Жители Молжаниновского района столицы пожаловались на продавщицу местного магазина, которая запирает свою собаку в машине и уходит на работу. Причем животное находится в автомобиле с утра до вечера в любую погоду, пишут в Сети. Чем может обернуться такое содержание питомца, разбиралась Москва 24.

Нужна публичность

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Жители Молжаниновского района столицы заметили, как продавщица одного из сетевых магазинов оставляет собственную собаку запертой в машине, пока находится на работе. Некоторые очевидцы утверждают, что так происходит вне зависимости от сезона: летом животное находилось в раскаленном авто, а теперь мерзнет.

Сама продавщица заявляет, что периодически прогревает машину, однако, по словам неравнодушных, в такую погоду салон остывает практически мгновенно. При этом очевидцы добавили, что полиция не смогла им помочь, так как доказать жестокое обращение с животным оказалось сложно.

Люди, живущие в соседних домах, рассказали 360.ru, что животное периодически жалобно воет.



очевидцы Вызывали уже полицию, хозяйка уверяет, что она греет машину, поит собаку и выгуливает ее. Но никто из соседей этого ни разу не видел. Зато видят, как собака просто сидит в салоне и периодически воет.

Сама же владелица, по словам журналистов, была вынуждена отселить питомца в машину из-за ремонта в доме. Позже стало известно, что по факту произошедшего администрация магазина уже провела с ней беседу.

Адвокат Вадим Багатурия также посоветовал в разговоре с Москвой 24 обратиться к волонтерам, занимающимся защитой животных.





Вадим Багатурия адвокат Зоозащитники способны придать ситуации публичность и добиться реальных действий, распространив информацию в соцсетях, а также обратив на это общественное внимание.

Пользователи Сети тоже не прошли мимо: одни осудили хозяйку собаки, назвав поступок безответственным.

"Ужасно, что прогрев машины считается оправданием. Собака же не в термосе, она замерзает сразу, как только мотор глохнет. Почему в таких случаях не могут просто заставить забрать животное домой или в помещение?" – написали одни.

Однако были и те, кто попытался разобраться в мотивах женщины: по мнению некоторых, такое содержание могло быть продиктовано вынужденными обстоятельствами.

"Думаю, собаку не просто так все время берут с собой: видимо, дома оставлять небезопасно тоже. Я бы спросила, чем можно этой женщине помочь", "значит, есть опасность его оставлять там, где он с ней в нерабочее время", – рассуждали пользователи.

Нехватка кислорода

Главный врач ветеринарной клиники Наталья Соловьева предупредила в разговоре с Москвой 24, что долгое нахождение в закрытой машине очень вредно для собаки. Замкнутая среда создает нехватку кислорода, что негативно сказывается на общем состоянии животного.



Наталья Соловьева главный врач ветеринарной клиники Зимой к этому добавляется риск переохлаждения, хотя здесь многое зависит от длины шерсти: чем она гуще, тем меньше опасность. Снижает вероятность такой проблемы и теплая одежда. Летом к общим факторам добавляется опасность теплового удара из-за перегрева. На этом фоне могут возникнуть нарушения мозгового кровообращения, а в самых тяжелых случаях перегрева – гибель животного.

Эксперт объяснила, что подобная ситуация может свидетельствовать о безответственном обращении с животным. Однако иногда хозяин попадает в безвыходную историю: например, когда собаку действительно не с кем и негде оставить. Тогда (в качестве исключения и в единичных случаях) критически важно каждые 2 часа подходить и проверять состояние питомца, давать ему воду и выгуливать.

Разбить стекло ради спасения

Как уточнил в беседе с Москвой 24 юрист Святослав Зуев, если в действиях хозяйки, оставляющей собаку в машине, все же будет установлен состав уголовного преступления, а именно причинен вред здоровью или зверь погибнет, женщину могут привлечь по статье о жестоком обращении с животными (245 УК РФ).





Святослав Зуев юрист Наказания различные, в том числе предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет. Если то же деяние совершено группой лиц, ответственность ужесточается. Например, штраф составит от 100 до 300 тысяч рублей, а срок лишения свободы – от 3 до 5 лет.

Когда же уголовного состава нет, владельца могут привлечь к административной ответственности по статье о несоблюдении требований к содержанию животных (8.52 КоАП РФ). Она влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

При этом действия неравнодушных жильцов, желающих спасти собаку, оказались правильными, уверен он. По словам юриста, в таких случаях все необходимо фиксировать на фото и видео, а также вызывать полицию. Иногда сотрудники правоохранительных органов вправе применить меры вплоть до того, чтобы разбить стекло ради спасения зверя.

Если же полиция бездействует и не реагирует на заявление, жалобу можно направить в прокуратуру, заключил Зуев.