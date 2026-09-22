Екатерина Гордон раскрыла детали ссоры с Лерой Кудрявцевой

Юрист Екатерина Гордон раскрыла подробности ссоры с давней подругой, телеведущей Лерой Кудрявцевой, и выразила надежду на скорое примирение. Подробности – в материале Москвы 24.
"Усугубляла любой рабочий конфликт"
Юрист Екатерина Гордон высказалась о ссоре с давней подругой, телеведущей Лерой Кудрявцевой, в интернет-шоу Евгении Медведевой. Знаменитости создали музыкальную группу "ЗаVисть" и даже успели дать несколько концертов в 2025-м, однако внезапно прекратили общение. В свежем интервью Гордон заявила, что причиной этого стали амбиции, накопившаяся усталость, а также вмешательство продюсера Татьяны Тур.
"Таня все время пыталась какие-то использовать ее артистические нотки, усугубляла любой рабочий конфликт. Плюс Лерка ревниво относится к моему личному творчеству", – раскрыла подробности разлада Гордон.
Она также отметила, что нельзя друг друга обесценивать в дуэте, как это могло происходить в некоторых случаях.
"Я про другое: для меня дружба – это, наоборот, должны быть все классные. Я не ревниво отношусь к тому, кто лучше или кто худее", – отметила Гордон.
При этом Екатерина выразила уверенность, что со временем им с Лерой удастся наладить отношения.
Екатерина добавила, что им с Лерой ведение совместного бизнеса точно не подходит.
При этом после выхода интервью в личном блоге Кудрявцевой появился юмористический ролик, в котором она позирует, а закадровый голос озвучивает многозначительный текст.
"Я официально в том состоянии, когда уже ничего никому не объясняю. Разбирайтесь сами, верьте слухам, обсуждайте, вините меня и катитесь куда подальше", – говорится в видео.
"Мы расстались"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/katyagordon
Гордон и Кудрявцева дружили много лет, точная цифра не называлась, но по некоторым данным, их тесное общение длилось порядка 15 лет. Однако слухи о разладе стали ходить еще во второй половине 2025-го.
Впоследствии Екатерина подтвердила домыслы и заявила в интервью Гере Иващенко весной 2026-го, что "не хочет общаться с Лерой и не считает ее своим другом". По словам Гордон, дружбе пришел конец, когда Кудрявцева якобы с подачи продюсера заговорила об авторских правах на песни группы. В то время как юрист была уверена, что все строится на доверии.
Гордон добавила, что ситуация проявила в ней и Лере "черты, с которыми мириться нельзя". При этом она назвала телеведущую "суперпрофессионалом", но добавила, что та перестала устраивать ее как друг.
Вскоре после интервью Лера опубликовала запись в личном блоге: хоть телеведущая и не называла имен, подписчики решили, что это был ответ бывшей подруге.
"Кстати. Я теперь точно знаю, что весеннее обострение существует. Тонкая болезнь, конечно. Пусть психически все будут здоровы", – высказалась Кудрявцева в своих соцсетях.
Однако в августе 2026 года в интервью "СтарХиту" Гордон заявила, что они с Лерой "совершенно не ссорились", и назвала конфликт между ними "маленькими семейными разборками".
Юрист, телеведущая, певица и автор песен
Екатерина Гордон родилась в Москве в 1980-м. После школы окончила факультет социальной психологии МПГУ им. Ленина. После поступила на Высшие курсы сценаристов и режиссеров в мастерскую Петра Тодоровского, далее с отличием окончила факультет гражданского права МГЮА имени О. Е. Кутафина по специальности "юрист".
Работала на крупных радиостанциях, затем вела передачи, в том числе на федеральных телеканалах. В 2009-м создала собственную музыкальную группу Blondrock, с которой записывала альбомы и синглы. Екатерина также является автором песен для многих артистов отечественной эстрады. Например, она написала слова и музыку к композиции "Забирай рай", которую исполняет Ани Лорак, и стала соавтором песни "Уходи по-английски" в исполнении Григория Лепса и Лорак. За эти треки Гордон удостоилась двух статуэток музыкальной премии "Золотой граммофон" в 2013-м.
Екатерина также развивалась в литературном ключе и выпустила несколько книг. Как юрист специализируется на громких публичных делах. В разные годы представляла интересы продюсера Виктора Дробыша, футболиста Дмитрия Тарасова, телеведущих Анфисы Чеховой и Эвелины Бледанс, модели Алены Водонаевой, свахи Розы Сябитовой и многих других. Также занимается благотворительной деятельностью.