Сыгравшая главную героиню в "Курьере" Шахназарова Немоляева появится в ремейке фильма

Актеры Филипп Янковский и Анна Михалкова сыграют в современной адаптации культового перестроечного фильма Карена Шахназарова "Курьер". Что известно о будущем ремейке, расскажет Москва 24.

"Вопросы остаются теми же"

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В Сети обнародовали актерский состав ремейка фильма Карена Шахназарова "Курьер", вышедшего в 1987 году. Главного героя ленты, 17-летнего Ивана Мирошникова, сыграет Денис Косиков, известный по проектам "На автомате" и "Оффлайн". Роль Кати Кузнецовой досталась 18-летней Александре Тихоновой, в фильмографии которой сериалы "Дети перемен" и "Пищеблок".

Филипп Янковский сыграет отца Кати, а Анастасия Немоляева, исполнившая роль Кати в оригинальном фильме, в ремейке станет ее матерью. Родителей главного героя Ивана сыграют Анна Михалкова и Ростислав Бершауэр.

Янковский отметил, что оригинальный "Курьер" и одноименная повесть Шахназарова, по которой он был снят, уже стали частью культурной памяти. Актер также заявил, что современная адаптация будет не просто ремейком культового фильма, а самостоятельным высказыванием.





Филипп Янковский актер Мне кажется, что секрет "Курьера" в его удивительной честности. Время меняется, меняются поколения, технологии, обстоятельства, но вопросы, которые задают себе герои, остаются теми же самыми.

Режиссером нового фильма стал Илья Ермолов, на счету которого сериалы "Золотое дно" и "Хирург". Постановщик ранее также отметил, что он не станет снимать ремейк в привычном понимании, то есть новый фильм не будет переработкой оригинальной ленты. Ермолов добавил в интервью Радио РБК в мае 2026-го, что сценарий будущей картины основан на одноименной повести Шахназарова, а сам Илья собирается предложить зрителю новый взгляд. Режиссер также заявил, что готов к критике, в том числе со стороны старшего поколения.

"Я не боюсь по одной простой причине: я всегда ищу вызов. Для меня любая работа – это вызов", – отметил Ермолов.

Постановщик также добавил, что картина будет интересна молодежи и будет поднимать актуальные для нее вопросы.





Илья Ермолов режиссер Молодые люди, вот потому что я общаюсь сейчас с ними, я их слышу, – они не всегда уверены, что им нужно поступать. И тут вопросы: а зачем мне поступать, зачем мне учиться 5 лет, зачем тратить столько времени?

По данным СМИ, съемки "Курьера" начнутся в июне. Премьера фильма будет приурочена к 40-летию оригинала и запланирована на первый квартал 2027-го.

К слову, Шахназаров одобрил съемки ремейка, отметив, что темы, раскрываемые в "Курьере", актуальны до сих пор.

"Насколько я вижу, и фильм, и повесть до сих пор достаточно востребованы среди молодежи. Сделать картину, которая в новых реалиях поставит те же вопросы, мне кажется правильной темой", – добавил кинодеятель.

Лидер проката

Фото: кадр из фильма "Курьер"; режиссер – Карен Шахназаров; производство – Мосфильм

Лирическая комедия Карена Шахназарова "Курьер" вышла в широкий прокат в мае 1987 года. В основу фильма легла одноименная повесть режиссера. События развернулись в Москве во времена перестройки. Главный герой Иван окончил школу, однако провалил экзамены и не смог поступить в вуз. Тогда юноша устроился курьером в журнал "Вопросы познания". Выполняя рабочий заказ, он познакомился с профессорской дочерью Катей. Фильм рассказывал о поисках молодыми людьми места в жизни.

Главные роли в ленте исполнили Федор Дунаевский и Анастасия Немоляева. Фильм стал одним из лидеров по кассовым сборам, за 12 месяцев проката фильм посмотрело 34 миллиона зрителей.

Создатели ремейка перенесут действие из середины 1980-х в современность. Согласно сюжету, 17-летний Иван не верит в привычный сценарий будущего с обязательной учебой, получением образования, профессии и в итоге стабильной жизни. Поэтому парень саботирует сдачу ЕГЭ, а после ссоры с матерью уезжает, чтобы устроиться в службу доставки.