Спортсменка и блогер Василина Блэк решила пройти пешком более 700 километров от Москвы до Санкт-Петербурга и установить рекорд. О том, как девушка справляется с трудностями в пути, – в материале Москвы 24.

Неожиданная проблема

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/vasilinablack

Российская спортсменка Василина Блэк решила пройти пешком 758 километров от башни "Федерация" в Москве до Санкт-Петербурга, чтобы установить рекорд. Однако за несколько дней до завершения маршрута она столкнулась с неожиданной проблемой: вместо подъема по лестнице администрация небоскреба "Лахта Центра" (здание высотой 462 метра и 87 этажей) предложила ей воспользоваться лифтом.

"Лифт! Он никакого отношения к спорту и к рекорду не имеет", – отметила девушка.

При этом она продолжает идти, чтобы не выбиваться из графика, а представители "Лахта Центра" обещали рассмотреть ее просьбу, касающуюся лестницы.

Спортсменка заранее составила личный маршрут, который затронул сразу несколько крупных городов по пути из Москвы в Санкт-Петербург. Например, в него вошли Вышний Волочек и Великий Новгород. В город на Неве Блэк планирует прибыть 25 ноября.



Ради достижения цели блогеру приходится идти даже в непогоду и есть прямо на ходу. Предпочтение она отдает преимущественно белковой пище – протеиновым батончикам или творогу, а перерывы на отдых делает только тогда, когда силы практически покидают.





Василина Блэк спортсменка и блогер Моя миссия не просто замотивировать большое количество людей, а я хочу показать миру, что Россия спортивная, сильная и красивая страна. Я хочу, чтобы это разлетелось по всему миру.

Это уже вторая попытка Василины установить рекорд. В 2025 году блогер рассказала "КП-Петербург", что сначала просто увлекалась длительными походами, а затем решила постепенно увеличить маршрут.





Василина Блэк блогер Я начинала с 50 километров по Москве. Хотелось понять, на что способна, бросить себе вызов. И однажды в голову пришло: а что если пройти Москва – Питер?

Девушка вышла на маршрут спустя несколько недель подготовки, часть пути она прошла вместе с братом, но позже их дороги разошлись. Во время остановок на отдых и питание девушка потратила более 100 тысяч рублей. С собой она несла только сменное белье, термокомплект, аптечку, павербанки и немного еды.

При этом девушка подчеркнула, что повторять такой поход неподготовленным людям она бы не рекомендовала. Блэк отметила, что занимается скалолазанием, бодибилдингом и знает, как распределять нагрузку.

Перед стартом она подала заявку в реестр рекордов России: ее приняли, но выдвинули условия. Ее попросили приобрести трекер и фиксировать результат у знаковых мест. Однако этот результат не засчитали из-за ошибки в настройках устройства.

Зафиксированный рекорд

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/bezunasss

Василина Блэк не единственная, кто пытался установить рекорд, пройдя пешком из Москвы до Санкт-Петербурга. Летом 2026 года фитнес-блогер Алексей Трефилов прошел 780 километров из столицы до Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Блогер преодолел дистанцию за 15 дней (около 50 километров в день), несмотря на сильную жару и периодические дожди, сообщает сайт "78".

"Это самое сложное, что я делал в своей жизни: и ментально, и эмоционально, и физически", – рассказал Трефилов.

Пешее путешествие началось 29 июля и завершилось вечером 12 августа. На Дворцовой площади атлета встречали родственники и друзья с плакатами в руках.

Чтобы уложиться в 15 дней, ему приходилось проводить на ногах практически весь световой день: подъем около 6 утра – и сразу на маршрут. Блогер шел преимущественно по обочинам федеральных трасс. Дорога была сложной: на отдельных участках между магазинами, заправками и кафе тянулись десятки километров. В какой-то момент путешественник и вовсе отказался от рюкзака, оставив при себе только самое необходимое.

Однако, по признанию рекордсмена, физическая усталость оказалась не самым сложным испытанием.

"Самое сложное во всем – это не уставшие ноги, а постоянное чувство одиночества и ощущение бесконечности этого процесса. Когда ты идешь-идешь, а это не заканчивается. Ментально это сложнее", – признался Алексей.

За время похода он похудел на 6 килограммов и столкнулся с необходимостью проходить восстановление после серьезной нагрузки.

Через всю страну

Фото: телеграм-канал "Пешком через Россию | Москва -> Владивосток"

Однако есть те, кто пытается осилить и более длинный маршрут. Супруги из Москвы Павел Шабалин и Тамара Погосян решили добраться пешком из столицы до Владивостока. На данный момент – конец ноября – путешественники продолжают идти и находятся в Амурской области. В ближайшие дни они планируют выйти на территорию Еврейской автономной области. При этом пару уже отметили премией "Больше, чем путешественник".

Супруги делятся подробностями своего похода в личном блоге, рассказывая о регионах, их жителях, а также о трудностях пути. По их словам, после Бурятии расстояния между населенными пунктами стали больше, и им приходится проходить по 40–50 километров в день. В июле пара подошла к стеле "Красноярск". В самом региональном центре их тепло встретили поклонники.

Поженились Павел и Тамара 2 сентября 2025 года, а уже в январе решили полностью изменить жизнь, отказавшись от рутины и офисной работы. 19-го числа Павел и Тамара отправились с Красной площади в сторону Владивостока.