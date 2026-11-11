Тренер "Динамо" Ореховский готов возглавить команду в случае отставки Тамбиева

Московское "Динамо" одержало победу над СКА из Санкт-Петербурга на выезде в овертайме со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Причем бело-голубые сделали это без главного тренера Леонида Тамбиева, которого со скандалом отстранили от должности и, по слухам, даже уволили. Подробности – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Битва команд, которые в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ столкнулись с переменами на тренерском мостике. Раньше они произошли у СКА: руководство "армейцев" Санкт-Петербурга устало ждать качественного рывка в результатах от Игоря Ларинова и 18 октября назначило вместо него экс-рулевого магнитогорского "Металлурга" Андрея Разина.

Специалист, который на прошлом месте работы выиграл Кубок Гагарина, в Северной столице до битвы с "Динамо" успел провести восемь матчей и одержал победу ровно в половине из них. Но в последней игре получилось особенно ярко: столичный "Спартак" был больно бит на "СКА Арене" со счетом 7:1, причем пять шайб в ворота красно-белых влетело еще в первом периоде.

В стане бело-голубых же неспокойно прямо сейчас: за пару дней до матча в Санкт-Петербурге "Динамо" официально отстранило от работы главного тренера Леонида Тамбиева. Ранее он уже пропадал на одну игру с "Шанхай Дрэгонс" 5 ноября (3:2), но с формулировкой "по семейным обстоятельствам". Затем Тамбиев повез "Динамо" в Нижний Новгород, где москвичи проиграли "Торпедо" 3:4, а рулевой под камерами смартфонов громко и с вкраплением нецензурной брани разругался с фанатами, которые приехали на место слияния Оки и Волги поддержать своих.

Затем в Сети появилось видео, где Тамбиев извинился перед болельщиками за несдержанность, но, судя по всему, скрасить картину это не помогло. Несмотря лишь на "отстранение" от работы, упоминание тренера пропало с официального сайта клуба, а со специалистом, по данным "Спорт-Экспресса", решили расстаться после встречи команды с куратором Аркадием Ротенбергом 10 ноября.

В начале сезона Тамбиеву давали карт-бланш на перестройку коллектива, однако он быстро иссяк на фоне неудовлетворительных результатов. До матча со СКА "Динамо" провело в регулярке 26 игр, в которых набрало 25 очков – девятое место в Западной конференции. У "армейцев" баллов в таблице было столько же, однако подопечные Разина провели на три матча меньше и занимали седьмую строчку за счет лучших дополнительных показателей. Восьмыми же шло "Динамо" минское, у которого тоже 25 очков, но в 25 играх.

Привез москвичей на берега Невы исполняющий обязанности рулевого Олег Ореховский, и штаб, судя по всему, учел рывок СКА в первом периоде встречи со "Спартаком". "Динамо" с дебюта предложило сопернику повышенные скорости и плотность в средней зоне, повязав банду Разина по рукам и ногам. При этом бело-голубые были заметнее в атаке: 9 бросков в створ в первой 20-минутке против, внимание, одного у красно-синих. Да, забить не удалось, но тут "армейцам" стоит сказать спасибо своему голкиперу Сергею Иванову. Его визави Владислав Подъяпольский с единственным выстрелом в створ тоже справился.

Во втором периоде СКА удалось сместить крен в свою сторону, получив шанс разыграть лишнего на 24-й минуте. Подъяпольский наконец вступил в игру по-взрослому, сдержав вместе с партнерами серьезный натиск "армейцев". У "Динамо" было две попытки забить при игре 5 на 4 еще в первой 20-минутке, но они были не такими опасными.

Зато третья удалась на ура, пусть и какой-то красивой комбинации в эпизоде не случилось. На 34-й минуте защитник и капитан "Динамо" Игорь Ожиганов подобрал вынесенную шайбу по центру перед воротами Иванова и зарядил с такой силой, что ни броситься на перехват никто не успел, ни голкипер СКА не смог помочь своим – 1:0 в пользу москвичей.



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Однако большинство пришло на помощь и хозяевам. Дисциплина подвела бело-голубых под конец второй 20-минутки, и, в отличие от гола столичных, петербуржцы расчертили эстетскую атаку. Защитник Егор Савиков всем видом показывал, что будет стрелять по владениям Подъяпольского почти от синей линии по центру, но вместо броска идеально отдал направо прямо в клюшку Василию Атанасову. Форвард в касание послал шайбу под перекладину за 32 секунды до сирены на перерыв – 1:1.

При этом игре остро не хватало драйва, нерва, накала. Парку поддавал разве что Разин, который пару раз от злости шарахнул по заградительному стеклу. Третий период в этом плане отличался не сильно, но все же запомнился парочкой моментов. Особенно прекрасен был Подъяпольский, который в одном из эпизодов перекрыл путь шайбы в ворота шпагатом после добивания от борта в исполнении Никиты Дишковского, а затем потащил еще несколько крепких бросков.

"Динамо" тоже не осталось без ярких красок: пожалуй, главный шанс закончить все в основное время упустил форвард Даниил Давыдов. Отсидевшись в своей зоне, бело-голубые поймали СКА на ошибке и полетели в контратаку два в одного. Давыдову бы попасть в этой ситуации в открытый ближний угол после паса партнера, но получилось в противоход мимо створа.

В концовке осторожность вышла на такой уровень, что получив шайбу в своей зоне секунд за 15 до конца третьего периода, игроки СКА просто встали и даже не попытались соорудить очередной накат. Овертайм, правда, продлился недолго – начудили петербуржцы. Форвард "армейцев" Василий Глотов зачем-то решил исполнить пас с неудобной руки не глядя в средней зоне, чем воспользовался вернувшийся в строй после повреждения нападающий гостей Егор Римашевский. Его выход один на один не удался, однако секунды спустя он же здорово открылся под передачу в центр от Артема Швеца-Рогового и уложил снаряд в сетку верхом от правой штанги.

"Динамо" выигрывает у СКА в третьем очном противостоянии сезона: в первых двух соперники обменялись победами, но все это было с другими тренерами на скамейках. А Олег Ореховский, к слову, выигрывает уже второй для себя матч в Санкт-Петербурге в этом сезоне: он же рулил против "Шанхай Дрэгонс", который базируется в Северной столице, он же остановил "армейцев".



Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

На пресс-конференции временный рулевой бело-голубых был довольно краток и предельно четок в своих ответах. И на прямой вопрос, готов ли он стать главным тренером в случае официальной отставки Тамбиева, ответил утвердительно.





Олег Ореховский исполняющий обязанности главного тренера ХК "Динамо" (Москва) Боевая хорошая игра, какой я ее и ожидал. Пацаны молодцы, хорошо потрудились, выполнили задание, в нужный момент подтащил Подъяпольский. За счет этого и одержали победу. Был ли разговор с руководством, при каких условиях могу стать полноценным главным тренером? Никаких объявлений на этот счет еще не было. Я готов возглавить "Динамо".

У Андрея Разина же теперь перекос в сторону поражений – пять фиаско против четырех побед в девяти играх во главе СКА.

На пресс-конференции он общался с журналистами традиционно для себя честно, открыто и с фирменными яркими формулировками. В речи Разина были такие выражения, как, например, "покажем ребятам все чудачества" в плане ошибок и "преодолевать лес" в контексте плотной игры соперника.





Андрей Разин главный тренер ХК СКА (Санкт-Петербург) Думаю, болельщикам было тяжело смотреть на это, поэтому спасибо, что не ушли и поддерживали до конца. Сегодня даже не то, что все валилось из рук – не было огня в глазах у команды, куда-то подевались эмоции. Единственное объяснение лично у меня, что сегодня четвертый-пятый день после выезда на Дальний Восток. Может, это накрыло, но даже те ребята, которые не отправились в эту поездку, были пешеходами. Победу мы не заслужили, но хотя бы на очко наработали.

При этом Разин внезапно выдал мощную речь по поводу своего увольнения из магнитогорского "Металлурга", когда команда шла на первом месте в Восточной конференции. Его, как и Тамбиева в "Динамо", сначала отстранили 6 октября, а затем расстались окончательно. При этом, по словам специалиста, директор "Металлурга" Алексей Жлоба якобы мешает воссоединению Разина со своим помощниками.

"Спасибо господину Жлобе, что он так любит наш тренерский штаб и сделал все, чтобы по максимуму отстранить людей. Мы честно отработали и оставили команду в идеальном состоянии. Такие вещи должны пресекаться. Какой смысл наказывать ребят? Им теперь надо приезжать в Магнитогорск и в офисе сидеть?! У него, наверное, просто фамилия Жлоба, она говорящая", – разразился гневом Разин.

Что до дел текущих, то победа позволила "Динамо" слегка поправить турнирное положение: теперь команда то ли Леонида Тамбиева, то ли уже нет, на седьмом месте с 27-ю очками. Но игр-то бело-голубые провели уже 27, тогда как прямые конкуренты – меньше. У СКА за счет одного балла за перевод игры в овертайм теперь их 26 в 24-х встречах, что дает право на восьмое место, а вот минское "Динамо" откатилось на девятую строчку.

Впереди у столичного "Динамо" выезд в Новосибирск в гости к "Сибири" 15 ноября, а вот СКА снова выйдет на домашний лед уже 13-го числа как раз против команды из Белоруссии.

