Подсветку небоскребов возле "Москва-Сити" изменили после критики Артемия Лебедева

Подсветку трех небоскребов, расположенных рядом с деловым центром "Москва-Сити", изменили после критики дизайнера Артемия Лебедева. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Будто со зданий падают горящие куски"

Подсветку трех башен многофункционального комплекса Capital Towers рядом с деловым центром "Москва-Сити" изменили после критики дизайнера и блогера Артемия Лебедева. В середине октября он разместил пост на своей странице, в котором сравнил бегущие вниз по башням огни с "горящими кусками" здания. Видео собрало более 4 миллионов просмотров.



Артемий Лебедев дизайнер Как можно было сделать такую подсветку, как будто со зданий падают горящие куски? Надо было файл перевернуть, пусть снизу-вверх летит!

В комментариях сразу нашлись те, кто не согласился с мнением Лебедева, отметив, что со световым сценарием все в порядке.

"А я вижу капли, стекающие после дождя… каждый видит мир по-разному", "вопрос восприятия, не более", "а если перевернуть, то как будто искры вверх летят от горящего здания. Критикую твою идею по твоему же принципу", "перевернул – еще хуже. В небо улетели души", – написали комментаторы.

Однако были и те, кто посчитали совет Лебедева "перевернуть файл" актуальным и поддержали идею сменить подсветку.

Позже стало известно, что освещение в итоге изменили так, как хотел Артемий. Дизайнер разместил новое видео, в котором показал башни в свежем варианте светового оформления.

"Ребята посмотрели мой прошлый ролик про освещение этих трех башен, как будто у них пожар, и сделали огни снизу-вверх. Отлично вышло!" – оценил Лебедев.

Правда, в комментариях подписчики отметили, что теперь башни с такой подсветкой стали похожими на костер и искры. Также некоторые указали на подход администрации комплекса к этому вопросу, которая вместо хейта просто исправила освещение.

Это не первый раз, когда Лебедев критикует современные постройки. В 2025 году дизайнер завил на своей странице, что старается не приближаться к "Москва-Сити". В числе прочего он отметил, что его не устраивают навигация и лифты.

Критика кинотеатра и торгового центра

Фото: legion-media.com/ТАСС/Валентин Соболев

В 2025 году Артемий Лебедев также заявил в личном блоге о необходимости снести здание кинотеатра "Пушкинский", чтобы на его месте построить что-то, "достойное Москвы". Однако за постройку заступился внук знаменитого скульптора и президент Российской академии художеств Василий Церетели. Он назвал кинотеатр образцом московского модернизма, сообщает ТАСС.

"Я считаю, что это сооружение, даже если оно вызывает споры, должно остаться в столице как памятник эпохи", – сказал он, отметив, что все градостроительные решения в СССР тщательно продумывались.

Также внук скульптора добавил, что в знаменитом кинотеатре состоялось немало значимых для культурной жизни страны событий: там показывали премьеры "Я шагаю по Москве", "12 стульев" и других культовых фильмов.



Фото: Агентство "Москва"

В свою очередь, в 2024 году в одном из своих выпусков новостей Лебедев накинулся на торговый центр "Наутилус" на Лубянке. По его словам, постройка настолько безобразна, что за 20 лет она лишь "немного настоялась" и стала "не такой уродливой".

Помимо внешнего вида, критики удостоился и интерьер ТЦ. По словам Лебедева, внутри "Наутилус" устроен крайне неудобно. Единственный плюс он нашел в баре, который когда-то работал на последнем этаже и открывал вид на Лубянку.

"Уверена, он тупой"

Фото: youtube.com/"Прудько среди своих"

Артемий Лебедев нередко попадает в громкие скандалы из-за своих высказываний. Например, в конце октября на него обрушился хейт из-за интервью, где он заявил, что женщина может достигнуть оргазма, "даже когда ее насилуют", потому что "это механическая вещь".

По мнению Лебедева, у мужчин этот процесс тоже носит механический характер. Высказывание возмутило пользователей интернета, а также других звезд Сети. Экс-супруга рэпера Гуфа, блогер Айза-Лилуна Ай заметила, что многие женщины не достигают этого состояния даже в браке с любимым мужчиной.

"Оргазм женщин – искусство, которое неподвластно тупорылым мужчинам!" – заявила она.

Инфлюенсер также назвала дизайнера тупым и оскорбила в нецензурной форме.

Другой скандал произошел в апреле после выпуска шоу "Натальная карта" с участием Артемия. Сеть облетели кадры, где одна из ведущих проекта Олеся Иванченко плачет в кадре после слов Лебедева, а ее партнер Дмитрий Журавлев пытается ее подбодрить. Дизайнер в это время невозмутимо наблюдал за происходящим.

Мнения пользователей разделились: одни раскритиковали Иванченко за слезы в эфире, другие обвинили Артемия в хамстве и даже призвали "отменить".