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10 июля 2014, 21:18

Садовничего со скандалом переизбрали на пост главы Союза ректоров

Виктор Садовничий МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Панин Российский союз ректоров

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве прошел съезд Российского союза ректоров, в ходе которого главу МГУ Виктора Садовничего переизбрали на пост президента организации, сообщает ИТАР-ТАСС.

Сам съезд ознаменовался скандалом. Как отмечает "Интерфакс", с заседания удалили председателя Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктора Панина.

По предложению Садовничего участники съезда голосовали по одному из вопросов повестки дня. Внезапно Панин вышел к сцене, где сидел президиум, и заявил, что "съезд не имеет права принимать решения, поскольку нет кворума".

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Ему предложили вернуться на место, но активист не последовал совету. В итоге был вызван наряд полиции, который вывел его из зала. По словам Панина, попутно ему "повредили мобильный телефон и вывернули руки".

Российский союз ректоров - общероссийская общественная организация, в которую входит 880 руководителей вузов. В союз входят главы советов ректоров вузов федеральных округов, а также президенты (председатели советов) вузовских ассоциаций.

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