Ксения Собчак отреагировала на новость об уходе Инстасамки из российского шоу-бизнеса

Блогер и певица Инстасамка заявила, что уходит с российского музыкального рынка. Звезда соцсетей намерена покорить мировую сцену. Новость вызвала резонанс в Сети, на нее отреагировали как пользователи, так и публичные люди, в числе которых журналист Ксения Собчак, продюсер Иосиф Пригожин и депутат Госдумы Виталий Милонов. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я не вернусь"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/instasamka

Блогер и певица Инстасамка (настоящее имя – Дарья Еропкина) заявила в своих соцсетях, что уходит с российского музыкального рынка. Она показала процесс перезаписи своего хита "За деньги – да" на английском языке, а также отметила, что планирует перевести все свои треки для зарубежной аудитории. Дарья призналась, что хотела выйти на мировой уровень еще в 2022-м, однако тогда одна из песен стала популярной в России.

"Когда случился "За деньги – да", мы поехали забирать свой лут (loot – "добыча" в переводе с английского. – Прим. ред.), потому что предложений было очень много. Конечно же, это наш самый большой хит, естественно, мы поехали хайпить в Москву", – добавила Еропкина.

Теперь же звезда соцсетей вспомнила о давней мечте – построить международную карьеру. Дарья также отметила, что переросла отечественную индустрию, достигнув в ней абсолютно всех высот. Помимо этого, Еропкина рассказала, что около полугода назад переехала с мужем, рэпером Moneyken, в Дубай и возвращаться не планирует.





Инстасамка блогер Я не вернусь. По многим причинам. Основная из них – мне просто стало тесно в нашей индустрии. Считаю, что в России я сделала уже все, что только можно, достигла своего потолка, и мне пора двигаться дальше. У меня там было все. Хиты были, фиты были, клипы и выступления были. Свой бренд и коллаборации были. Было абсолютно все, чего я хотела. У меня всегда были самые крутые контракты и одни из самых больших гонораров во всей индустрии.

Подписчики восприняли новость скептически. Одни задались вопросом, не переоценила ли Инстасамка свои возможности, другие обвинили ее в том, что она "переобулась".

"Интересно, через какое время она поймет, что со своим "талантом" она никому там не нужна, и вернется в Россию?", "отписываемся?", "думаю, она переоценила свои возможности. И мы это скоро узнаем", "потом будет плакать и проситься обратно", "официально признала, что русские слушатели – это был для нее только лут, ну все, деньги собрали и адьес", "главное, обратно не пускать", "а зачем с флагом скакала?" – написали фолловеры.

"Красиво вильнула"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/xenia_sobchak; instasamka

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с РИАМО заявил, что отечественная сцена ничего не потеряет с отъездом Инстасамки.





Виталий Милонов депутат Госдумы У меня всегда были вопросы к ее жизненной позиции, неспроста многих коробило от ее песен. Я думаю, что Екатерина Мизулина раньше с ней общалась, и она, может быть, знает, почему Инстасамка вдруг опять хвостом вильнула. Но, поверьте, наше русское искусство не обеднеет.

Продюсер Павел Рудченко выразил сомнения в том, что Инстасамку ждет успех за границей, сообщает "Газета.ру".

"То, что стало популярным в России, скорее, не зайдет на Западе. Там есть свои звезды, а здесь она имеет свою аудиторию, монетизацию, и она стала звездой именно здесь. С данным контентом в англоязычной версии я слабо верю, что она зайдет аудитории на Западе. Она не первая, кто пытается", – выразил мнение Рудченко, отметив, что после неудачных попыток блогер все же вернется к русскоязычной аудиториии.

Продюсер предположил, что заявления об уходе с российского рынка могут быть и просто пиар-ходом для привлечения внимания.

Похожего мнения придерживается и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, сообщает News.ru.

"Если Инстасамка едет зарабатывать на треш-контенте, то толку не будет ни для нее, ни для культуры. Ничем хорошим для тех, кто уехал и выступал в западных странах, это не закончилось", – отметил Бородин.

На новость об отъезде Инстасамки отреагировала и журналист Ксения Собчак в своем телеграм-канале "Кровавая барыня".





Ксения Собчак журналист, интервьюер Очень смешно, что в нашем интервью она ставила в вину Доре и Мейби Бейби недостаток патриотизма. Если это не прогрев, то очень даже красиво вильнула попой.

"Наше интервью с Инстасамкой в ретроспективе, опять же, если все это правда, будет смотреться даже интереснее. Тем более она уже тогда говорила, что хочет выстроить карьеру на Западе, но "чтобы дома все было нормально" – как российская исполнительница, которая не теряет связь со страной. Сейчас все как будто звучит немного иначе", – добавила Ксения.

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что таким шагом Инстасамка рискует подпортить себе репутацию, поскольку подобные заявления артистов о переезде за рубеж в последнее время воспринимаются аудиторией как предательство, сообщает издание "Абзац".





Сергей Дворцов музыкальный продюсер Не исключено, что в этом случае ею заинтересуется Минюст. На мой взгляд, это самый ничтожный, глупый и легкомысленный хайп. Но если это не он, то Зотеева может попрощаться со своей карьерой в России, потому что ее ждет ровно та же участь, что и у всех беглых артистов. Первый год, может быть, два деньги будут неплохие идти, а вот дальше она быстро выстрелит и так же быстро упадет.

Блогер Мария Погребняк иронично прокомментировала заявление Дарьи.

"Инстасамка сообщила, что уехала из России навсегда. Опять и снова. В 2022-м Даша уже уезжала, но что-то пошло не так", – написала многодетная мать.

В свою очередь продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с изданием Daily Storm отметил, что ничего плохого про Инстасамку сказать не может.

"У нас очень приличные отношения с Дашей и ее супругом. Они забавные ребята. <...> В моменты наших пересечений они вели себя очень достойно, уважительно и воспитанно", – отметил Пригожин.

Он также добавил, что исполнительница имеет право жить там, где ей хочется.

"Она же не каторжная или заключенная! Имеет право жить там, где считает нужным. В этом, наверное, и есть принцип свободы. Но другой вопрос – Инстасамка не является певицей национального масштаба, а является лишь одной из исполнительниц на нашем музыкальном Олимпе. Она не такая культовая фигура, как Алла Пугачева", – сказал Пригожин.

"Разрушающий контент"

Фото: legion-media.com/NEWS.ru/Сергей Петров

Инстасамка завоевала репутацию одной из самых скандальных публичных персон в РФ. Она конфликтовала не только с блогерами, в числе которых Марьяна Ро, Виктория Боня, но и с певицами Клавой Кокой, Мэйби Бэйби и Дорой. Двоих последних она обвинила в предательстве России. Инстасамка заявила в своих соцсетях, что Дора исполняла песни тех, кто покинул РФ и выступал с критикой страны, а с концерта Мэйби Бэйби якобы выводили зрителей из-за патриотических лозунгов.

"Охрана на их концертах скручивала ребят, которые кричали "Россия!". А сегодня они выступают для нашей молодежи, делая альбомы с разрушающим контентом", – возмутилась Инстасамка.

Помимо этого, блогер заявила, что в некоторых текстах Мэйби Бэйби и Доры есть пропаганда суицида и запрещенных веществ. За девушек тогда вступилась Ксения Собчак, отметив, что некоторые цитаты из песен самой Инстасамки тоже можно трактовать как "разрушающий контент".

Инстасамка родилась в Тобольске Тюменской области. С подросткового возраста жила в подмосковном Чехове, затем перебралась в столицу. Примерно с 2016-го начала публиковать в соцсетях короткие комедийные и разговорные ролики. Часть контента составляли истории о произошедших с ней неприятных ситуациях, в том числе фейковых. Например, авария, в которую якобы попал ее супруг, или ограбление квартиры – такие ролики способствовали значительному приросту аудитории.

Однако впоследствии бывший член команды Дарьи, Никита Лол, выпустил ролик "Она вам не Инстасамка", в котором рассказал, что Дарья отказалась выплатить ему гонорар, а также то, что ограбление и автоавария были срежиссированы. Впоследствии Инстасамка признала обман и публично извинилась перед аудиторией.

Музыкальную карьеру блогер начала развивать с 2019 года.