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22 июня 2017, 06:42

Жизнь в мире

Трамп встретится с Си Цзиньпином

Фото: ТАСС/Douliery Olivier

Президент США Дональд Трамп запланировал встречу с председателем КНР Си Цзиньпином "на полях" саммита G20 в Гамбурге (Германия), сообщает телеканал CGTN (CCTV).

Данное заявление последовало за состоявшимся 21 июня в Вашингтоне первым раундом китайско-американского диалога по вопросам внешней политики и безопасности.

Ранее Трамп заявил, что у Вашингтона отличные отношения с Китаем.

Саммит G-20 – 12-й по счету саммит лидеров стран "Группы 20". Он должен состояться с 7 по 8 июля этого года.

США G20 Си Цзиньпин КНР жизнь в мире
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