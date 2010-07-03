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Похороны актрисы Элины Быстрицкой пройдут 29 апреля на Новодевичьем кладбище. Гражданская панихида пройдет в этот же день в зрительном зале на основной сцене Малого театра. Об этом сообщили в пресс-службе Малого театра.

"Малый театр всегда будет гордиться тем, что целых шесть десятилетий она блистала на наших подмостках. Выражаем самые искренние соболезнования родным, близким и всем поклонникам творчества великой актрисы", – говорится на сайте театра.

Ранее стало известно, что в Москве умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Актрисе был 91 год. В последние годы она тяжело болела.

В 1953 году Элина Быстрицкая окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Три сезона она была актрисой Вильнюсского русского драматического театра. Ее первой ролью на сцене театра стала Таня в одноименной пьесе Арбузова. Полгода числилась актрисой Московского драматического театра имени Пушкина.

С 1958 года Быстрицкая играла в Академическом Малом театре СССР. "Способная достичь вершин подлинного трагизма, Быстрицкая обладала качеством, присущим далеко не каждой актрисе: она не боялась быть на сцене смешной и нелепой", – рассказывают в театре.

В кино она дебютировала в 1950 году – в фильме "В мирные дни". С 1980 года возглавляла федерацию художественной гимнастики СССР и военно-патриотическую комиссию Союза театральных деятелей.

Большую известность актрисе принесла роль Аксиньи в картине "Тихий Дон". С конца 60-х она отказывалась сниматься в кино, считая предлагаемые роли недостаточно серьезными. Вернулась на экраны актриса в начале 90-х, сыграв в эпизодических ролях в перестроечных фильмах, таких как "Семь дней после убийства", "Бравые парни" и другие.

