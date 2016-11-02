Форма поиска по сайту

02 ноября 2016, 17:45

Транспорт

Мосгортранс изменит маршруты наземного транспорта в День народного единства

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Мосгортранс изменит маршруты движения наземного транспорта в День народного единства, передает Агентство "Москва".

С начала движения и до окончания мероприятий маршруты будут выглядеть так:

  • № 38 – от Рижского вокзала до станции метро "Трубная";
  • № 101 – от дворца спорта "Мегаспорт" до Белорусского вокзала;
  • № 144 – от станции метро "Теплый Стан" до кинотеатра "Ударник";
  • № 904 – от 4-го микрорайона Митина до Белорусского вокзала;
  • № А – от стадиона "Лужники" до Никитских ворот;
  • № М1 – от ул. Кравченко до кинотеатра "Ударник";
  • № М2 – от остановки "Фили" до станции метро "Библиотека имени Ленина" (после 11.30 - до Никитских ворот);
  • № М3 – от стадиона "Лужники" до станции метро "Кропоткинская";
  • № М6 – от Силикатного завода до станции метро "Краснопресненская";
  • № М10 – от улицы Лобненская до станции метро "Маяковская";
  • № Т15 – от остановки "ВДНХ (южный вход)" до Петровских ворот

С 9:00 до окончания мероприятий изменятся маршруты автобусов:

  • № 158 – от 3-го Павелецкого проезда до Большого Москворецкого моста;
  • № М5 – от Нагорного бульвара до улицы Балчуг;
  • № М9 – от станции метро "Владыкино" до Капельского переулка;
  • № Т25 – от проспекта Буденного до площади Земляной Вал (обратно - по Садовому кольцу и ул. Новая Басманная, далее своей трассой)

С 9:00 до окончания мероприятий также изменятся маршруты троллейбусов:

  • № М7, и № М7к будут следовать до Яузских ворот;
  • № М8 – от улицы 4-й Кабельной до станции метро "Таганская" (от Андроньевской площади по маршруту №53)

Кроме того, с 4:30 до окончания мероприятий ночной автобус №Н1 будет работать на участках от аэропорта Шереметьево до Белорусского вокзала и от Озерной улицы до кинотеатра "Ударник".

В свою очередь, ночной автобус № Н2 будет курсировать от Беловежской улицы до станции метро "Библиотека имени Ленина".

