Мемориальный комплекс "Буран" на ВДНХ спроектируют к лету

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Мемориальный комплекс "Буран" на ВДНХ спроектируют уже до конца мая. Согласно договору, цена контракта составляет более четырех миллионов рублей.

Срок исполнения договора – с 17 февраля по 30 мая. Подрядчику предстоит возвести временное сооружение, которое будет представлять из себя "павильон из легких стальных конструкций с отделкой из композитных материалов либо из сэндвич-панелей поэлементной сборки".

Предполагаемая площадь застройки составляет 723 квадратных метра, в том числе площадь застройки павильона с надземными переходами – 562 квадратных метра.

"Москва в цифрах": Макет космического шаттла "Буран"

Напомним, прошлым летом на ВДНХ закончили собирать макет космического корабля "Буран". Его покрыли специальной краской, которая выдерживает перепады температур. Также на макет нанесли рисунок флага СССР и надпись "Буран". Там разместили интерактивную экспозицию, посвященную космической отрасли.

"Буран" находится на площади Промышленности рядом с самолетом Як-42 и макетом ракеты-носителя "Восток", на которой совершил первый полет в космос Юрий Гагарин. Напомним, что его перевезли из парка Горького в ночь на 6 июля 2014 года.

Полномасштабный макет "Бурана", простоявший 20 лет в парке Горького, – единственный оставшийся в стране экземпляр. Именно этот макет использовался в конструкторском бюро для испытаний в ходе разработки и постройки настоящего "Бурана".

Свой первый и единственный космический полет "Буран" совершил 15 ноября 1988 года. Три с половиной часа в космосе и два витка вокруг планеты - все происходило в автоматическом режиме. Тогда за этим событием следила не только вся наша страна, но и главные соперники в космической отрасли - американцы, которые в то время так и не смогли создать шаттл, соответствующий параметрам "Бурана".