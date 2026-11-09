Москвичка рассказала о прелестях "отдыха" в клинике неврозов

Лечение в клинике неврозов стало пользоваться спросом среди жителей столицы. Некоторые специально ложатся в стационар, чтобы отдохнуть и перезагрузиться. С чем связана тенденция и опасна ли она, разбиралась Москва 24.

Нестандартный отпуск

Тренд на "отдых" в психбольнице появился среди россиян. Одной из тех, кто решила рассказать о своем опыте, стала жительница Москвы: в соцсетях девушка сделала настоящий сериал под названием "психушка".

Некоторые ролики и посты, где она делится деталями лечения тревожного расстройства, набрали миллионы просмотров. Причем почти в каждом пациентка делает дисклеймер, что находится не в стандартной больнице для тяжелобольных, а именно в клинике неврозов. Специализируется учреждение на лечении тревоги, панических атак и депрессии.

По словам москвички, еще несколько лет назад у нее начались проблемы со сном и упадок сил, но все списывалось на лень, избалованность и гормоны. Позже стало понятно, что дело в тревожном расстройстве: именно этот диагноз и привел блогера в стационар.

Главным аргументом такого "отпуска" оказалась полная конфиденциальность. Девушке рассказали, что визит в клинику никак не отразится на карьере или водительских правах, так как на учет здесь никого не ставят.





пользовательница Сети В 7 утра ты просыпаешься под шум дождя. И не думаешь ни о новостях, ни о самореализации. Все потому что ты в психушке.

По словам пациентки, оздоровление напоминает отдых в пансионате. График плотный: завтрак, затем купание в воде с магнием. Также в течение дня ждут час лечебной физкультуры, физиотерапия с магнитами, токами Д’арсонваля и иглоукалыванием. Перед сном – витаминные инъекции, а ночью в свободное время – разгадывание сканвордов.

"Насильно здесь никого не удерживают, не привязывают и не колют. Эпоха карательной медицины закончилась. Уровень помощи сейчас высокий. Лучше пройти курс со стабильной психикой, чем страдать", – утверждает пользовательница Сети.

Девушка отметила, что в клинике есть возможность просто успокоиться, восполнить недостаток витаминов, заняться спортом и ложиться спать в 22:00.

В комментариях разгорелось обсуждение такого "отпуска". Кто-то поделился собственным опытом пребывания в подобном стационаре, но в другом регионе: несмотря на менее насыщенную лечебную программу, нахождение там сравнили с санаторием, назвав это лучшим отдыхом в жизни.

Нашлись и те, кто, вдохновившись историей москвички, уже готов занять очередь.

Попытка отстраниться

Как объяснила Москве 24 врач-психиатр Надежда Соловьева, такие клиники работают с малой психиатрией. Они предназначены для пациентов без тяжелых нарушений, при которых возможно быстрое восстановление.

Эксперт уточнила, что в подобных учреждениях не ставят на учет и не принимают пациентов с тяжелыми расстройствами.





Надежда Соловьева врач-психиатр У тренда на такое лечение есть несколько причин. Первая – рост числа нарушений невротического уровня, то есть тревожных и депрессивных расстройств. Вторая – особенности текущей жизни: неопределенность, частая смена трендов и невозможность долгосрочного планирования. Все это создает постоянный стресс, из-за чего потребность в помощи специалистов увеличивается.

Кроме того, подобная помощь предоставляется в рамках государственных гарантий, что делает ее более доступной. Чтобы получить направление, некоторые обращаются через психоневрологические диспансеры или центры ментального здоровья (например, в Москве). Всего на восстановление требуется от двух до трех недель, уточнила специалист.

"Этот вариант подходит тем, на кого пагубно влияет какая-либо социальная ситуация: таким пациентам нужно немного отстраниться, выйти из проблемы. Подобное пребывание можно рассматривать как временную изоляцию", – подчеркнула эксперт.

Однако, несмотря на то что клиника неврозов – это не классическая "большая психиатрия", сам факт госпитализации несет определенные риски, предостерегла врач.

"Опасность заключается в погружении в условную "гостиничную историю", когда человеку не нужно прилагать много усилий. Это затягивает процесс восстановления и чревато развитием госпитализма – комплекса психических и соматических нарушений, которые возникают из-за длительного пребывания в стационаре и отрыва от привычной среды и близких", – объяснила Соловьева.

То есть в рамках больницы пациент привыкает к пассивной роли, когда за него делают всю работу, в то время как психотерапия и активная социализация требуют гораздо больших усилий. Это сложнее, чем просто получение медикаментов, физиопроцедур или транскраниальной стимуляции.





Надежда Соловьева врач-психиатр Для таких состояний в большинстве случаев лучше сохранять активную позицию, даже преодолевая себя. Понятно, что комфортнее и легче принять помощь пассивно, но это не способствует полноценному выходу из кризиса. Именно поэтому современный тренд в психиатрии направлен на амбулаторную помощь.

Специалист уверена, что в таких ситуациях центры ментального здоровья выглядят более разумным решением, чем стационарное лечение. Они позволяют получать поддержку без полного отрыва от реальной жизни.

