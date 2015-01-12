Выставка о советской архитектуре проходит в Музее Щусева

"Афиша": В музее имени Щусева рассказывают, как строилась Москва

В Музее архитектуры имени Щусева проходит выставка "Кузница большой архитектуры: советские конкурсы 1920-1950 годов", сообщает телеканал "Москва 24".

Из музейных запасников достали конкурсные проекты семи известных московских зданий, в том числе гостиницы "Москва", редакции газеты "Известия" и библиотеки имени Ленина.

В экспозиции представлены конкурсные проекты семи известных московских зданий.

Посетителям выставки предлагают поразмышлять о том, что было бы, если бы конкурс на строительство библиотеки имени Ленина выиграл проект Алексея Щусева, а на Пушкинской площади вместо внушительного здания "Известий" возвели бы скромную пятиэтажку – московское отделение "Ленинградской правды".



Одним из архитекторов, представивших на тот конкурс свой проект был Константин Мельников. Даже сегодня его идея многофункционального подвижного здания кажется чрезмерно новаторской.

В столице открывается выставка "Кузница большой архитектуры"

"В данном проекте было задумано, что здание вертится вокруг своей оси", - рассказал архитектор, куратор выставки Сергей Чобан.

Этот проект так и остался на бумаге, как и многие другие. После декрета 1955 года "О борьбе с архитектурными излишествами" вместо здания Академии наук, например, появилась простая и функциональная постройка Центрального Дома художника.

На столах-стендах можно найти подробную информацию о конкурсе и месте, отведенном под строительство. В итоге у посетителей складывается определенное впечатление о том, что из себя представляли советские архитектурные конкурсы.

Выставка работает до 15 февраля.