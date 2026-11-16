Зумеры нашли новый способ борьбы с думскроллингом и стрессом: молодые люди стали переписывать книги от руки. Причем для снятия напряжения они предпочитают брать произведения таких классиков, как Лев Толстой, Антон Чехов и Михаил Булгаков. Действительно ли это помогает "освободить голову", разбиралась Москва 24.
"Медитативненько"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/_leto_vnutri_; polly.read; vital_chebanov
Зумеры начали переписывать книги от руки в попытке справиться с тревогой и бесконечным думскроллингом. Теперь в блокнотах у поколения Z появляются тексты Льва Толстого, Антона Чехова и Михаила Булгакова, а некоторые берутся за литературу на английском языке, заметили в Сети.
Молодые люди объяснили новое увлечение тем, что монотонное выведение букв помогает успокоиться и "заземлиться", вернуть внимание из цифрового шума в физическую реальность.
Также адепты нового нишевого хобби заявили и о его образовательной ценности. По наблюдениям пользователей, механическое копирование классики работает лучше любого диктанта: удается запомнить написание сложных слов и выучить правильную расстановку знаков препинания.
"Есть даже мнение, что, переписав целую книгу, человек приобретает абсолютную грамотность", – заявила одна из девушек.
При этом часть энтузиастов полагает, что занятия способствуют и улучшению когнитивных навыков.
"Переписал 15 рассказов Бунина от руки и вот какие изменения заметил. В день уделяю процессу по 20–30 минут, что на выходе примерно 1–2 страницы. Так вот: увеличился словарный запас и улучшилась память. Продолжу свой эксперимент и дальше", – поделился один из пользователей в своем блоге.
Более того, после просмотра таких роликов некоторые решили масштабировать тренд, благодаря чему появились целые клубы по интересам.
При этом, как заметили в Сети, "Война и мир" оказывается главным кандидатом на расходование бумаги и чернил. Некоторые энтузиасты бросили себе вызов, желая переписать все четыре тома эпопеи.
У южнокорейских зумеров тоже есть похожий тренд – практика под названием "пхильса". Для этого в стране даже выпускают специальные книги и тетради.
Однако, когда речь идет исключительно о механическом переписывании, процесс рискует превратиться в сугубо техническую работу. Вряд ли это будет способствовать глубокому осмыслению и изучению произведения, отметила в разговоре с Москвой 24 доцент кафедры отечественной и зарубежной литературы Южного федерального университета (ЮФУ) Татьяна Осипова.
При этом литературная грамотность сможет формироваться только при чтении и погружении в художественный текст. То же самое касается и развития творческих способностей.
Поэтому переписывание четырех томов "Войны и мира" не поможет стать человеку Толстым, предупредила эксперт.
"На страницах не всплывет срочное уведомление"
То, что со стороны выглядит как причудливый флешмоб поколения Z, действительно является мудрым биологическим стоп-краном для истощенной нервной системы, отметил в разговоре с Москвой 24 психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев.
По его словам, молодые люди интуитивно нащупали способ починить поломку, которую вызывает современная цифровая среда. При постоянном скроллинге ленты новостей или коротких видео мозг попадает в ловушку непредсказуемого дофаминового подкрепления.
"Симпатическая нервная система в этот момент намертво зажимает педаль газа. Миндалевидное тело непрерывно сканирует поток информации в поисках угроз и поднимает уровень кортизола. "Тормозные колодки" префронтальной коры стираются от необходимости ежесекундно оценивать, кликать и принимать тысячи микрорешений", – подчеркнул эксперт.
Погружение в переписывание готовой прозы разворачивает эту реакцию вспять через цепочку физиологической предсказуемости. Когда перед глазами лежит бумажная книга, лишенная внешнего шума, исчезает главный триггер современной тревоги – информационная неопределенность, объяснил специалист.
Когда мозг занят сложным процессом письма от руки, у него не остается ресурсов на тревогу. Управление движением, контроль за ровностью букв и сам навык поглощают все внимание, не оставляя свободной "пропускной способности" для паники или навязчивых мыслей.
Поток данных тормозится до 20 или 30 слов в минуту, ритм руки замедляет дыхание, активирует блуждающий нерв, а затем переводит организм в парасимпатический режим восстановления, рассказал Евстигнеев.
При этом Евстигнеев предупредил, что важно не превращать переписывание "Войны и мира" в жесткий многомесячный марафон на результат. В противном случае из-за дедлайнов кортизол вернется быстрее, чем закончится первый том.
Кроме того, у такого метода есть множество нейробиологических двойников: любая ритмичная моторика по четкому алгоритму дает мозгу ту же передышку. Сюда относится вязание, вышивка, каллиграфия, картины по номерам, сборка конструкторов по инструкции, алмазная мозаика, пазлы и даже неспешная пересадка цветов в тишине. Все это полностью загружает зрительно-пространственную память и тактильные каналы, физиологически вытесняя тревожные образы, отметил эксперт.
Чтобы практика действительно лечила нервы, необходимо убрать смартфон в другую комнату, ведь даже выключенный экран в поле зрения крадет ресурс внимания. Рекомендуется выделить 15 минут вечером, чтобы позволить префронтальной коре отдохнуть в аналоговом режиме, не стремясь к идеальному почерку, заключил Евстигнеев.