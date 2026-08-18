Семья Яниса Тиммы потребовала у Анны Седоковой выплатить им 37 миллионов рублей

Певица Анна Седокова выложила в Сеть скриншоты переписок ее покойного экс-супруга, баскетболиста Яниса Тиммы, с его экс-супругой. В то же время суд рассматривает иск семьи спортсмена к исполнительнице о разделе совместно нажитого имущества супругов. Подробности – в материале Москвы 24.

"Мне нужно продать почку"

Фото: телеграм-канал Анна Седокова | Anna Sedokova

Певица Анна Седокова вновь решилась на откровения и выложила фрагменты переписок покойного экс-супруга, баскетболиста Яниса Тиммы, и его бывшей жены Саны. Знаменитость опубликовала их в ответ на обвинения подписчиков в том, что она якобы лишила сына Яниса и Саны, Кристиана, финансовой помощи со стороны отца.

Переписка как раз касалась выплат, которые Тимма перечислял на содержание ребенка. В посте Анна обвинила Сану в манипуляциях и давлении на спортсмена.

"Использовать малого для манипуляции, когда тебе уже заплатили 700 тысяч евро? Требовать еще 100 тысяч, когда знаешь, что человек на мели и ему нужно время, чтобы встать на ноги?" – написала Анна, приложив выписки из банка.

Согласно перепискам, у экс-супругов в какой-то момент появились серьезные разногласия по поводу сумм, переводимых на сына. В итоге Тимма заявил, что у него больше нет возможности делать крупные переводы.



указано в переписке от лица Яниса Если мне не из чего платить? Что тогда? Как ты получишь эти деньги? Мне нужно продать почку, чтобы содержать тебя? Я живу на доходы Анны. Я не играю в баскетбол, чтобы содержать тебя.

Баскетболист также предполагал, что экс-супруга не способствует налаживанию общения сына с родным отцом.

"Я уверен, что он хотел бы мне позвонить, но ты не показываешь ему, как. Он больше не младенец, чтобы его нельзя было научить, как позвонить папе. Это не так сложно", – написал Янис.

В свою очередь, Сана заявила, что изначально на таких финансовых условиях настоял сам баскетболист.

"Почему ты так упорно твердишь, что я жду твоих денег? У нас есть взаимное соглашение, которое ты сам составил и которое ты обязался выполнять в течение 17 лет. Прошло всего 3 года, поэтому у меня вопрос: насколько ответственно ты относишься к обязательствам, отправляясь в дорогие поездки и живя в Майами, зная, какие суммы ты должен платить?" – говорится в сообщениях от лица Саны.

В выложенной переписке баскетболист также рассказал своему отцу о конфликте с бывшей женой и отметил, что именно Седокова и ее сын Гектор поддержали его в непростой период.

"Если бы не Анна и Гектор, вы все трое могли бы идти рука об руку к моей могиле, только тогда больше не о чем было бы беспокоиться", – написано в сообщении.

"Фальсификация доказательств"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/janis.timma

Бывший муж певицы Янис Тимма покончил с собой в ночь на 17 декабря 2024-го. Впоследствии Анна заявила права на его наследство. В свою очередь, семья покойного попыталась привлечь певицу к ответственности по уголовной статье "Доведение до самоубийства".

При этом судебные разбирательства продолжаются до сих пор. Очередное заседание по иску семьи Яниса Тиммы к Анне Седоковой о разделе совместно нажитого имущества супругов прошло 18 августа. Адвокат семьи покойного баскетболиста Маргарита Гаврилова после слушания заявила журналистам, что стороной певицы был предоставлен брачный договор, который был сфальсифицирован.





Маргарита Гаврилова представитель семьи Яниса Тиммы Нотариус его и не делала, чтобы подделывать. Здесь ему придали статус документа, которого не существует, то есть фактически это фальсификация доказательств.

Она также добавила, что родственники спортсмена с самого начала были готовы урегулировать спор посредством мирного соглашения, если Седокова выплатит семье часть денег.

"Мы готовы были к нему с самого начала – я ей предлагаю 1,5 года: отдайте часть денег, и мы уйдем", – заявила Гаврилова, отметив, что речь идет о сумме в 37 миллионов рублей.

Юрист добавила, что готова идти до конца и в случае необходимости даже добиться пожизненного запрета на выезд певицы из России.





Маргарита Гаврилова представитель семьи Яниса Тиммы Если она пойдет в банкротство, мы сделаем все, чтобы была реструктуризация долга, а не признание ее банкротом. Я ей не дам от этого долга уйти в сторону. И этот процесс мы выиграем.

В свою очередь, адвокат Анны Седоковой Татьяна Стукалова прокомментировала процесс в беседе с журналистами, заявив, что пока суд дал возможность ее клиентке ознакомиться с новыми требованиями. Юрист также подчеркнула, что не обсуждала с Анной возможность мирного урегулирования спора.