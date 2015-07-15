"Золотая маска" принимает предложения по развитию премии

Фото: facebook.com/goldenmaskfestival

Официальный сайт Союза театральных деятелей РФ открыл прием предложений пользователей по улучшению национальной театральной премии "Золотая маска". Любой желающий может направить свои соображения рабочей группе. Для этого на сайте создана специальная форма. Сообщения ждут до 1 сентября.

К форме обратной связи прилагается пояснительное сообщение, в котором говорится: "До 1 сентября 2015 года вы можете оставить в этом разделе свои пожелания и предложения по развитию Российской национальной театральной премии "Золотая Маска". Все они будут переданы в рабочую группу под руководством Председателя СТД РФ Александра Калягина.

Мы надеемся, что вы воздержитесь от комментариев, которые могут оскорбить посетителей нашего сайта. Мы оставляем за собой право модерировать поступившие сообщения".

Напомним, 2 июля в ходе рабочей встречи Министра культуры Владимира Мединского и председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина обсуждались вопросы развития премии и фестиваля "Золотая маска". Были достигнуты договоренности по вопросам, вызывающим разногласия в театральном сообществе, в числе которых — совершенствование экспертного отбора, необходимость сокращения номинаций, повышение прозрачности и отчетности дирекции премии и фестиваля, урегулирование ряда правовых вопросов, связанных с правами на бренд "Золотая маска".

Дальнейшая работа будет продолжена в рамках совместной рабочей группы, в состав которой вошли Владимир Урин, Валерий Фокин, Георгий Тараторкин, Дмитрий Бертман, Алексей Бородин, Кирилл Крок, Ольга Ростропович и другие. Группа разработает новое положение о премии. Первое заседание запланировано на август.