Зумеры нашли новый способ борьбы с думскроллингом и стрессом: молодые люди стали переписывать книги от руки. Причем для снятия напряжения они предпочитают брать произведения таких классиков, как Лев Толстой, Антон Чехов и Михаил Булгаков. Действительно ли это помогает "освободить голову", разбиралась Москва 24.

"Медитативненько"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/_leto_vnutri_; polly.read; vital_chebanov

Зумеры начали переписывать книги от руки в попытке справиться с тревогой и бесконечным думскроллингом. Теперь в блокнотах у поколения Z появляются тексты Льва Толстого, Антона Чехова и Михаила Булгакова, а некоторые берутся за литературу на английском языке, заметили в Сети.

Молодые люди объяснили новое увлечение тем, что монотонное выведение букв помогает успокоиться и "заземлиться", вернуть внимание из цифрового шума в физическую реальность.





пользователь Сети Я попробовала – медитативненько. Неважно, что писать, главное – писать. Во время письма снижается уровень тревоги, так как вы сосредоточены на переписывании текста. Это успокаивает и является полезным упражнением. Необязательно писать "Войну и мир" или целые книги. Пишите свои мысли, пишите свою историю, переписывайте рецепты или анекдоты. Это все польза.

Также адепты нового нишевого хобби заявили и о его образовательной ценности. По наблюдениям пользователей, механическое копирование классики работает лучше любого диктанта: удается запомнить написание сложных слов и выучить правильную расстановку знаков препинания.

"Есть даже мнение, что, переписав целую книгу, человек приобретает абсолютную грамотность", – заявила одна из девушек.

При этом часть энтузиастов полагает, что занятия способствуют и улучшению когнитивных навыков.

"Переписал 15 рассказов Бунина от руки и вот какие изменения заметил. В день уделяю процессу по 20–30 минут, что на выходе примерно 1–2 страницы. Так вот: увеличился словарный запас и улучшилась память. Продолжу свой эксперимент и дальше", – поделился один из пользователей в своем блоге.

Более того, после просмотра таких роликов некоторые решили масштабировать тренд, благодаря чему появились целые клубы по интересам.



(повесть Льва Толстого. – Прим. ред.) .

пользователь Сети Я создал сообщество для тех, кто переписывает книги: сейчас в нем уже 1 300 человек. Каждый день мы делимся фотографиями того, что успели переписать. Скоро пройдет наша первая встреча – будем обсуждать книгу "Смерть Ивана Ильича"

При этом, как заметили в Сети, "Война и мир" оказывается главным кандидатом на расходование бумаги и чернил. Некоторые энтузиасты бросили себе вызов, желая переписать все четыре тома эпопеи.

У южнокорейских зумеров тоже есть похожий тренд – практика под названием "пхильса". Для этого в стране даже выпускают специальные книги и тетради.

Однако, когда речь идет исключительно о механическом переписывании, процесс рискует превратиться в сугубо техническую работу. Вряд ли это будет способствовать глубокому осмыслению и изучению произведения, отметила в разговоре с Москвой 24 доцент кафедры отечественной и зарубежной литературы Южного федерального университета (ЮФУ) Татьяна Осипова.





Татьяна Осипова доцент кафедры отечественной и зарубежной литературы ЮФУ Сразу возникает вопрос: вникает ли человек в суть написанного? Возможно, он следит исключительно за пунктуацией и орфографией, тогда возрастет лишь общая грамотность и укрепится память.

При этом литературная грамотность сможет формироваться только при чтении и погружении в художественный текст. То же самое касается и развития творческих способностей.

Поэтому переписывание четырех томов "Войны и мира" не поможет стать человеку Толстым, предупредила эксперт.

"На страницах не всплывет срочное уведомление"

То, что со стороны выглядит как причудливый флешмоб поколения Z, действительно является мудрым биологическим стоп-краном для истощенной нервной системы, отметил в разговоре с Москвой 24 психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.

По его словам, молодые люди интуитивно нащупали способ починить поломку, которую вызывает современная цифровая среда. При постоянном скроллинге ленты новостей или коротких видео мозг попадает в ловушку непредсказуемого дофаминового подкрепления.

"Симпатическая нервная система в этот момент намертво зажимает педаль газа. Миндалевидное тело непрерывно сканирует поток информации в поисках угроз и поднимает уровень кортизола. "Тормозные колодки" префронтальной коры стираются от необходимости ежесекундно оценивать, кликать и принимать тысячи микрорешений", – подчеркнул эксперт.

Погружение в переписывание готовой прозы разворачивает эту реакцию вспять через цепочку физиологической предсказуемости. Когда перед глазами лежит бумажная книга, лишенная внешнего шума, исчезает главный триггер современной тревоги – информационная неопределенность, объяснил специалист.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт На страницах книги Льва Толстого не всплывет срочное уведомление и не изменится контекст. Мозгу больше не нужно тратить ресурсы префронтальной коры на муки выбора о том, что сформулировать. Снижение когнитивной нагрузки сразу тормозит выброс стрессовых гормонов. Затем следует телесный отклик, когда расслабляются мышцы плечевого пояса, выравнивается дыхание, а поведение переходит из режима судорожного поиска стимулов в состояние спокойного созидания.

Когда мозг занят сложным процессом письма от руки, у него не остается ресурсов на тревогу. Управление движением, контроль за ровностью букв и сам навык поглощают все внимание, не оставляя свободной "пропускной способности" для паники или навязчивых мыслей.

Поток данных тормозится до 20 или 30 слов в минуту, ритм руки замедляет дыхание, активирует блуждающий нерв, а затем переводит организм в парасимпатический режим восстановления, рассказал Евстигнеев.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Насчет памяти и грамотности зумеры тоже правы. Электроэнцефалография доказывает, что процесс письма, в отличие от печатания на клавиатуре, создает синхронизацию тета- и альфа-волн в теменных и центральных зонах коры головного мозга. Это помогает буквально "впечатать" синтаксис и структуру языка в нейронные сети.

При этом Евстигнеев предупредил, что важно не превращать переписывание "Войны и мира" в жесткий многомесячный марафон на результат. В противном случае из-за дедлайнов кортизол вернется быстрее, чем закончится первый том.

Кроме того, у такого метода есть множество нейробиологических двойников: любая ритмичная моторика по четкому алгоритму дает мозгу ту же передышку. Сюда относится вязание, вышивка, каллиграфия, картины по номерам, сборка конструкторов по инструкции, алмазная мозаика, пазлы и даже неспешная пересадка цветов в тишине. Все это полностью загружает зрительно-пространственную память и тактильные каналы, физиологически вытесняя тревожные образы, отметил эксперт.

Чтобы практика действительно лечила нервы, необходимо убрать смартфон в другую комнату, ведь даже выключенный экран в поле зрения крадет ресурс внимания. Рекомендуется выделить 15 минут вечером, чтобы позволить префронтальной коре отдохнуть в аналоговом режиме, не стремясь к идеальному почерку, заключил Евстигнеев.

