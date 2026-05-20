Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 19:46

Спорт
Главная / Истории /

Фигуристка Евгения Медведева станет гостем спортивного фестиваля в "Лужниках" 23 мая

Битва за чемпионство: что ждет москвичей на фестивале школьного и студенческого спорта

Фестиваль школьного и студенческого спорта пройдет в столице 23 мая. Гости смогут не только выступить в качестве болельщиков, но и поучаствовать в соревнованиях, а также увидеть многих звезд. Всех желающих ждут картинг, лазертаг, тэг-регби и многое другое. Подробнее – в материале Москвы 24.

От тэг-регби до лазертага

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Фестиваль школьного и студенческого спорта пройдет 23 мая на территории олимпийского комплекса "Лужники". Мероприятие соберет более 30 000 участников, а также звездных гостей – фигуристов Евгению Медведеву и Романа Костомарова, блогера Анну Немченко и рэпера ST.

Программа включает работу многочисленных активных зон, где посетители смогут заняться бадминтоном, флорболом, картингом, джампингом, гольфом, городками, панна-футболом, настольным теннисом и футболом и многим другим. Кроме того, у гостей будет возможность заглянуть в мастерскую пряников и на мастер-класс по рисованию.

В рамках фестиваля также проведут 18 соревнований. Например, сильнейшие команды Москвы сразятся за чемпионский титул в финале школьной лиги РК ЦСКА по тэг-регби. Решающие игры завершат трехмесячный турнирный цикл, в отборочных этапах которого принимали участие более 250 команд и около 2 000 спортсменов. Организаторы приглашают зрителей посетить матчи для поддержки своих клубов.

Также школьники и студенты могут принять участие в лазертаг-турнире "Тактический вызов". Командам предоставят высокотехнологичное оборудование для того, чтобы они могли поразить соперников световыми лучами, захватить базы и выполнить специальные задания. Процесс будет сопровождаться световыми и звуковыми эффектами, а перед началом матчей проведут обязательный инструктаж по безопасности. Очки начисляются за успешные тактические действия и выполнение миссий.

Кроме того, для участников фестиваля подготовили полосу препятствий на площадке "Путь Ниндзя". Зона включает в себя различные испытания, направленные на проверку физических возможностей и преодоление трудностей.

Любители акробатики могут посетить "Фестиваль аэробики". Программа соревнований включает выступления команд в различных дисциплинах, музыкальное сопровождение и церемонии награждения.

Почувствовать скорость и командный дух

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Тех, кто любит проводить время за компьютером, но и не упускает возможности потренироваться с мячом, организаторы приглашают на Московские фиджитал-игры. В рамках турнира участникам предложат сначала продемонстрировать навыки в цифровой среде, а затем продолжить состязания на реальной площадке. Программа включает в себя пять дисциплин. Желающие попробуют свои силы в фиджитал-баскетболе, фиджитал-футболе, тактическом бое и многом другом.

Кроме того, организаторы приглашают посетить трассу картинга, где гостям предоставится возможность почувствовать себя чемпионом. В свою очередь, турнир по армейскому рукопашному бою "Сила Единства" соберет юных бойцов, тренеров и болельщиков. Сильнейшие ученики встретятся на поединках, по итогам которых победителям вручат медали, кубки, а также ценные призы.

Баскетбольные турниры 3×3 пройдут среди школьников и студентов. Спортсмены встретятся в суперфинале, где определятся победители текущего сезона. На решающий этап выйдут сильнейшие мужские и женские команды, которые разыграют медали в 4 возрастных категориях.

Также в рамках фестиваля проведут соревнования по волейболу. Юноши и девушки в возрасте от 11 до 14 лет выйдут на площадку в рамках классического турнира 6×6. Помимо этого, в программе – противостояние между сильнейшими сборными школ и колледжей Москвы за звание лидера. Параллельно состоится дружеский матч среди представителей различных департаментов, направленный на укрепление командного духа и определение чемпиона среди ведомств.

Кроме того, 34 сильнейшие семейные команды Москвы сразятся за звание абсолютного чемпиона в финале сезона фестиваля "Всей семьей на старт". Прошедшие предварительный отбор участники выступят в совместной эстафете, для успешного прохождения испытаний понадобятся скорость и высокая командная слаженность.

Узнать подробности мероприятий, а также зарегистрироваться на них можно здесь.

Читайте также


Старкина Маргарита

спортфестивалиистории

Главное

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика