Сыгравшая главную героиню в "Курьере" Шахназарова Немоляева появится в ремейке фильма

Актеры Филипп Янковский и Анна Михалкова сыграют в современной адаптации культового перестроечного фильма Карена Шахназарова "Курьер". Что известно о будущем ремейке, расскажет Москва 24.
"Вопросы остаются теми же"
В Сети обнародовали актерский состав ремейка фильма Карена Шахназарова "Курьер", вышедшего в 1987 году. Главного героя ленты, 17-летнего Ивана Мирошникова, сыграет Денис Косиков, известный по проектам "На автомате" и "Оффлайн". Роль Кати Кузнецовой досталась 18-летней Александре Тихоновой, в фильмографии которой сериалы "Дети перемен" и "Пищеблок".
Филипп Янковский сыграет отца Кати, а Анастасия Немоляева, исполнившая роль Кати в оригинальном фильме, в ремейке станет ее матерью. Родителей главного героя Ивана сыграют Анна Михалкова и Ростислав Бершауэр.
Янковский отметил, что оригинальный "Курьер" и одноименная повесть Шахназарова, по которой он был снят, уже стали частью культурной памяти. Актер также заявил, что современная адаптация будет не просто ремейком культового фильма, а самостоятельным высказыванием.
Режиссером нового фильма стал Илья Ермолов, на счету которого сериалы "Золотое дно" и "Хирург". Постановщик ранее также отметил, что он не станет снимать ремейк в привычном понимании, то есть новый фильм не будет переработкой оригинальной ленты. Ермолов добавил в интервью Радио РБК в мае 2026-го, что сценарий будущей картины основан на одноименной повести Шахназарова, а сам Илья собирается предложить зрителю новый взгляд. Режиссер также заявил, что готов к критике, в том числе со стороны старшего поколения.
"Я не боюсь по одной простой причине: я всегда ищу вызов. Для меня любая работа – это вызов", – отметил Ермолов.
Постановщик также добавил, что картина будет интересна молодежи и будет поднимать актуальные для нее вопросы.
По данным СМИ, съемки "Курьера" начнутся в июне. Премьера фильма будет приурочена к 40-летию оригинала и запланирована на первый квартал 2027-го.
К слову, Шахназаров одобрил съемки ремейка, отметив, что темы, раскрываемые в "Курьере", актуальны до сих пор.
"Насколько я вижу, и фильм, и повесть до сих пор достаточно востребованы среди молодежи. Сделать картину, которая в новых реалиях поставит те же вопросы, мне кажется правильной темой", – добавил кинодеятель.
Лидер проката
Лирическая комедия Карена Шахназарова "Курьер" вышла в широкий прокат в мае 1987 года. В основу фильма легла одноименная повесть режиссера. События развернулись в Москве во времена перестройки. Главный герой Иван окончил школу, однако провалил экзамены и не смог поступить в вуз. Тогда юноша устроился курьером в журнал "Вопросы познания". Выполняя рабочий заказ, он познакомился с профессорской дочерью Катей. Фильм рассказывал о поисках молодыми людьми места в жизни.
Главные роли в ленте исполнили Федор Дунаевский и Анастасия Немоляева. Фильм стал одним из лидеров по кассовым сборам, за 12 месяцев проката фильм посмотрело 34 миллиона зрителей.
Создатели ремейка перенесут действие из середины 1980-х в современность. Согласно сюжету, 17-летний Иван не верит в привычный сценарий будущего с обязательной учебой, получением образования, профессии и в итоге стабильной жизни. Поэтому парень саботирует сдачу ЕГЭ, а после ссоры с матерью уезжает, чтобы устроиться в службу доставки.