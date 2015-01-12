Выставка о советской архитектуре проходит в Музее Щусева

В Музее архитектуры имени Щусева проходит выставка "Кузница большой архитектуры: советские конкурсы 1920-1950 годов", сообщает телеканал "Москва 24".
Из музейных запасников достали конкурсные проекты семи известных московских зданий, в том числе гостиницы "Москва", редакции газеты "Известия" и библиотеки имени Ленина.
В экспозиции представлены конкурсные проекты семи известных московских зданий.
Посетителям выставки предлагают поразмышлять о том, что было бы, если бы конкурс на строительство библиотеки имени Ленина выиграл проект Алексея Щусева, а на Пушкинской площади вместо внушительного здания "Известий" возвели бы скромную пятиэтажку – московское отделение "Ленинградской правды".
Одним из архитекторов, представивших на тот конкурс свой проект был Константин Мельников. Даже сегодня его идея многофункционального подвижного здания кажется чрезмерно новаторской.
"В данном проекте было задумано, что здание вертится вокруг своей оси", - рассказал архитектор, куратор выставки Сергей Чобан.
Этот проект так и остался на бумаге, как и многие другие. После декрета 1955 года "О борьбе с архитектурными излишествами" вместо здания Академии наук, например, появилась простая и функциональная постройка Центрального Дома художника.
На столах-стендах можно найти подробную информацию о конкурсе и месте, отведенном под строительство. В итоге у посетителей складывается определенное впечатление о том, что из себя представляли советские архитектурные конкурсы.
Выставка работает до 15 февраля.