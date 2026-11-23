Правительство РФ вернулось к обсуждению прокатных удостоверений для видеоигр по аналогии с фильмами. Как может работать новая схема и чем она обернется для индустрии, разбиралась Москва 24.

Удостоверения для игр

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правительство России рассматривает возможность ввести для видеоигр прокатные удостоверения по аналогии с кинофильмами, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. По информации издания, кабмин предлагает возложить на создателей и распространителей игр обязанности по регистрации в реестре Роскомнадзора, хранению данных в РФ и внедрению СОРМ (система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий).

Идея не нова, ее начали обсуждать еще в 2023 году. Автором выступала в прошлом первый зампред комитета Госдумы по просвещению, ныне уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Сам же документ представили в конце 2024 года.

По изначальному замыслу, при входе в игровые сервисы пользователи должны были подтвердить свою личность через номер телефона, "Госуслуги" и биометрию. Однако первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин на юридическом форуме "ЦифраПрава" заявил, что в законопроекте планируется "убрать моменты, относящиеся к вопросу авторизации", а также обеспечить безопасность детей при помощи введения системы маркировок.

Законопроект планируют принять в первом чтении уже в этом году, плюс еще отдельно проработают правила маркировки игрового контента.

При этом глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников поделился мнением, что прокатный механизм для игр не подходит.





Василий Овчинников глава Организации развития видеоигровой индустрии Игра – это сервис, который меняется каждый день: сезоны, дополнения, контент, создаваемый игроками. Удостоверение, выданное в день релиза, через месяц описывает уже другую игру.

Также проверка каждой версии игры создаст очереди, затянет сроки и увеличит расходы – в первую очередь это ударит по российским студиям, а не по тем, кого хотят ограничить, уверен он.

Помимо этого, Овчинников добавил, что игры с открытым чатом и так попадают под требования к ОРИ: отдельный закон тут не нужен.

Только для сетевых игр?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

По словам маркетолога Игоря Новикова, главный вопрос для игрока сводится к простому: получится ли купить игру в день ее мирового релиза? К примеру, если за основу возьмут схему, аналогичную кинопрокату, издатель будет обязан перед выпуском игры в России подать заявку, а цифровые магазины смогут проверять наличие разрешения. Преимущество такого подхода в том, что одного решения хватило бы для всех российских площадок.

"Но есть и сложности. Например, в пятницу выходит игра, а в субботу выясняется, что у игроков пропадают сохранения. Студия исправляет ошибку буквально за несколько часов, но возникает вопрос, может ли она сразу выпустить обновление? Или через месяц появляется новая сюжетная глава со сценами, которая меняет возрастную категорию игры", – рассказал он Москве 24.

Во втором случае проверка была бы оправдана, а в первом задержка ударит по людям, которые уже заплатили за игру: это просто исправление ошибок, никаких значимых обновлений не происходит.

Отдельно поднимается вопрос об игровых чатах. Эксперт отметил, что после того, как в 2023 году Роскомнадзор внес издателей PUBG Mobile в реестр организаторов распространения информации, возникло немало вопросов. Такой статус обязывает хранить и предоставлять данные на территории России, а также выполнять технические требования для оперативно‑разыскных мероприятий. Это влечет постоянные траты – на оборудование и на привлечение специалистов.

При этом в сетевых играх, где пользователи могут переписываться друг с другом, действительно могут понадобиться отдельные сведения, например, при расследовании угроз.





Игорь Новиков маркетолог Если посмотреть на Россию, то для наших студий нагрузка будет зависеть от их размера. Большой издатель может позволить себе расходы на юристов и технических специалистов, распределив их между несколькими проектами. А небольшая инди-команда, которая производит одну игру и каждый месяц ожидания до начала продаж оплачивает из собственного кармана, окажется в сложной ситуации.

Для зарубежного издателя возникает новый расчет: окупится ли выпуск в России, есть ли смысл выходить. Если это популярная серия, шансы, что она пойдет на эту процедуру, по оценке Новикова, выше. А если небольшая игра – детектив, стратегия или инди с узкой аудиторией, – ожидаемых продаж может попросту не хватить, и смысла в таких инвестициях не будет.

"Поэтому первым последствием для покупателей я бы назвал сокращение выбора: падение ассортимента и конкуренции. Большую классную премьеру, которая выходит во всем мире, игрок, скорее всего увидит, пусть и с задержкой. А до некоторых маленьких игр дело может вообще не дойти", – добавил маркетолог.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Здесь определяют три практические детали: за сколько времени и денег рассмотрят заявку; действует ли одно разрешение во всех магазинах или придется отдельно договариваться с каждым ретейлером; может ли студия без промедления исправить ошибку у тех, кто уже купил игру, донести обновление и не заниматься переоформлением и дополнительными платами.

В свою очередь, эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин в разговоре с Москвой 24 отметил, что на практике реализовать это можно будет только в онлайн-играх. Если игра не пройдет так называемую верификацию и сертификацию, она будет заблокирована, и игроки не смогут получить весь игровой опыт, потому что в онлайне нужно поддерживать связь между собой и с разработчиком.

Если же говорить о сюжетных офлайн-играх, то, по словам эксперта, они, скорее всего, просто уйдут в пиратство – будут определены ресурсы, где можно будет эти игры скачать и в них играть, естественно, предварительно взломав их.



Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Думаю, в итоге в играх произойдет примерно то же самое, что и с фильмами: из-за того, что в Россию будет сложно их поставлять, игры перестанут переводить на русский язык, и тут умельцы начнут сами заниматься переводом.

В целом работу студий нововведение не осложнит: это то же самое, что сказать, будто прокатное удостоверение усложняет жизнь режиссеру, отметил Горелкин. Жизнь усложнится для того, кто отвечает за прокат на той или иной территории. Поэтому для разработки все сложнее не станет, а вот с точки зрения дистрибуции – да, заключил он.