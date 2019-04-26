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Общество

26 апреля, 15:17

Москва онлайн покажет церемонию прощания с актрисой Элиной Быстрицкой

Москва онлайн общество

Фото: ТАСС/Сергей Пятаков

29 апреля в зрительном зале на основной сцене Малого театра состоится церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой. На мероприятии будут присутствовать родственники, друзья и коллеги актрисы. В этот же день Элину Быстрицкую похоронят на Новодевичьем кладбище.

Элина Быстрицкая умерла 26 апреля. Актрисе был 91 год. В последние годы она тяжело болела.

В кино она дебютировала в 1950 году – в фильме "В мирные дни". С 1980 года возглавляла федерацию художественной гимнастики СССР и военно-патриотическую комиссию Союза театральных деятелей.

Большую известность актрисе принесла роль Аксиньи в картине "Тихий Дон". С конца 60-х она отказывалась сниматься в кино, считая предлагаемые роли недостаточно серьезными. Вернулась на экраны актриса в начале 90-х, сыграв в эпизодических ролях в перестроечных фильмах, таких как "Семь дней после убийства", "Бравые парни" и другие.

Смотрите трансляцию 29 апреля в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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