В Госдуме предложили разработать единую федеральную цифровую платформу для пациентов с сахарным диабетом. Что она может из себя представлять и почему важна для врачей и пациентов, разбиралась Москва 24.

Разгрузить специалистов

В России предложили создать федеральное приложение для контроля за состоянием пациентов с сахарным диабетом. С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Владимир Сысоев.

Как отметил депутат, официально на учете с данным диагнозом в стране состоит более 6,1 миллиона человек. При этом реальное число больных, по оценкам врачей, может достигать 10–12 миллионов. Вместе с тем многие из пациентов фиксируют показатели в сторонних сервисах, однако такие площадки не всегда гарантируют безопасность персональных данных.

Также парламентарий подчеркнул, что новую платформу планируют интегрировать с Единой государственной информационной системой здравоохранения (ЕГИСЗ). По мнению Сысоева, новый сервис поможет разгрузить специалистов первичного звена. Прежде всего, в онлайн получится перевести те плановые обращения пациентов, которые требуются лишь для получения рецептов.

В свою очередь, член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Дарья Голубева в беседе с ТАСС заявила, что на данный момент особенно острую проблему представляет маршрутизация больных с инсулинозависимым диабетом. Для получения рецептов на препараты и расходные материалы им необходимо появляться у врача раз в три месяца.

По словам парламентария, такое положение дел в условиях дефицита кадров первичного звена приводит к большой нагрузке на систему здравоохранения. Кроме того, действующий порядок не позволяет специалисту отслеживать изменения в состоянии больного между приемами, что снижает эффективность корректировки лечения.

Вместе с тем, первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что особая важность для пациентов с сахарным диабетом связана с введением мониторинга глюкозы крови.





Леонид Огуль первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Этот показатель мгновенно реагирует на любые нарушения диеты, изменения состояния или осложнения, вызванные как падением, так и скачком уровня сахара. Постоянная изменчивость и критичность состояния делает дистанционный контроль не просто удобством, а необходимостью.

При этом Огуль не исключил, что само приложение может потребовать дополнительной всесторонней проработки. В данном вопросе речь идет не только о чисто медицинском направлении, но и об информационных технологиях.

Непрерывный мониторинг

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В свою очередь, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова предположила в разговоре с Москвой 24, что новая платформа по своей сути может представлять личный кабинет пациента с тремя контурами.

"Это дневник самоконтроля, данные с глюкометра или системы непрерывного мониторинга глюкозы, а также связь с врачом и возможность получать рецепты дистанционно", – отметила она.

При этом нормативная база для этого уже существует – действует порядок дистанционных назначений (в том числе на инсулин) без визита в поликлинику. Само же приложение станет более удобным интерфейсом.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Но здесь есть важный нюанс: пожилые с диабетом второго типа, скорее всего, будут неуверенно чувствовать себя с современными технологиями. Поэтому сервис не должен быть обязательным. Для молодых пациентов это действительно удобно. А вот для населения старшего возраста, которое в основном и страдает такой патологией, освоить систему может быть довольно сложно.

Русакова напомнила, что диабет это серьезное заболевание, требующее постоянного мониторинга показателей с помощью глюкометров и тест-полосок. Тем, кто находится на инсулине, дополнительно требуются шприц-ручки, иглы, инсулиновые помпы и другие расходные материалы.

"Таким пациентам не менее важно вести подсчет углеводов и хлебных единиц. Для упрощения этих рутинных задач существуют медицинские гаджеты", – отметила эксперт.

Кроме того, в специальных школах диабета пациентов обучают правильному мониторингу сахара, корректному приему препаратов и уходу за конечностями, которые могут быть поражены, заключила Русакова.