Акция "Герои Победы – наши прадеды, деды!" пройдет 9 мая

Парк Победы

В День Победы на Поклонной горе пройдет молодежная патриотическая акция "Герои Победы – наши прадеды, деды!", сообщает Информационный центр Правительства Москвы.

В ходе мероприятия тысячи молодых людей соберутся возле Огня Памяти и Славы. Они прикрепят к огромной георгиевской ленте бумажных журавлей с именами своих родственников, павших на полях сражений Великой отечественной войны. Затем они поднимут эту ленту руки, а в небо над столицей взмоет аэростат копией Знамени Победы. Позже георгиевская лента с именами героев будет передана в Музей истории ВОВ.

Участие в акции могут принять все желающие. Организаторы мероприятия - Комитет общественных связей города Москвы и Московский Дом детских общественных организаций.