Умные гирлянды могут открыть хакерам доступ к домашней и офисной сети – при слабой защите устройство способно выдать пароль от Wi-Fi или стать точкой входа для атак, предупредили эксперты. Как обезопасить дом от подобных проблем, разбиралась Москва 24.

Взлом через декор

Умные новогодние гирлянды могут стать входной точкой для атак на домашнюю или офисную сеть, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эксперта по кибербезопасности Светлану Газизову.

Она рассказала, что в целом такая гирлянда – это почти мини‑компьютер: она подключается к Wi‑Fi, управляется через приложение и иногда отправляет данные на сервер производителя.

В ней может быть уязвимость где угодно: например, она разрешает управлять собой без проверки, плохо защищает пароль от сети или передает данные без шифрования. Если производитель не выпускает обновления, эти проблемы могут не исправлять годами.

Последствия зависят от того, какая именно уязвимость есть в гирлянде. В одних случаях злоумышленник сможет только переключать цвета, а в других – запускать на контроллере чужой код. Тогда устройство могут использовать, чтобы гнать вредоносный трафик, устраивать DDoS‑атаки или искать в домашней сети другие приборы с дырами в защите.





Светлана Газизова эксперт по кибербезопасности Через умное освещение реально получить пароль Wi-Fi: в октябре 2024 года специалисты нашли такую проблему в нескольких моделях ламп Philips – пароль сети хранился в открытом виде и извлекался при физическом доступе, после чего выпустили обновление. По той же логике гирлянда в рабочей сети может стать отправной точкой для поиска компьютеров и открытых папок, хотя автоматического доступа к документам взлом не дает. Поэтому офисные украшения нужно подключать к отдельной изолированной сети.

Ранее российские автовладельцы также столкнулись с новым видом мошенничества, когда хакеры удаленно взламывают машины с телематикой и требуют деньги за разблокировку. Чаще всего это касается китайских марок. Директор "Угона.нет" Дмитрий Андреев объяснил, что работают злоумышленники по двум схемам. В первом случае они пытаются подключиться к телефону владельца, на котором стоит приложение для управления машиной. Автолюбителю приходит уведомление, и он его подтверждает, не помня, что такое окно появляется лишь один раз, при настройке приложения.

Кроме того, ранее из‑за предполагаемых кибератак вышли из строя холодильники более чем в 100 магазинах Европы, пишет The Guardian. Сбои охватили торговые точки минимум в 11 странах – среди них Бельгия, Люксембург, Италия, Германия, Ирландия, Эстония, Финляндия, Нидерланды, Швеция и Румыния. Похожие проблемы возникли и в Великобритании: там пострадали несколько поставщиков мясной продукции.

Последствия оказались серьезными: например, в одном из магазинов сети ICA в Стокгольме температура в морозильниках поднялась выше 50 градусов – весь товар пришлось утилизировать. В Бельгии владелец мясной лавки De Laet&Van Haver оценил убытки в 15 тысяч евро.

Обезопасить себя

Потенциально опасными являются практически все девайсы, которые не относятся к известным брендам, хотя и громкое имя не панацея от всех бед. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился IT-эксперт Павел Мясоедов. По его словам, связано это прежде всего с тем, что любое устройство с выходом в интернет имеет несколько уязвимых мест.

"Помимо вероятности взлома самого девайса (а устройства из мира вещей очень тяжело защищать, потому что у них не хватает ресурсов, чтобы в фоновом режиме запускать антивирусную или другую программу безопасности), есть еще канал связи и серверы", – отметил он.

При этом, если бренд неизвестный, у него меньше ресурсов на защиту канала связи и защиту серверной составляющей. Бренды с меньшей выручкой часто не могут уделять достаточное внимание кибербезопасности.

"Скорее всего, серверная часть и облака, в которые устройство отправляет данные, будут где-то арендоваться либо вообще будут сделаны буквально на бытовых компьютерах или в офисе в задней комнате, без должной защиты. Такие девайсы компрометируются весьма просто – и дальше уже проще получить доступ к домашней сети", – пояснил эксперт.

Однако, по словам Мясоедова, злоумышленников не очень интересуют бытовые девайсы обычных граждан. Если им кто-то и нужен, то обычно это публичные люди и бизнесмены, данные которых можно где-то монетизировать. Редко это делается из спортивного интереса – подавляющее большинство кейсов связано с поиском выгоды.



Павел Мясоедов IT-эксперт Тем не менее взломы обычно осуществляют не конкретные люди напрямую, а ботнеты, автоматизированные системы. В систему может вникать не живой человек, а робот, который после выкачки данных передает их третьим лицам, а те уже продают их как полноценные базы где-то в сером интернете. Именно поэтому огромное количество персональных данных утекло в интернет и живет где-то в даркнете.

Для обеспечения своей безопасности нужно изучать описание устройства: есть ли там вообще упоминания о защите. Еще стоит разобраться, что за облако использует производитель. Если оно корпоративное и брендированное, у него есть дистанционный доступ, а на сайте компании оно фигурирует вместе с другими сервисами, то, скорее всего, у фирмы действительно есть свои мощности и она их обслуживает. Это можно считать хорошим признаком, уверен эксперт.

"Естественно, если вы не пользуетесь функциями дистанционного запуска, не надо лишний раз подключать девайсы к сети. И кстати, хорошая и правильная рекомендация – покупка отечественных элементов умного дома. Это дополнительные гарантии: такое устройство намного безопаснее любых аналогов, которые продаются под зарубежными марками", – резюмировал Мясоедов.



При этом эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин добавил, что пик массовых атак на умные устройства пришелся на 2010‑е годы, и главная беда тогда была в типовых паролях по умолчанию, из‑за чего взлом получался почти на автомате.

Сейчас производители стали серьезнее относиться к безопасности: убирают универсальные пароли, добавляют базовую защиту, иногда дают обновления.





Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Какую могу дать главную рекомендацию: покупайте устройства брендов, которым вы доверяете. Более дешевые девайсы могут быть менее безопасны, но, как я уже говорил, первичные проблемы, которые были у устройств более десяти лет назад, уже исправлены.

Чтобы обезопасить умные устройства, по его словам, достаточно сделать два простых шага: прочитать инструкцию и сразу поменять пароль на надежный, как там советуют. Так риски сильно снизятся.

При этом отдельная сеть для таких гаджетов – вариант хороший, но не обязательный. В офисах и так нельзя просто так подключать посторонние устройства к основной сети: обычно для них делают гостевую. Дома тоже можно выделить отдельную сеть – это плюс к безопасности, но и без нее в большинстве случаев все будет нормально.

"Все зависит от того, что за устройство. Есть лампочки, гирлянды и другие малоразмерные умные устройства – это не так опасно. Другое дело – полноразмерные, та же самая техника вроде пылесосов: это более критичная история. Недавно был случай, когда взломали довольно много умных пылесосов, но, опять-таки, уроки выучены, меры предосторожности введены", – добавил Горелкин.

Он уточнил, что теоретически, даже если будет взломана лампочка, через нее получить какие-то дополнительные данные будет крайне проблематично, в том числе потому, что сейчас весь трафик надежно шифруется.