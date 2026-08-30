Дочь певца и композитора Игоря Николаева Вероника решила записать очередную песню: супруга артиста Юлия Проскурякова опубликовала фото девочки во время работы в студии. Однако некоторые пользователи Сети отнеслись к новости скептически. Подробности – в материале Москвы 24.

"Ожидает музыкальный сюрприз"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/uliaveronika

Дочь Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева, 11-летняя Вероника, вовсю занимается музыкальной карьерой. Недавно ее мать показала кадры из звукозаписывающей студии, где девочка работает над выпуском профессиональной композиции.

"С Никой на студии. Записываем песню. Скоро вас ожидает музыкальный сюрприз – дуэт! Как думаете, с кем будет детский дуэт?" – обратилась Юлия к подписчикам.

В комментариях поклонники пары пожелали Нике творческих успехов.

"В добрый творческий путь, прекрасная Вероника!", "какая красивая девочка растет! Господь в дорогу, обе талантливые под крыльями папы! Счастья вашей семье", "Ника очень артистичная, естественная девочка, без ужимок и кривляний", – указали пользователи.

Однако нашлись и те, кто увидел блат в том, что Вероника пошла по стопам творческих родителей.

"Как же хорошо, когда папа знаменитый поэт и композитор", "с таким папой и мужем, конечно, сразу в звезды по блату!" – высказались другие подписчики.

При этом в 2025-м девочка уже представила свою первую песню "Золотистый ретривер", написанную Николаевым. Позже появилась композиция "Небо с голубыми глазами", созданная самой Никой в соавторстве со знаменитым отцом.

Сам Николаев ранее в интервью не раз упоминал дочь и ее увлечения, в том числе обучение в музыкальной школе. В октябре народный артист РФ рассказал МУЗ-ТВ, что Вероника также увлекается конным спортом. Музыкант добавил, что переживает по поводу возможных травм, однако мешать дочери заниматься тем, что ей интересно, не хочет.



"Конечно, я боюсь, что она упадет. Но если вы боитесь, то вы ребенка просто консервируете в неподвижном виде. Так не должно быть", – сказал Николаев, выразив надежду, что дочь воспринимает это увлечение как хобби.

В конце августа Николаев в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал о школьных планах дочери, которая пошла в четвертый класс. Лето девочки не было беззаботным, как у ее сверстников. По словам Николаева, почти каждый день Ника разучивала новые произведения на фортепиано.

Напряженный график занятий даже во время летних каникул связан с тем, что Вероника учится в школе при училище при Московской консерватории, где действуют высокие требования.

"Надо заниматься ежедневно, а занятия по специальности только два раза в неделю. Если заниматься два раза в неделю, то ничего не получится. Нужно каждый день", – заявил Николаев, добавив, что, когда он в Москве, то сам садится с дочерью за инструмент, а в его отсутствие Вероника занимается с педагогом.

Николаев отметил, что со временем у дочери появились заметные успехи в сольфеджио. Однако загадывать, свяжет ли дочь жизнь со сценой, певец тогда не стал.

"С ИИ пропадет смысл"

В октябре Николаев прокомментировал идею использования искусственного интеллекта в музыке, сообщает МУЗ-ТВ. По мнению композитора, нейросети могут отразиться на желании людей получать классическое музыкальное образование.

"Когда люди, каждый из вас, может это сделать, то пропадает вообще смысл в каком-то совершенствовании, образовании", – отметил Николаев.

Однако музыкант признал, что развитие технологий – закономерный процесс.





Игорь Николаев певец, композитор, народный артист РФ Это неизбежность. Ну, это все равно как люди начали писать шариковой ручкой. Ведь до этого же гусиным пером писали. А до этого еще наскальная живопись была.

По словам Николаева, искусственный интеллект меняет привычные способы создания композиций. В качестве примера он привел создание песен с помощью нейросетей: по его словам, достаточно задать тему и уже через несколько секунд получить текст для композиции. Однако именно такая доступность, считает Николаев, заставляет задуматься о ценности профессионального развития.

Сам он по-прежнему создает музыку обычным способом, руководствуясь старыми творческими принципами.

Скандал с блогером

В 2024 году композитор угодил в скандал, потребовав от блогера Карины Мурашкиной 1,5 миллиона рублей за нарушение авторских прав: девушка использовала хит Николаева "Выпьем за любовь" при создании своего контента. Она также выпустила носки в поддержку своих роликов со знаменитой строчкой из песни.

Позже вышло интервью Ксении Собчак с Мурашкиной, где обе исполнили "Выпьем за любовь". Тогда журналист заплатила 300 тысяч рублей и избежала удаления видео, а канал Карины на YouTube все же был удален из-за многочисленных жалоб. По данным СМИ, Мурашкина не раз пыталась урегулировать конфликт мирно, однако команда Николаева не выходила на связь и продолжала требовать компенсацию.

Позже в шоу "50 вопросов" Карина публично извинилась перед Николаевым и вновь призвала решить вопрос мирно.

"Я это делала, потому что я правда люблю эту песню и я не хочу, чтобы эта история так заканчивалась", – обратилась она к народному артисту.

История привела к тому, что блогеру, по ее же словам, из-за постоянных переживаний пришлось обратиться к психиатру. Она призвала коллег с осторожностью использовать песни российских артистов в своих видео.