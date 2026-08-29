Главные традиции и приметы Орехового Спаса

Хлебный, или Ореховый Спас – третий, заключительный в августовской череде Спасов. Он подводит итог всему летнему циклу, символизируя завершение полевых работ и начало подготовки к зиме. Какие приметы помогали предкам планировать осенние месяцы – в материале Москвы 24.





От Нерукотворного образа до крестьянского быта

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Третий Спас, который отмечается 29 августа, имеет глубокое духовное значение. В этот день православные христиане вспоминают событие, связанное с перенесением из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Спасителя – плата, на котором, согласно преданию, чудесным образом отпечатался лик Иисуса Христа. Поэтому третье августовское торжество также именуется Спасом на холсте, или Спасом Нерукотворным. Это один из древнейших иконописных сюжетов, символизирующий незримое присутствие Бога в материальном мире.



Однако в народном сознании праздник обрел иные смыслы, тесно связанные с бытом и крестьянским трудом. К 29 августа на Руси завершалась уборка хлебов: рожь и пшеницу уже сжали, обмолотили и убрали в закрома. Именно поэтому третье торжество получило название Хлебный Спас. В этот день пекли караваи и пироги из муки нового урожая, освящали их в храмах и ставили на праздничный стол. Считалось, что хлеб, испеченный 29 августа, обладает особой силой и способен принести в дом достаток.



Более привычное название "Ореховый" появилось потому, что в лесах и рощах к концу августа поспевали лесные орехи – лещина. Крестьяне собирали их в корзины, а после церковной службы освящали вместе с хлебом и зерном. Собранные орехи становились не только едой, но и важным подспорьем на зиму, их добавляли в каши, пекли с ними пироги и заготавливали впрок. Существовал и интересный обычай: в день Спаса принято было дарить друг другу небольшие мешочки с орехами, желая здоровья и удачи. А еще в этот день хозяйки начинали заготовку целебных ореховых настоек и мазей, которые использовали для лечения простуд и суставных болей.





Внимание на ветер

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ореховый Спас для наших предков был той самой "красной чертой", после которой лето окончательно уступало свои права осени. К этому дню приурочено множество примет, по которым судили о характере грядущих месяцев, об урожае в следующем году и даже о семейном благополучии.



Главная погодная примета гласит: каким будет день на третий Спас, таким будет и конец осени. Если 29 августа стоит ясная и теплая погода, то сентябрь порадует бабьим летом, а осень в целом будет сухой и мягкой. Если же небо затянуто тучами, моросит дождь или дует холодный ветер, стоит готовиться к ранним заморозкам и дождливому сентябрю. Особое внимание обращали на ветер: если он дует с юга, зима обещала быть снежной, но не слишком суровой, а если с севера – морозной и ветреной.



Наблюдали наши предки и за поведением птиц и животных. Если к 29 августа ласточки уже покинули родные края и улетели на юг, значит, осень будет короткой, а зима наступит рано. Если же птицы еще не улетели, а орехов в лесу уродилось много, это предвещало суровую и холодную зиму, ведь природа давала белкам и птицам больше корма для запасов. Говорили: "Много орехов, а мало грибов – зима будет снежной и морозной".



Существовали и бытовые приметы, связанные с семейной жизнью. В день Орехового Спаса было принято проводить последние летние ярмарки и торги. Считалось, что покупка, сделанная 29 августа, принесет удачу. Также в этот день было принято завершать все полевые работы и проводить обряд "засидки" – переход на осенний режим работы в избе при свете лучины или свечи. Хозяйки в этот день обязательно пекли хлеб из муки нового урожая и первым куском угощали нищего на паперти – верили, что так в доме не переведется достаток. А молодым парням и девушкам орехи помогали в гаданиях: если брошенный в воду орех тонул – это к беде, если оставался на поверхности – к счастью и скорой свадьбе.