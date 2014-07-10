Садовничего со скандалом переизбрали на пост главы Союза ректоров

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В Москве прошел съезд Российского союза ректоров, в ходе которого главу МГУ Виктора Садовничего переизбрали на пост президента организации, сообщает ИТАР-ТАСС.

Сам съезд ознаменовался скандалом. Как отмечает "Интерфакс", с заседания удалили председателя Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктора Панина.

По предложению Садовничего участники съезда голосовали по одному из вопросов повестки дня. Внезапно Панин вышел к сцене, где сидел президиум, и заявил, что "съезд не имеет права принимать решения, поскольку нет кворума".

Ему предложили вернуться на место, но активист не последовал совету. В итоге был вызван наряд полиции, который вывел его из зала. По словам Панина, попутно ему "повредили мобильный телефон и вывернули руки".

Российский союз ректоров - общероссийская общественная организация, в которую входит 880 руководителей вузов. В союз входят главы советов ректоров вузов федеральных округов, а также президенты (председатели советов) вузовских ассоциаций.