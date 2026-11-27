Инстасамка заявила о планах стать матерью. Однако сама рожать она не хочет из-за проблем со здоровьем и нежелания восстанавливаться после родов. Подробности – в материале Москвы 24.

"Нюансы по здоровью"

Инстасамка (настоящее имя – Дарья Еропкина) в интервью Nikki Say заявила, что задумывается о собственных детях. Однако рожать их самостоятельно не планирует, так как есть "нюансы по здоровью". Также знаменитость отметила, что не хочет сталкиваться с долгим восстановлением внешности и организма после родов.





Инстасамка певица, блогер У меня получается все так офигенно, и я понимаю, что не хочу быть в этом состоянии хоть 5 минут, когда у меня все растянуто, мне плохо. Мне восстанавливаться фиг знает сколько времени, ходить на тренировки. У меня ребенок, я смотрю на себя в зеркало: мне нужно восстановление, ребенку нужно воспитание. Я считаю, что я не смогу это совместить.

По словам Инстасамки, в теории ей интересен период беременности и процесс родов. Дарья добавила, что хотела бы одного ребенка выносить сама, но только при наличии свободного времени, сильного желания и без отрыва от производства.

Однако пользователи Сети неоднозначно восприняли такое откровение певицы. Некоторые уличили Инстасамку в хайпе на теме родительства.

"Зачем она это несет в массы?", "такие, именно такие бездушные заводят детей, как собачек: не рожают и не дают им жизнь, а покупают", – указали в Сети.

Но часть пользователей все же поддержали девушку, отметив, что если у нее есть возможности, то почему бы не попробовать.

"Это все потому, что я не ношу лифчик?"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/instasamka

Недавно певица столкнулась с отменой ряда концертов за границей. Выступление, запланированное в Лондоне на 14 ноября, сорвалось из-за жалоб активистов.



В конце августа шоу Инстасамки отменили и в Казахстане – речь шла об Астане, Таразе и Павлодаре. Поводом послужили обвинения в использовании нецензурной лексики и скандальном контенте – это тоже вызвало бурные споры среди местных активистов.

Инстасамка отреагировала на отмену выступлений в двух странах.





Инстасамка певица, блогер Сначала мои концерты отменили в Казахстане. Это все потому, что я не ношу лифчик? Потом мои концерты отменили в Лондоне. Ха! Друзья, лично мне найти сейчас площадку для выступления с тем материалом, который я хочу, и с тем материалом, который любите вы, очень сложно. Вы себе даже не представляете, насколько.

Вместо отмененных концертов Инстасамка решила провести онлайн-шоу, где планировала презентовать новый альбом. Кроме того, певица пообещала исполнить композиции из своего репертуара без цензуры. Однако позже стало известно, что онлайн-концерт тоже не состоится.

"Честно, уже стыдно вам в глаза смотреть, но я попробую. Онлайн-концерты отменяются. Я знаю, что я уже задолбала переносить концерты. То будет, то не будет, переносы туда-сюда. Ну, такая я непостоянная девчонка, уж извиняйте меня", – заявила певица.

Почему произошла отмена, Инстасамка не объяснила.

Зарубежная карьера

Летом 2026 года исполнительница хита "За деньги – да" заявила, что прекращает работу в России. В личном блоге она рассказала, что живет в Дубае и возвращаться на родину не планирует. По словам Дарьи, она хотела уехать еще в 2022 году, но пришлось все отложить из-за успеха трека.





Инстасамка певица, блогер Когда случился "За деньги – да", мы поехали забирать свой лут, потому что предложений было очень много. Это наш большой хит, поэтому мы поехали хайпить в Москву.

Певица добавила, что в музыкальной индустрии на родине ей стало тесно, и она начала работать над англоязычными версиями своих треков.

"В России я достигла своего потолка. У меня было все: хиты, фиты, клипы, выступления, свой бренд, коллаборации, работа с банком. Абсолютно все, чего я хотела", – добавила Еропкина.

Желание певицы начать зарубежную карьеру оценил продюсер Павел Рудченко.

"То, что стало популярным в России, скорее, не зайдет на Западе. Там есть свои звезды, а здесь она имеет свою аудиторию, монетизацию, и она стала звездой именно здесь. С данным контентом в англоязычной версии я слабо верю, что она зайдет аудитории на Западе. Она не первая, кто пытается", – заявил продюсер.

Тогда же Рудченко добавил, что поклонникам Инстасамки стоит ждать ее возвращения на российскую эстраду.

Сомнения высказал и певец Юрий Лоза. В беседе с Общественной службой новостей он высмеял ее планы завоевать англоязычную аудиторию.

"Господи, да кому она нужна в мировом шоу-бизнесе? Она все песни просто крадет. У нее в рэпе столько конкурентов, что я передать вам не могу, а особенно на мировой музыкальной арене", – заявил Лоза.

После такой бурной реакции общественности Инстасамка вышла на связь с подписчиками и заверила, что не перестанет выпускать музыку для русскоязычной аудитории. Блогер призналась, что перед выходом новой композиции просто решила "подтопить хайпа", чтобы привлечь внимание к треку.