Фигуристка Евгения Медведева станет гостем спортивного фестиваля в "Лужниках" 23 мая

Фестиваль школьного и студенческого спорта пройдет в столице 23 мая. Гости смогут не только выступить в качестве болельщиков, но и поучаствовать в соревнованиях, а также увидеть многих звезд. Всех желающих ждут картинг, лазертаг, тэг-регби и многое другое. Подробнее – в материале Москвы 24.

От тэг-регби до лазертага

Фестиваль школьного и студенческого спорта пройдет 23 мая на территории олимпийского комплекса "Лужники". Мероприятие соберет более 30 000 участников, а также звездных гостей – фигуристов Евгению Медведеву и Романа Костомарова, блогера Анну Немченко и рэпера ST.

Программа включает работу многочисленных активных зон, где посетители смогут заняться бадминтоном, флорболом, картингом, джампингом, гольфом, городками, панна-футболом, настольным теннисом и футболом и многим другим. Кроме того, у гостей будет возможность заглянуть в мастерскую пряников и на мастер-класс по рисованию.

В рамках фестиваля также проведут 18 соревнований. Например, сильнейшие команды Москвы сразятся за чемпионский титул в финале школьной лиги РК ЦСКА по тэг-регби. Решающие игры завершат трехмесячный турнирный цикл, в отборочных этапах которого принимали участие более 250 команд и около 2 000 спортсменов. Организаторы приглашают зрителей посетить матчи для поддержки своих клубов.

Также школьники и студенты могут принять участие в лазертаг-турнире "Тактический вызов". Командам предоставят высокотехнологичное оборудование для того, чтобы они могли поразить соперников световыми лучами, захватить базы и выполнить специальные задания. Процесс будет сопровождаться световыми и звуковыми эффектами, а перед началом матчей проведут обязательный инструктаж по безопасности. Очки начисляются за успешные тактические действия и выполнение миссий.

Кроме того, для участников фестиваля подготовили полосу препятствий на площадке "Путь Ниндзя". Зона включает в себя различные испытания, направленные на проверку физических возможностей и преодоление трудностей.

Любители акробатики могут посетить "Фестиваль аэробики". Программа соревнований включает выступления команд в различных дисциплинах, музыкальное сопровождение и церемонии награждения.

Почувствовать скорость и командный дух

Тех, кто любит проводить время за компьютером, но и не упускает возможности потренироваться с мячом, организаторы приглашают на Московские фиджитал-игры. В рамках турнира участникам предложат сначала продемонстрировать навыки в цифровой среде, а затем продолжить состязания на реальной площадке. Программа включает в себя пять дисциплин. Желающие попробуют свои силы в фиджитал-баскетболе, фиджитал-футболе, тактическом бое и многом другом.

Кроме того, организаторы приглашают посетить трассу картинга, где гостям предоставится возможность почувствовать себя чемпионом. В свою очередь, турнир по армейскому рукопашному бою "Сила Единства" соберет юных бойцов, тренеров и болельщиков. Сильнейшие ученики встретятся на поединках, по итогам которых победителям вручат медали, кубки, а также ценные призы.

Баскетбольные турниры 3×3 пройдут среди школьников и студентов. Спортсмены встретятся в суперфинале, где определятся победители текущего сезона. На решающий этап выйдут сильнейшие мужские и женские команды, которые разыграют медали в 4 возрастных категориях.

Также в рамках фестиваля проведут соревнования по волейболу. Юноши и девушки в возрасте от 11 до 14 лет выйдут на площадку в рамках классического турнира 6×6. Помимо этого, в программе – противостояние между сильнейшими сборными школ и колледжей Москвы за звание лидера. Параллельно состоится дружеский матч среди представителей различных департаментов, направленный на укрепление командного духа и определение чемпиона среди ведомств.

Кроме того, 34 сильнейшие семейные команды Москвы сразятся за звание абсолютного чемпиона в финале сезона фестиваля "Всей семьей на старт". Прошедшие предварительный отбор участники выступят в совместной эстафете, для успешного прохождения испытаний понадобятся скорость и высокая командная слаженность.

Узнать подробности мероприятий, а также зарегистрироваться на них можно здесь.

