически маленькая цифра. У производителей, которые находятся на территории России, есть мощности, позволяющие выпустить 3 миллиона машин. А ведь еще есть импорт автомобилей. В результате, производства в России придется сокращать, пойдут увольнения людей. Чтобы этого не случилось, сейчас пытаются стимулировать спрос в авто, в том числе и за счет временной отмены утильсбора", - отметил Шкуматов.

По его словам, с начала года уже поднялись цены на машины экономкласса примерно на 100 тысяч рублей. Возможно, отмена утильсбора сможет это скомпенсировать.

"В первую очередь, отмена утилизационного сбора коснется таких марок, как Ford, KIA, Hyundai. Они собираются в России и соответствуют экологическим классам Евро-4 и Евро-5. Все машины Lada также в 2011 году перешли на Евро-4", - сказал Шкуматов.

Однако, по словам эксперта, лучше всего спрос на автомобили будут стимулировать доступные кредиты с низкими ставками, которых сейчас нет.

Как рассказал зампредседателя Московского городского союза автомобилистов Максим Воротилкин, сейчас государству необходимо принимать все возможные меры, чтобы поддержать автомобильную промышленность.

"Даже временная отмена утильсбора позволит производителям машин в России иметь преференции на рынке по сравнению с их ближайшими конкурентами - автомобилями корейского и китайского производства", - отметил Воротилкин.

По его словам, за счет отмены сбора салоны смогут снизить цены на несколько десятков тысяч рублей, а значит - автомобилисты будут экономить свои деньги.

По мнению бизнес-омбудсмена столицы Михаила Вышегородцева, государство должно проконтролировать, чтобы на отмене утилизационного сбора не спекулировали автосалоны.

"Цена должна снизиться пропорционально отмененному сбору", - сказал Вышегородцев.

Анастасия Мальцева, Марина Курганская