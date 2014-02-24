Президент вручил награды российским медалистам Олимпиады

Трехкратный олимпийский чемпион и бронзовый призер Игр в Сочи Виктор Ан. Фото: ИТАР-ТАСС

Владимир Путин вручил государственные награды победителям и медалистам Олимпиады. Награждение прошло в конгресс-центре Олимпийской деревни в Сочи, сообщает Р-Спорт.

Шорт-трекист Виктор Ан, сноубордист Виктор Уайлд, бобслеисты Александр Зубков и Алексей Воевода, а также фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков удостоены ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Кроме того, орденом Почета награждены лыжник Максим Вылегжанин, фигурист Евгений Плющенко, биатлонист Евгений Устюгов и саночник Альберт Демченко.

Остальные победители и призеры Игр удостоены ордена Дружбы и медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.

Ранее глава ОКР Александр Жуков на пресс-конференции в Сочи заявил, что российские олимпийские чемпионы получат денежные премии в размере 4 миллионов рублей и автомобили. Вознаграждение за каждую серебряную медаль составит 2,5 миллиона рублей, а за бронзу атлеты получат 1,7 миллиона рублей.

Напомним, что на Олимпиаде в Сочи сборная России выиграла медальный зачет. Российские спортсмены завоевали 33 награды (13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых), таким образом установив рекорд страны по общему количеству и по числу золотых медалей на зимних Играх.

