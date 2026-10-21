Солист группы "На-На" Владимир Политов рассказал о подготовке Бари Алибасова к операции

Участник группы "На-На" Владимир Политов рассказал, что Бари Алибасов столкнулся с катарактой, ходит со слуховым аппаратом и страдает от проблем со спиной. Подробнее о здоровье продюсера – в материале Москвы 24.

"Все стабильно"

Фото: youtube.com/"Святые 90-е с Андреем Вульфом"

Музыкант и солист группы "На-На" Владимир Политов рассказал, что у 79-летнего Бари Алибасова множество проблем со здоровьем, но его состояние в целом стабильно. Подробностями жизни продюсера певец поделился в подкасте "Святые 90-е с Андреем Вульфом".





Владимир Политов музыкант Все стабильно, я бы не сказал, что плохо, но стабильно. У него сейчас и операция на глаза, там катаракта, он ходит со слуховым аппаратом и с палочкой, со спиной не очень хорошо.

Солист группы отметил, что члены коллектива общаются с Алибасовым и навещают его по праздникам.

"По телефону часто общаемся, но я периодически к нему заезжаю. И мы все вместе собираемся, навещаем его. В какие-то праздники, например в день рождения и на Новый год, обязательно собираемся у него", – рассказал Владимир.



Фото: youtube.com/"Святые 90-е с Андреем Вульфом"

Политов также рассказал, каким был Алибасов в 1990-е – на пике популярности группы "На-На". Музыкант заявил, что продюсер всегда концентрировался не на коммерческой составляющей шоу, а на красочности.





Владимир Политов музыкант Он абсолютно некоммерческий человек. Он не бизнесмен, и он далек от денег. Деньги как таковые его не интересуют. Все, что он зарабатывал, он вкладывал в шоу, чтобы сделать их еще более грандиозными. К сожалению, он плохо понимал, что мы-то не такие, нам-то хочется зарабатывать.

При этом Политов подчеркнул, что Алибасов всегда был требовательным руководителем. Певец сравнил его с Карабасом Барабасом.

"Мы чувствовали себя как в кукольном театре", – признался Владимир.

Алибасов завершил музыкальную карьеру в 2025 году и сосредоточился на управлении собственным кафе, которое открыл вместе с супругой напротив своего дома в Москве. При этом он периодически получает свою долю прибыли от концертов группы "На-На".

Скандалы с "Кротом" и последствия

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

О проблемах со здоровьем у Бари Алибасова СМИ начали активно писать после громкого инцидента: в 2019 году продюсер выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его с соком.

В результате Алибасов попал в Институт имени Склифосовского с отравлением и ожогами пищевода, желудка и дыхательных путей. Бари впал в кому, но через несколько недель медики смогли стабилизировать его состояние.

После инцидента продюсер подал иск к торговой сети, где был куплен "Крот". Однако суд не стал удовлетворять претензию на 100 миллионов рублей.

После этого, в июне 2020 года, сын Алибасова нашел его в тяжелом состоянии: продюсер на нервной почве переборщил со спиртным. В итоге его отправили в психиатрическую больницу, где поставили диагноз "корсаковский психоз" – это расстройство возникает у больных хроническим алкоголизмом.

В начале 2024-го у продюсера выявили злокачественную опухоль, а позже экстренно госпитализировали с инсультом. В реанимации его состояние ухудшилось: врачи зафиксировали нарушение речи, паралич правой части тела и повторный приступ. Алибасов выжил, но последствия оказались серьезными: он почти перестал говорить и с трудом передвигается.

В сентябре 2025 года СМИ писали, что Алибасов экстренно обратился к медикам из-за сильных головных болей. Тогда же ему назначили лечение, подобрали питание и строго запретили принимать алкоголь. Специалисты предупредили, что отказ соблюдать предписания врачей может обернуться для Алибасова слепотой, инфарктом или инсультом.

В конце 2025 года врачи в очередной раз запретили Алибасову употреблять алкогольные напитки на Новый год из-за серьезных проблем с желудком на фоне отравления очистителем. По данным прессы, продюсер стал часто жаловаться на сильную боль в животе. Специалисты снова назначали продюсеру специальную диету. При этом врачи пригрозили Алибасову, что в случае несоблюдения требований может открыться желудочное кровотечение.