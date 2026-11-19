В Сети завирусился тренд boyfriend аir: девушки делятся фото до и после начала совместной жизни с молодыми людьми и жалуются, что переезд к партнеру "заставляет" их выглядеть хуже, чем раньше. Чем объясняется такая тенденция и может ли она быть опасна, разбиралась Москва 24. boyfriend

Воздух стал токсичным

Фото: tiktok.com/aisha.psycholog; instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/camilamorrone

В соцсетях набирает волну новый тренд – boyfriend air, то есть "воздух бойфренда": девушки считают, что жизнь со вторыми половинками сделала их внешность в разы хуже.

В роликах под тегом #boyfriendair изменения показывают наглядно. Пользовательницы публикуют видео, где с одной стороны выставляют кадры "до" с макияжем и сияющим видом, а с другой – "после", где прослеживается общая неопрятность.

Причем дело не просто в особенностях ухода за собой. Некоторые изменения берутся как будто из воздуха. Например, одна из девушек рассказала в Сети, что прошлым летом проводила много времени в квартире парня и стала замечать, что волосы грязнятся быстрее обычного, кожа чувствует себя не так хорошо, как раньше, а макияж и вовсе нормально не держится.





пользовательница Сети Я так рада, что люди заговорили про boyfriend air. Уже реально думала, что схожу с ума. Не понимала, что происходит, а позже увидела множество других роликов с такой же проблемой.

Судя по видео, у каждой девушки свои "симптомы" жизни с возлюбленным, но всех "пострадавших" объединяет одно – полное непонимание. Никто не может осознать, в какой момент начались проблемы с внешностью и почему этот "воздух парня" оказался таким токсичным.

"Как так вышло, что мы страшнеем, когда вступаем в длительные отношения, а главное – почему мужчины, наоборот, хорошеют? В чем подвох?" – задаются вопросом в Сети.

И пока одних гложет недоумение, другие пытаются найти рациональное объяснение. Чаще всего все сводится к банальной нехватке времени, ведь совместный быт требует гораздо больше ресурсов, чем жизнь для себя.

В комментариях тем временем уже выстроилась очередь из желающих обсудить горячую тему. Кто-то, например, разделил боль авторов роликов, заявив, что явление куда опаснее, чем дешевая косметика.





пользователь Сети Этот ваш "воздух парня" по уровню токсичности – почти что зона отчуждения.

В комментариях даже нашелся показательный случай: девушка, чей супруг работает моряком, рассказала про резкие "весовые качели". Во время отпуска мужа пользовательница Сети стабильно прибавляет около 5 килограммов, при этом, едва мужчина снова уходит в рейс, вес возвращается в норму. Однако были и те, у кого отношения вызвали обратный эффект.

"У меня все наоборот, они все страшнеют", "я даже худею и хорошею", "напротив, начала ходить в спортзал и фитнес", – заявили девушки в комментариях под роликами.





Утрата интереса к себе?

При этом само понятие boyfriend air содержит определенную оценку женской внешности. Отсутствие макияжа, укладки, более свободная и комфортная одежда интерпретируются как ухудшение внешнего вида. Хотя с психологической точки зрения за такими изменениями могут стоять разные процессы, отметила в разговоре с Москвой 24 консультант в сфере отношений, психолог Светлана Шаталина.

Не стоит забывать, что на этапе знакомства и формирования отношений будущие партнеры чаще уделяют внимание самопрезентации. Им важно произвести впечатление, вызвать интерес, подчеркнуть привлекательность, однако по мере развития близости интенсивность выражения себя может снижаться.





Светлана Шаталина консультант в сфере отношений, психолог При этом важно понимать, что в устойчивых отношениях одним из проявлений эмоциональной безопасности становится возможность быть рядом с партнером в разных состояниях. Уставшей, сонной, без макияжа, не испытывая при этом необходимости постоянно контролировать внешность.

Это необязательно свидетельствует об утрате интереса к себе или партнеру. Напротив, такой опыт может расширять представление женщины о том, какой она может быть в близких отношениях, сохраняя при этом ощущение собственной привлекательности и значимости.

"Очень важно понять прежнюю мотивацию тщательного ухода за своей внешностью. Насколько это было связано с собственным удовольствием, а насколько – с необходимостью соответствовать определенным ожиданиям. Ответы на эти вопросы помогаю понять, что именно изменилось с появлением отношений", – обратила внимание специалист.

Также психолог заявила, что не стоит рассматривать внешность женщины как самостоятельный показатель благополучия пары. Ситуации могут быть разными: когда девушка позволяет себе быть менее требовательной к собственной внешности и когда она перестает уделять внимание тому, что раньше приносило ей радость и было значимым.

"В первом случае изменения способны сопровождаться ощущением комфорта, свободы, принятием собственного тела. Во втором – усталостью, эмоциональным истощением, неудовлетворенностью собой, изменением приоритетов не по собственному желанию, а под влиянием обстоятельств", – отметила Шаталина.

Она уточнила, что в семейной психологии при переходе к совместной жизни эксперты рассматривают процесс формирования общего пространства пары. И одна из задач партнеров – найти баланс между появившимся "мы" и сохранением своего отдельного "я".





Светлана Шаталина консультант в сфере отношений, психолог Иногда человек настолько включается в построение совместной жизни, что постепенно сокращает пространство собственных интересов. Реже встречается с друзьями, отказывается от привычных занятий, меняет режим дня, меньше времени проводит наедине с собой. Изменения во внешности могут быть лишь наиболее заметным проявлением этой перестройки.

Отдельного внимания заслуживают ситуации, когда женщина отказывается от привычного образа под влиянием партнера. Например, его критических замечаний, ревности, неодобрения определенной одежды или требований выглядеть конкретным образом. В данном случае нужно опираться на субъективное переживание самой женщины, заключила эксперт.

Проблема в личном пространстве?

В свою очередь, психолог Екатерина Трофимова уточнила в разговоре с Москвой 24, что причина изменений во внешности может крыться в прежнем бытовом укладе. Например, до отношений девушка могла экономить время на готовке и уборке, живя с родителями или одна, но прибегая к услугам помощников по дому.

Когда же влюбленные съезжаются, эти обязанности могут ложиться на нее: то есть огромное количество времени начинают съедать быт, работа, дорога, на чем-то приходится экономить. Эксперт предположила, что это, скорее всего, происходит как раз на утренних или вечерних ритуалах красоты, макияжа и укладки.

"Кроме того, во многих социальных сетях любят контрасты и привлечение внимания, поэтому выбирают самые лучшие кадры "до" и самые худшие кадры "после". Такие снимки можно легко сделать за один вечер, народ удивляется, просмотры растут, все это приносит деньги", – предупредила психолог.

По словам специалиста, важно сохранять личные границы. Даже если пара живет вместе, у каждого должно быть свое пространство и время на ритуалы: спорт, друзей, хобби и прогулки. Возможность побыть в одиночестве – это не эгоизм, а профилактика эмоционального выгорания и будущих кризисов.





Екатерина Трофимова психолог В здоровой паре всегда есть баланс между общим и личным. Стоит договориться о "режиме комфорта": дома можно расслабляться, но если вы выходите в свет – собираетесь и наряжаетесь. Это взаимная поддержка, так как мужчины тоже склонны переставать следить за собой, полностью погружаясь в быт.

Однако, если пропадает любое желание выходить из дома, общаться или следить за внешностью – это тревожный сигнал, говорящий о признаках выгорания или депрессии. В таком случае нужно обратиться к специалисту, чтобы разобраться в причинах, обратила внимание Трофимова.

Она подчеркнула: не стоит сравнивать свою жизнь с картинками из соцсетей. Внешние изменения часто вызваны не проблемами в паре, а физиологией (гормонами), здоровьем или стрессом на работе и учебе. Шаблоны из интернета стирают уникальность конкретных людей и их ситуации.