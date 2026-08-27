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27 августа, 18:55

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Психолог Шаталина прокомментировала слова Алены Водонаевой о бездетных браках

"Детский сад": слова Алены Водонаевой о бездетных браках рассорили пользователей

Блогер и телеведущая Алена Водонаева заявила, что брак не может считаться серьезным, если в нем нет детей. Подобные отношения она назвала "детским садом". Как на это отреагировали пользователи и влияет ли количество разводов на будущие отношения, разбиралась Москва 24.

"Очень здравое мышление"

Фото: youtube.com/"АНЖЕЛИА"

Телеведущая и блогер Алена Водонаева высказалась о браках, в которых нет детей. По ее словам, подобные отношения не заслуживают статуса серьезных – знаменитость окрестила их "детским садом" во время интервью YouTube-каналу "Анжелиа".

Когда есть дети и люди расстаются грязно, скандально, не общаясь, не думая на перспективу, какую травму они нанесут своим необщением и враждой отпрыскам, это говорит о том, что человек дурак.
Алена Водонаева
телеведущая

В комментариях среди подписчиков тут же началось активное обсуждение.

"Как-то странно слушать про построение семьи и отношения из уст человека, который вытворял всякое в небезызвестном проекте", "жаль ее, несчастная женщина. Кто ее так напугал, что она в вечной агрессии?" – написали пользователи Сети.

Одна из комментаторов также возмутилась: зачем обесценивать союзы без детей, ведь у каждой семьи могут быть свои причины. Но Водонаева сразу же поспешила ответить аудитории.

"Не обесцениваю, но не считаю брак без детей чем-то значимым в жизни. У нас у всех разные ценности. Для кого-то свадьба и выпускной являются главным событием в жизни. А у кого-то столько событий в жизни происходит, что брак без детей – это незначительная часть личной биографии", – отметила она.

При этом были и те, кто поддержал звезду. Женщины писали о том, что полностью разделяют философию Водонаевой и мечтают однажды так же избирательно относиться к жизни и людям.

Очень здравое мышление, стоит многим прислушаться. Девочка не летает в облаках, а реально смотрит на вещи.
пользователь Сети

В свою очередь, консультант в сфере отношений, психолог Светлана Шаталина заметила, что такие реплики говорят прежде всего о собственной системе ценностей.

"Когда фраза отделяется от контекста, каждый начинает достраивать ее собственными смыслами. Например, что такое "настоящий" брак, обязательно ли в нем должны появиться дети, насколько значимыми считать отношения, которые завершились", – уточнила она в разговоре с Москвой 24.

Оптика легкомыслия

Фото: depositphotos/nd3000

Светлана Шаталина уверена, что брак сам по себе может иметь совершенно разное значение. Для кого-то принципиальна регистрация отношений, для другого же семьей становится длительный незарегистрированный союз. Кроме того, психолог пояснила, что родительство – это также отдельный выбор и связывать с ним полноценность брака рискованно. Все потому, что жизненные обстоятельства у всех разные.

"Кроме того, большое количество зарегистрированных отношений – лишь количественный фактор. Все остальное требует контекста. Можно посмотреть на это через оптику легкомыслия. То есть человек быстро вступает в связь, не выдерживает первых сложностей, заканчивает взаимодействие и повторяет тот же сценарий", – предупредила она.

При этом возможна совершенно другая история. Например, когда человек способен признавать, что отношения закончились и жизненные траектории просто разошлись. Такая пара может обращаться за помощью, пытаться перестроить процессы, но в какой-то момент понять, что развод – самое бережное решение.

Один человек может несколько раз вступать в брак, каждый раз осмысляя предыдущий опыт и меняясь. А другой способен прожить 50 лет в единственном браке, оставаясь глубоко неудовлетворенным отношениями. Ни количество союзов, ни их продолжительность сами по себе не являются психологической мерой качества отношений или зрелости.
Светлана Шаталина
консультант в сфере отношений, психолог

Шаталина считает, что с точки зрения психологии гораздо интереснее исследовать повторяемость. Например, как человек выбирает партнеров, что обычно происходит в момент возникновения серьезных различий, как переживаются конфликты. Кроме того, важно понять, почему отношения заканчиваются и что из одной истории переносится в следующую.

"Именно поэтому некорректно говорить, что несколько предыдущих браков должны "насторожить" потенциального партнера. Скорее, уместно слово "заинтересовать". Прошлые отношения – это часть биографии, они участвовали в формировании того, каким человек приходит в новый союз. Поэтому имеет смысл разговаривать об этом", – посоветовала эксперт.
 
Если все бывшие партнеры оказываются исключительно виноватыми, а собственная роль никогда не появляется в рассказе, это повод задавать дополнительные вопросы. Как и в случае, когда прежние отношения эмоционально все еще продолжаются, предостерегла психолог. Например, через постоянные конфликты, сравнения, идеализацию, желание вернуть партнера или необходимость снова что-то ему доказать.
 
"Совсем иначе звучит история человека, который способен видеть сложность предыдущих отношений. Что в них было ценного, что перестало работать, какую ответственность он сам за это несет, что понял о себе и что хотел бы делать иначе", – объяснила специалист.

Именно здесь находится главный вопрос для потенциального партнера: не "сколько у тебя было браков?", а "что происходило с тобой в этих отношениях и каким ты из них вышел?", заключила Шаталина.

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Какасьева Александра

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