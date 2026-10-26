Психиатр Федорович назвал гипердиагностикой выявление аутизма у россиян после 30

Аутизм все чаще стали диагностировать у взрослых: о расстройстве пациенты узнают даже после 30 лет, утверждают СМИ. Какие симптомы выдают болезнь и можно ли прожить с ней так долго, не замечая последствий, разбиралась Москва 24.

Реальность или гипердиагностика?

Диагноз "аутизм" стали чаще ставить в зрелом возрасте: многие узнают о расстройстве после 30 лет, сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на экспертов.

По данным СМИ, взрослые женщины все чаще оказываются теми, кому такой диагноз ставят впервые. Все дело в том, что еще в детстве девочки приспосабливаются к окружению и маскируют проявления расстройства, а потому оно долго остается незамеченным. При этом постоянная адаптация к обществу через время приводит к истощению, тревоге и депрессии, рассказала журналистам президент АНО "Центр проблем аутизма" Екатерина Мень.

В качестве примера журналисты привели историю 30-летней жительницы Санкт-Петербурга. После года работы с психологом у нее заподозрили расстройство аутистического спектра и предложили пройти тест. Девушка набрала высокий балл, после чего пришла к психиатру, работающему с аутизмом и СДВГ. Специалист подтвердил диагноз.

Однако психиатр Александр Федорович в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что подобная ситуация – "проблема гипердиагностики".





Александр Федорович психиатр Во-первых, в тему стали очень активно вмешиваться некоторые психологи, которые находят у людей проблематику, обозначают ее и продвигают.

Во-вторых, это социальный паттерн: некоторым стало "приятно жаловаться", что оказалось специфическим входом в определенную аудиторию, подчеркнул эксперт.

Особенности личности

Аутизм – это нарушение психологического развития, которое относится к расстройствам раннего возраста. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ имени Н. И. Пирогова Наталья Суворинова.

Эксперт также отметила, что диагноз считается врожденным, хотя его этиология до конца не установлена. Прожить с ним до взрослого возраста, не замечая последствий, невозможно, подчеркнула она.





Наталья Суворинова врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ имени Н. И. Пирогова Проблемы чаще всего диагностируются во второй половине первого года жизни и затем прогрессируют. Это нарушение речи и походки, повышенная тревожность, страхи, сложности контакта с окружающими. Человек не может нормально развиваться до 30 лет, а потом внезапно обнаружить у себя аутизм.

По мнению Сувориновой, в данном случае происходит подмена понятий и речь идет не об аутизме, а о социофобии. Это сложности социального контакта, которые являются особенностью личности, а не заболеванием как таковым.

"Аутизм не лечится полностью, однако есть современные методы коррекции. Необходим комплексный подход: участие нейропсихолога, дефектолога, логопеда, коррекционные занятия с педагогом. То есть обучение ребенка жизни в социуме, поскольку коммуникация у него сильно затруднена", – пояснила она.

Если имеются нарушения поведения, страхи, агрессия или аутоагрессия, добавляется медикаментозная коррекция. Прогноз лечения зависит от интеллектуального развития: чем уровень выше, тем лучше происходит компенсация функций.





Наталья Суворинова врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ имени Н. И. Пирогова Определить его помогает специальный тест Векслера. Это стандартный международный показатель с модификациями для разных возрастных групп. Подобный тест можно провести с 2,6 года, однако чаще всего его делают примерно в 5. Также существуют группы от 5 до 16 и от 16 лет и старше.

Суворинова подчеркнула, что, когда человек с аутизмом взрослеет, проявления болезни очень разнообразны. Если интеллект более высокий, он в целом справляется с жизненными трудностями самостоятельно.

Поддержка человека с более низким интеллектом строится на обучении в том объеме, который он способен усвоить, и помощи в быту. В некоторых случаях людям требуется тьютор на протяжении жизни, заключила врач.

