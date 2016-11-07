Россия и Таджикистан продолжат авиасообщение

Минтранс России и авиационные власти Таджикистана продолжат авиасообщение между двумя странами в полном объеме, сообщают РИА Новости.

Стороны согласовали полеты российских авиакомпаний из аэропорта Жуковский.

Ранее российские власти сообщали, что воздушное сообщение между Россией и Таджикистаном может быть приостановлено 8 ноября. В Душанбе отказали в согласовании полетов российских перевозчиков из аэропорта Жуковский.

По их мнению, Жуковский относится к московскому авиационному узлу и дополнительное рейсы увеличат в одностороннем порядке присутствие российских авиакомпаний на линии.

Как заявляет российская сторона, официально аэропорт Жуковский относится к Раменскому и отказ принять российского перевозчика является прямым нарушением межправительственного соглашения о воздушном сообщении.

В Минтрансе подчеркнули, что основные пассажиры на этом направлении – таджикские трудовые мигранты, которые обеспечивают за счет России до 48 процентов ВВП Таджикистана. И если позиция таджикских властей не изменится, то Москва приостановит воздушного сообщения, чтобы не допустить ущемление прав российских авиакомпаний.

