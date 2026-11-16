Ленты соцсетей заполонили видео, где родители вместе с детьми делают уроки буквально из последних сил, тратя на это нервы и все свободное время. Нужно ли взрослым помогать школьникам с домашней работой – в материале Москвы 24.

"Школа превращает мам в тиранов"

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В соцсетях все чаще мелькают ролики, где родители вместе с детьми буквально штурмуют домашние задания. Взрослые честно признаются, что это отнимает у них чуть ли не все свободное время.

Причем главная сложность "домашки" для мам и пап – не только донести, зачем нужно решать задачи "про яблоки мальчика Вани", но и разобраться в формулировках заданий.

"Меня эти ваши учебники новые доведут. Задание: найди периметр этого четырехугольника и начерти такой же четырехугольник с таким же периметром. Возникает вопрос: какого этого, где мне его взять. Это ужас", – поделилась впечатлениями одна из мам.

Есть и другие шедевры, например: матери 38 лет, а дочери – 8. Через сколько лет дочь будет в 3 раза старше матери?

Впечатляют и опубликованные в Сети задания по окружающему миру, где детям в 3 классе предлагают рассказать, чем отличаются счетчики холодной и горячей воды, а именно – как их маркируют.

"Школа превращает мам в тиранов. Вы, может быть, даже не задумывались, но школа рушит отношения родителей с детьми. Им задают "домашку", которую делаем с ними мы. Меня лично хватает на полчаса, я потом либо наору, либо просто сбегу, чтобы не разнести все на своем пути", – заметила одна пользовательниц.





пользователь Сети Мои нервы в эти моменты скачут как пинг-понг: от "какая ты молодец" до "спаси и сохрани". Я ведь уже давно забыла, как это – учиться писать. А моя первоклашка даже представить себе не могла, что для того чтобы начать писать, нужно пройти этот порочный круг, где в сотый раз нужно написать одну и ту же палочку. Так что, соседи, если вдруг вечером слышите шум, это не вечеринка, это просто очередная палочка у нас не получается.

Смотря на страдания взрослых, комментаторы тоже не остались стороне. Одни, например, требовали упростить школьную программу и учебники, считая их слишком сложными. Другие советовали родителям не вмешиваться в домашнее задание, предоставив детям полный карт-бланш.

"Наверное, в наше время и валерьянка давно уже не в помощь", "я не понимаю, почему мы делаем с ними их ДЗ (домашнее задание. – Прим. ред.). Но когда не делаешь, потом делать надо еще больше", "какие крутые родители, которые могут не орать в этот момент. Завидую вашей выдержке", – сочувствовали авторам видео.

"Уточнить спорный момент"

Вопрос, делать ли уроки с детьми или нет, не имеет однозначного ответа, считает заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.

"С одной стороны, без домашней работы развитие ребенка невозможно – это обязательный элемент. С другой, задания должны быть дифференцированы, так как вариативность программ стала реальностью", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.





Евгений Ямбург заслуженный учитель России, академик Российской академии образования В некоторых школах, начиная с 9–11 классов, появляются специализированные профили: математические, медицинские, гуманитарные. У детей младшего возраста также есть разделение на гимназические классы с повышенной сложностью и обычные общеобразовательные. Это позволяет подбирать программу под конкретного ученика, ведь дети рождаются разными, и единого рецепта для всех быть не может.

Эксперт уточнил, что такой принцип актуален и при подготовке к ЕГЭ. Школьнику, поступающему на физтех или мехмат, необходимы углубленные задания по математике. При этом такой профильный уровень предмета может быть совершенно не нужен будущему историку или филологу. То есть домашние задания должны соответствовать индивидуальным потребностям и целям ученика.

"Развитие ребенка происходит неравномерно, подобно кардиограмме: периоды подъема сменяются спадами. При этом действует общее правило: чем старше становится школьник, тем больше самостоятельности ему необходимо предоставлять", – пояснил он.

Ямбург уточнил, что если задание кажется слишком сложным и странным, и решить его не получается даже совместными усилиями, родителям следует обратиться за помощью к школе.

В большинстве современных учебных заведений налажена электронная связь с учителями-предметниками. Как правило, во второй половине дня педагоги выделяют время для онлайн-консультаций, поэтому можно написать и уточнить спорный момент. Однако уровень организации такого взаимодействия сильно различается от школы к школе по всей России, предупредил эксперт.

Вовремя передать ответственность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Детский психолог Наталья Искра заявила Москве 24, что необходимость делать домашние задания с ребенком зависит от того, овладел ли он четырьмя важными навыками.

Во-первых, это умение узнать, что задано. Часто подобный шаг становится преградой, ведь дети иногда забывают фиксировать информацию в дневнике. Родительская задача в таком случае – приучить к ответственности.

Во-вторых, ребенку важно понимать суть упражнения. Он должен вчитаться в условие, чтобы не упустить вторую часть задания, например, списав текст, но забыв его подчеркнуть. Третий этап – непосредственное выполнение, четвертый – оценка, то есть способность самостоятельно проверить работу на наличие ошибок.





Наталья Искра детский психолог Мамам и папам стоит проанализировать, на каком из этих пунктов возникают трудности. Те звенья, которые ребенок уже освоил, необходимо передавать ему. К примеру, если тот способен выполнить задачу, но путается в условии, взрослым следует разобрать ее совместно, оставив реализацию за самим школьником.

В целом навык самостоятельного выполнения формируется у детей индивидуально. В идеальном варианте его стоит ожидать к концу 3-го – началу 4-го класса. Однако у некоторых он может не складываться вплоть до 6-го или даже 7-го.

"Такая разница обусловлена тем, что у детей по-разному созревает самоконтроль. Это может быть связано как с индивидуальными особенностями развития, так и с воспитанием. В частности, гиперопекой, когда родители чрезмерно контролируют ребенка или подробно диктуют, что и как делать. Подобное приводит к тому, что он созревает позже и, соответственно, дольше не может взять на себя ответственность за уроки", – предупредила психолог.

По словам Натальи Искры, правильная помощь напоминает обучение езде на велосипеде. Сначала взрослый поддерживает весь транспорт, затем лишь придерживает за седло, а в итоге просто бежит рядом. Основной принцип – в каждый момент оказывать лишь ту долю содействия, которая необходима для самостоятельного завершения работы.



Домашние задания для первоклассников вызвали споры среди родителей

Порой для успеха достаточно, чтобы кто-то из старших находился рядом, не позволяя отвлекаться на гаджеты. Задача взрослого – стать опорой для концентрации, а не решателем задач, уточнила она.

"Если домашнее задание кажется странным или непонятным, родителю стоит действовать поэтапно. Для начала нужно признать, что это нормально. Возможно, мама или папа учились по другой системе и у них просто иные навыки. К тому же школьная программа со временем забывается, поэтому трудности с решением – естественная ситуация", – пояснила эксперт.

В качестве вспомогательного инструмента можно использовать готовые домашние задания. Однако здесь важна правильная стратегия: не стоит просто давать ребенку ответ. Лучше сначала разобраться в решении по справочнику самостоятельно, а затем вместе с учеником понять логику и выполнить похожее задание своими силами, посоветовала психолог.





Наталья Искра детский психолог Когда зашли в тупик и взрослый, и школьник, необходимо обращаться за внешней помощью, и в этом нет ничего зазорного. Чаще всего такие ситуации возникают в средней школе. Первым шагом обычно становится обращение к учителю-предметнику. Если контакт с педагогом не налажен, имеет смысл найти репетитора.

Своевременная помощь критически важна, особенно в средних классах. Если пустить ситуацию на самотек, пробелы будут накапливаться как снежный ком. В итоге ребенку не хватит базы для усвоения новой программы, наверстать упущенное будет очень трудно, заключила Наталья Искра.

