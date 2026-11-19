Российский актер Сергей Безруков напомнил коллеге Юре Борисову о том, что в России "теперь есть свой "Оскар". При этом блогер BadComedian посчитал странными такие намеки в адрес звезды "Аноры". Подробности – в материале Москвы 24.

"У бабочки очень высокий полет"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок; Елена Мельникова

Российский актер Юра Борисов оказался в центре внимания после того, как появилась информация о его возможной второй номинации на голливудскую кинопремию "Оскар". На этом фоне актер Сергей Безруков обратился к коллеге во время церемонии "Бриллиантовая бабочка" и заявил, что в России есть свой аналог "Оскара".

Безруков выразил благодарность режиссеру Никите Михалкову за создание Евразийской академии кинематографических искусств и учреждение новой награды. Актер отметил, что критерии для получения премии у нас особенные: уважении к семье, родине и культуре.





Сергей Безруков народный артист России, актер Спасибо Никите Сергеевичу Михалкову за эту замечательную идею – создать Евразийскую киноакадемию и учредить кинопремию "Бриллиантовая бабочка". Потому что критерии отбора и присуждения этой кинопремии – нравственные ценности, общечеловеческие ценности. Про дом, про семью, про Родину, на своем родном языке любой страны, с любовью к своей родной культуре. Это ли не объединяет всех нас?

Далее актер обратился прямо к Борисову.

"Поэтому у бабочки очень высокий полет. Весь мой спич был посвящен Юре Борисову. Юра, у нас есть свой "Оскар" теперь", – сказал он.

При этом Безруков отметил, что искренне рад успехам Борисова за границей и тому, что его признали в мировой киноиндустрии.

"Хотя за Юру мы бесконечно рады, конечно же", – добавил артист.

В свою очередь, блогер и кинокритик BadComedian (настоящее имя – Евгений Баженов) задался вопросом по поводу выбора премий в беседе с НСН.





BadComedian блогер Чем больше наград получает актер, тем лучше. Зачем отказываться от "Оскара" ради "Бабочки" или другой награды, или от "Бабочки" ради "Оскара"? Если Борисова номинируют на "Бабочку", пусть и ее получает. Никита Сергеевич Михалков у нас, например, на "Оскар" ездил, тоже радуется этой награде, является оскароносным режиссером, и это его заслуга, которую нельзя отрицать.

Баженов посчитал странным, что к Юре Борисову могут быть какие-либо "претензии" на этот счет и "намеки". Также блогер отметил, что звезда "Аноры" часто снимается в российских проектах и, вероятно, имеет в портфолио фильмы, которые попадают под критерии "Бриллиантовой бабочки".

"Оскар" Никиты Михалкова

Фото: РИА Новости/М. Гнисюк

При этом режиссер и народный артист РСФСР Никита Михалков, который также является основателем кинопремии "Бриллиантовая бабочка", поддержал Юру Борисова, сообщает ТАСС. Постановщик высоко оценил талант актера, но добавил, что сейчас сама премия переживает не лучший период.





Никита Михалков режиссер, народный артист РСФСР Борисов очень хороший актер, очень разносторонний. Я могу только сожалеть, что его выдвижение на "Оскар" происходит тогда, когда "Оскар" умирает. Лучше было бы, чтобы он был выдвинут лет 15 назад.

Также Михалков добавил, что с удовольствием поработал бы с артистом, если бы была такая возможность.

Сам Михалков в 1995 году получил премию Американской киноакадемии в категории "Лучший фильм на иностранном языке" за фильм "Утомленные солнцем".

Очередная номинация?

Фото: кадр из фильма "Искусственный интеллект"; режиссер – Лука Гуаданьино; производство – Frenesy Film Company, Heyday Films, JF Films

В начале октября стало известно, что кинокомпания Neon планирует выдвинуть Юру Борисова на премию "Оскар" в категории "Лучший актер" за роль сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера в фильме Луки Гуаданьино "Искусственный". Картина выйдет в прокат 21 января 2027 года.

Кроме Борисова, компания намерена выдвинуть фильм во всех номинациях, в том числе "Лучший фильм", "Лучшая режиссура" и актерские категории.

Также Neon хочет представить Эндрю Гарфилда, сыгравшего главу OpenAI Сэма Альтмана, в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". За звание "Лучшей актрисы второго плана" поборется Моника Барбаро, исполнившая роль бывшего технического директора OpenAI.

Для Борисова номинация может стать уже второй в карьере. В 2025 году он был представлен в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в фильме "Анора". Однако Борисов статуэтку не получил, уступив ее Кирану Калкину за роль в картине "Настоящая боль".