Эксперт Горелкин назвал схемы обмана при покупке билетов на "Щелкунчика" в Большой театр

Перекупщики начали торговать билетами на балет "Щелкунчик" в Большом театре, не дожидаясь официальных продаж. По данным СМИ, цены начинаются от 60 000 рублей. Как защитить себя от злоумышленников, разбиралась Москва 24.

Рано начали

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Перекупщики начали предлагать билеты в Большой театр на балет "Щелкунчик" до начала официальных продаж. Стартовая цена на постановки, которые ожидаются с 27 по 31 декабря, составляет 60 000 рублей. Партер обойдется минимум в 100 000, а самые дорогие места продают за 180 000. После Нового года средний ценник опускается до 140 000 рублей, что почти в 3,5 раза больше самого дорого билета прошлого сезона.

В 2025 году официальная цена составляла от 1 250 по 50 000 рублей в декабре и от 800 до 50 000 в январе. Билеты на первый показ были распроданы за 2 часа, а на все декабрьские мероприятия – за 4 суток. Не обошлось и без аукциона, где цена за 4 билета на 20 декабря дошла до 510 000 рублей. Ожидается, что официальные продажи в 2026 году могут открыться 2–3 декабря.

Ажиотаж вокруг "Щелкунчика" не утихает не первый год. Например, в 2023-м после полуночи 26 ноября сотрудники охраны раздавали потенциальным покупателям браслеты с номером очереди в кассу. Причем получить их могли не более 250 человек, тогда как желающих было намного больше.

В 2024-м театр изменил схему: продажи сделали только на официальном сайте, однако из-за высокого спроса в работе ресурса фиксировались технические сбои. Кроме того, часть билетов разрешили приобретать на аукционе.

Однако ранее на фоне высокого спроса активизировались мошенники. Как отмечал депутат Госдумы Антон Немкин, преступники использовали поддельные веб-страницы и аккаунты в социальных сетях.

Схемы обмана

Перекупщики стали предлагать билеты на "Щелкунчика" в Большом театре за 150–180 тыс рублей

На сайтах многих театров размещают предупреждение об опасности покупки билетов с рук. Это объясняется тем, что подобные спекуляции наносят серьезный ущерб имиджу площадок, рассказал Москве 24 эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.

"Чтобы избежать обмана, переходить стоит исключительно на официальные ресурсы. Рекомендуется потратить время и изучить на сайте самого театра информацию, через кого и как реализуют билеты, так как кто-то продает только напрямую, а кто-то – через партнерские платформы", – заявил специалист.

Также Горелкин объяснил, что у мошеннических фишинговых сайтов обычно другой домен. Сама страница может выглядеть как точная копия оригинала, но в адресной строке вместо названия театра будет набор случайных символов. Часто мошенники меняют всего одну-две буквы в названии, из-за чего адрес читается почти так же, но ведет на поддельный ресурс.





Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности У злоумышленников действует стандартная воронка продаж: они понимают, что существует целевая аудитория. Например, группы любителей театра в мессенджерах, где пользователи общаются и обсуждают постановки. Схема привлечения выглядит следующим образом. Мошенник пишет в такой группе сообщение: "Смотрите, есть сообщество с дешевыми билетами", прикрепляя ссылку на переход. Причем в качестве пиар-акции злоумышленники способны действительно выдать первые 10 билетов, чтобы убедить жертв в реальности предложения, а затем начать обманывать.

Подобные ссылки также публикуются в комментариях под постами или роликами, либо преступники выкупают рекламу в профильном сообществе. В итоге человек попадает в личный чат с мошенником, где и происходит дальнейшее общение и выманивание денег, заключил Горелкин.

"Хочу сидеть в партере"

Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Как объяснил Москве 24 член Ассоциации вторичного билетного рынка Валерий Гуц, в попытке не нарваться на мошенников многие покупатели обращаются к проверенным посредникам, чтобы оформить договор предзаказа.





Валерий Гуц член Ассоциации вторичного билетного рынка Человек приходит к специальному брокеру и говорит: "Хочу сидеть в партере на определенных местах". Дальше посредством своих каналов доступа такой специалист находит билеты через спонсоров или, например, участвуя за покупателя в официальном аукционе, являясь его представителем на торгах.

За свои услуги брокер берет предоплату: она обговаривается с заказчиком, но обычно составляет от 50% стоимости. В противном случае посредник рискует потерять деньги.

"Был даже личный пример: покупатель внес аванс в размере 10%, примерно 15 000 рублей, сам билет стоил около 100 000. Я приобрел его, но клиент передумал и отказался вносить оставшуюся сумму. В итоге на руках остались чужие невозвратные именные билеты", – поделился эксперт.

Однако попасть на удочку мошенников можно и здесь. Чтобы отличить брокера от злоумышленника, важно проверить официальное оформление. Обычно такой человек выступает как ИП или от имени организации, которая может принять оплату по счету либо через эквайринг.

"Кроме того, у специалиста обязательно должна быть история продаж в аккаунтах на площадках вторичного рынка билетов, а под аккаунтом – отзывы покупателей, в идеале с высокими оценками", – рассказал эксперт.

Дополнительно можно проверить, является ли брокер участником Ассоциации вторичного билетного рынка. Организация несет ответственность за подлинность как самих билетов, так и резидентов, которые их продают. Сделать это можно на сайте, подав заявку через форму обратной связи.

"Насторожить должны подозрительные реквизиты или просьбы перевести деньги на карты сторонних лиц, а не на личный счет брокера или организации. Также тревожным сигналом является блокировка счетов в крупных банках: если продавец настаивает на переводе в мелкие или компании, работающие с людьми с плохой кредитной историей, это повод для беспокойства", – предупредил специалист.

По его мнению, о многом говорит и стиль общения. Открытость брокера, его готовность легко предоставить необходимые документы и даже встретиться лично – это положительный сигнал. Скрытность и отказ от прозрачности должны заставить задуматься.





Валерий Гуц член Ассоциации вторичного билетного рынка Если билет уже куплен у нелегального продавца, вернуть деньги возможно, но алгоритм действий зависит от способа оплаты. Первый путь – картой на сайте. В этом случае можно воспользоваться услугой чарджбэк (возвратный платеж). Клиент обращается в финансовую организацию, сообщает об обмане (например, концерт не состоялся или билеты оказались фальшивыми), и специалисты инициируют процедуру возврата средств.

Второй путь, когда деньги были переведены физлицу на карту, гораздо сложнее. В этом случае нужно идти в полицию и писать заявление, указывая в качестве основной причины мошеннические действия (159 УК РФ). К заявлению следует приложить доказательства: скриншоты переписки, записи разговоров, выписку из банка, где виден факт перевода, заключил Валерий Гуц.

