Екатерина Гордон раскрыла детали ссоры с Лерой Кудрявцевой

Юрист Екатерина Гордон раскрыла подробности ссоры с давней подругой, телеведущей Лерой Кудрявцевой, и выразила надежду на скорое примирение. Подробности – в материале Москвы 24.

"Усугубляла любой рабочий конфликт"

Фото: youtube.com/Evgenia Medvedeva

Юрист Екатерина Гордон высказалась о ссоре с давней подругой, телеведущей Лерой Кудрявцевой, в интернет-шоу Евгении Медведевой. Знаменитости создали музыкальную группу "ЗаVисть" и даже успели дать несколько концертов в 2025-м, однако внезапно прекратили общение. В свежем интервью Гордон заявила, что причиной этого стали амбиции, накопившаяся усталость, а также вмешательство продюсера Татьяны Тур.

"Таня все время пыталась какие-то использовать ее артистические нотки, усугубляла любой рабочий конфликт. Плюс Лерка ревниво относится к моему личному творчеству", – раскрыла подробности разлада Гордон.

Она также отметила, что нельзя друг друга обесценивать в дуэте, как это могло происходить в некоторых случаях.

"Я про другое: для меня дружба – это, наоборот, должны быть все классные. Я не ревниво отношусь к тому, кто лучше или кто худее", – отметила Гордон.



Фото: youtube.com/Evgenia Medvedeva

При этом Екатерина выразила уверенность, что со временем им с Лерой удастся наладить отношения.





Екатерина Гордон юрист Я думаю, что, конечно, мы с ней помиримся. Должно пройти какое-то время. <...> Просто две уставшие тетки попали с неверным человеком в неверное время в какой-то замес. Я тебя уверяю, что, если мы будем где-то вместе с ней лететь в самолете или еще что-то, наш конфликт закончится через час. Это все равно мой близкий человек.

Екатерина добавила, что им с Лерой ведение совместного бизнеса точно не подходит.

При этом после выхода интервью в личном блоге Кудрявцевой появился юмористический ролик, в котором она позирует, а закадровый голос озвучивает многозначительный текст.

"Я официально в том состоянии, когда уже ничего никому не объясняю. Разбирайтесь сами, верьте слухам, обсуждайте, вините меня и катитесь куда подальше", – говорится в видео.

"Мы расстались"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/katyagordon

Гордон и Кудрявцева дружили много лет, точная цифра не называлась, но по некоторым данным, их тесное общение длилось порядка 15 лет. Однако слухи о разладе стали ходить еще во второй половине 2025-го.

Впоследствии Екатерина подтвердила домыслы и заявила в интервью Гере Иващенко весной 2026-го, что "не хочет общаться с Лерой и не считает ее своим другом". По словам Гордон, дружбе пришел конец, когда Кудрявцева якобы с подачи продюсера заговорила об авторских правах на песни группы. В то время как юрист была уверена, что все строится на доверии.





Екатерина Гордон юрист Это эксклюзивная информация, я долго не комментировала ситуацию. Причин тому много. Катализатором стал тот факт, что продюсер Таня Тур подняла вопрос про авторские права нашего коллектива. Лера сказала, мол, они принадлежат Кате. Меня это смутило, ведь в годы нашей дружбы мы жили душой нараспашку и никаких бумажек друг от друга не требовали. Я отписала Лере 50% всех аранжировок.

Гордон добавила, что ситуация проявила в ней и Лере "черты, с которыми мириться нельзя". При этом она назвала телеведущую "суперпрофессионалом", но добавила, что та перестала устраивать ее как друг.

Вскоре после интервью Лера опубликовала запись в личном блоге: хоть телеведущая и не называла имен, подписчики решили, что это был ответ бывшей подруге.

"Кстати. Я теперь точно знаю, что весеннее обострение существует. Тонкая болезнь, конечно. Пусть психически все будут здоровы", – высказалась Кудрявцева в своих соцсетях.

Однако в августе 2026 года в интервью "СтарХиту" Гордон заявила, что они с Лерой "совершенно не ссорились", и назвала конфликт между ними "маленькими семейными разборками".

Юрист, телеведущая, певица и автор песен

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Александр Артеменков

Екатерина Гордон родилась в Москве в 1980-м. После школы окончила факультет социальной психологии МПГУ им. Ленина. После поступила на Высшие курсы сценаристов и режиссеров в мастерскую Петра Тодоровского, далее с отличием окончила факультет гражданского права МГЮА имени О. Е. Кутафина по специальности "юрист".

Работала на крупных радиостанциях, затем вела передачи, в том числе на федеральных телеканалах. В 2009-м создала собственную музыкальную группу Blondrock, с которой записывала альбомы и синглы. Екатерина также является автором песен для многих артистов отечественной эстрады. Например, она написала слова и музыку к композиции "Забирай рай", которую исполняет Ани Лорак, и стала соавтором песни "Уходи по-английски" в исполнении Григория Лепса и Лорак. За эти треки Гордон удостоилась двух статуэток музыкальной премии "Золотой граммофон" в 2013-м.

Екатерина также развивалась в литературном ключе и выпустила несколько книг. Как юрист специализируется на громких публичных делах. В разные годы представляла интересы продюсера Виктора Дробыша, футболиста Дмитрия Тарасова, телеведущих Анфисы Чеховой и Эвелины Бледанс, модели Алены Водонаевой, свахи Розы Сябитовой и многих других. Также занимается благотворительной деятельностью.