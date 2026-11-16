Некоторые эксперты пообещали россиянам "крысиный бум" из-за потепления и доступности отходов в мусорных контейнерах. Насколько вероятен такой сценарий и куда обращаться для борьбы с вредителями, расскажет Москва 24.

"Высокоинтеллектуальные животные"

Численность крыс в России может увеличиться в два раза в ближайшие пару лет, сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на экспертов.

По словам кандидата биологических наук Ивана Новицкого, теплая погода, доступная еда в мусорных контейнерах, а также поселение в подвалах и канализациях, где вредители комфортно существуют круглый год, способствуют размножению грызунов. На этом фоне количество заявок на обработку территорий растет. Член президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов утверждает, что, к примеру, в Ростове-на-Дону вызовов за год стало в два раза больше, а в Красноярском крае число жалоб увеличились втрое.

Кандидат биологических наук Павел Глазков пояснил Москве 24, что на сегодняшний день в большинстве регионов России обитает один вид крыс – серая, или пасюк. При этом примерно 100 лет назад была распространена и черная (кровельная).

Принципиальное отличие в том, что черная крыса живет в дикой природе на деревьях, а в городах в основном на чердаках и под кровлей. Пасюк же, наоборот, – на уровне земли и под ней. Черная вообще не любит воду, а серая отлично плавает и задерживает дыхание, пояснил специалист.

"Последняя выдавила первую за счет того, что пасюки крупнее, плодовитее и активно освоили канализацию. С ними сложно бороться в городах, потому что они роют норы, селятся в жилых домах. Специальные службы проводят дератизацию, разрабатывают новые яды, но крысы – высокоинтеллектуальные животные. Они живут колониями, и стоит одной особи отравиться, вся стая сразу соображает, где источник, потом к приманке не прикасаются", – подчеркнул эксперт.



Также пасюки очень плодовитые – начинают размножаться в возрасте нескольких месяцев и могут давать по пять приплодов в год. Когда грызун заболевает, то погибает буквально в течение нескольких дней из-за быстрого обмена веществ. Если стая видит, что особь плохо себя чувствует, то изолирует ее, отметил Глазков.





Павел Глазков кандидат биологических наук Потепление или похолодание может отразиться на тех крысах, которые роют норы. Но в таких жилищах постоянная плюсовая температура: нора уходит под землю метра на два, поэтому даже сильный мороз на улице им нестрашен.

Он также напомнил, что для жизни любого животного нужна безопасность и кормовая база. Максимально усложнив доступ к пище, численность удастся существенно сократить.

"Но есть люди, которые специально кормят голубей и утят, и там же образуются колонии грызунов, которые подъедают тот же хлеб", – обратил внимание эксперт.

Также одни из основных источников еды – мусоропроводы и баки. В последнем случае появились пластиковые варианты, куда вредителям пробраться сложнее, но многие не закрывают крышки, а часть жильцов бросают пакеты около бачков.

В то же время Глазков убежден, что никакого нашествия крыс не предвидится.





Павел Глазков кандидат биологических наук Если зимой будет плюс 20, наступит глобальное потепление, это возможно, но такой расклад маловероятен. Но, прежде всего, для них должна быть кормовая база: без еды они не будут ни плодиться, ни жить.

По словам эксперта, обилие грызунов стало общемировой проблемой: по статистике, в любом городе планеты в среднем на одного жителя приходится одна крыса. Они портят продукты, городские сети, потому что перегрызают провода, переносят десятки заболеваний, в частности лептоспироз, сальмонеллез и листериоз.

"Как и многие животные, крыса умеет за себя постоять. Но такого, чтобы она начала беспричинно нападать, не бывает. Например, если подойти к мусорным бачкам и попытаться навредить сидящей на контейнере крысе, из-за чего та окажется загнана в угол, она может перейти в атаку, совершив полутораметровый прыжок", – рассказал биолог.

Срочные меры

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с Москвой 24 отметил, что для избавления от грызунов во дворе жильцам надо обращаться в свою управляющую компанию, товарищество собственников жилья или жилищный кооператив.

"Коммунальщики должны обеспечивать безопасные условия жизни и проводить дератизацию в подвалах, подъездах и на контейнерных площадках. Расходы на такие работы уже входят в ежемесячную плату за содержание жилья, поэтому дополнительно тратить деньги не придется", – подчеркнул он.

Подать заявку можно через аварийно-диспетчерскую службу своей организации. По словам специалиста, желательно не ограничиваться устным звонком, а записать номер обращения у диспетчера и продублировать сообщение через приложение "Госуслуги Дом", чтобы сохранить подтверждение жалобы. Если территория, где расположены мусорные контейнеры, принадлежит Москве, требовать уборку и обработку можно через заявку на портале "Наш город".

"Точных часов для приезда бригады нет, но СанПиН указывает на необходимость начинать истребление вредителей незамедлительно после их обнаружения. Правила работы диспетчерских служб из постановления правительства РФ № 416 предусматривают, что оператор должен принять обращение и за полчаса сообщить жильцу о сроках выполнения. Вероятно, выезд специалистов организуют в ближайшие 1–3 дня. Важно учитывать, что с марта 2025 года заниматься травлей грызунов могут только организации со специальной лицензией", – отметил эксперт.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Помимо работы по жалобам, коммунальщикам положено самим осматривать двор и подвалы каждый месяц. Когда после обращения крысы никуда не пропадают, стоит подключить надзорные ведомства. Появление грызунов создает риск распространения инфекций, поэтому жалобу можно отправить через сайт Роспотребнадзора. Сотрудники проведут проверку и могут наказать виновных, выдав предписание на проведение обработки.

Также стоит написать в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) через систему ГИС ЖКХ и мобильное приложение "Госуслуги. Дом". Бездействие управляющей организации в содержании дома могут расценить как нарушение лицензионных требований, за что должностному лицу грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, а самой организации придется заплатить от 250 до 300 тысяч (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ).

"Если инспекторы ГЖИ ограничились формальными ответами, можно отправить жалобу в районную прокуратуру. К любому обращению рекомендую прикладывать фотографии или видеозаписи с грызунами и номер невыполненных заявок", – подчеркнул специалист.

Самостоятельно раскладывать яды во дворе или подъезде нельзя: от отравы могут пострадать дети или домашние питомцы, а ответственность за такие действия ляжет на того, кто это сделал, заключил Бондарь.

