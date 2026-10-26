Психиатр Федорович назвал гипердиагностикой выявление аутизма у россиян после 30

Аутизм все чаще стали диагностировать у взрослых: о расстройстве пациенты узнают даже после 30 лет, утверждают СМИ. Какие симптомы выдают болезнь и можно ли прожить с ней так долго, не замечая последствий, разбиралась Москва 24.
Реальность или гипердиагностика?
Диагноз "аутизм" стали чаще ставить в зрелом возрасте: многие узнают о расстройстве после 30 лет, сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на экспертов.
По данным СМИ, взрослые женщины все чаще оказываются теми, кому такой диагноз ставят впервые. Все дело в том, что еще в детстве девочки приспосабливаются к окружению и маскируют проявления расстройства, а потому оно долго остается незамеченным. При этом постоянная адаптация к обществу через время приводит к истощению, тревоге и депрессии, рассказала журналистам президент АНО "Центр проблем аутизма" Екатерина Мень.
В качестве примера журналисты привели историю 30-летней жительницы Санкт-Петербурга. После года работы с психологом у нее заподозрили расстройство аутистического спектра и предложили пройти тест. Девушка набрала высокий балл, после чего пришла к психиатру, работающему с аутизмом и СДВГ. Специалист подтвердил диагноз.
Однако психиатр Александр Федорович в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что подобная ситуация – "проблема гипердиагностики".
Во-вторых, это социальный паттерн: некоторым стало "приятно жаловаться", что оказалось специфическим входом в определенную аудиторию, подчеркнул эксперт.
Особенности личности
Аутизм – это нарушение психологического развития, которое относится к расстройствам раннего возраста. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени Л. О. Бадаляна РНИМУ имени Н. И. Пирогова Наталья Суворинова.
Эксперт также отметила, что диагноз считается врожденным, хотя его этиология до конца не установлена. Прожить с ним до взрослого возраста, не замечая последствий, невозможно, подчеркнула она.
По мнению Сувориновой, в данном случае происходит подмена понятий и речь идет не об аутизме, а о социофобии. Это сложности социального контакта, которые являются особенностью личности, а не заболеванием как таковым.
"Аутизм не лечится полностью, однако есть современные методы коррекции. Необходим комплексный подход: участие нейропсихолога, дефектолога, логопеда, коррекционные занятия с педагогом. То есть обучение ребенка жизни в социуме, поскольку коммуникация у него сильно затруднена", – пояснила она.
Если имеются нарушения поведения, страхи, агрессия или аутоагрессия, добавляется медикаментозная коррекция. Прогноз лечения зависит от интеллектуального развития: чем уровень выше, тем лучше происходит компенсация функций.
Суворинова подчеркнула, что, когда человек с аутизмом взрослеет, проявления болезни очень разнообразны. Если интеллект более высокий, он в целом справляется с жизненными трудностями самостоятельно.
Поддержка человека с более низким интеллектом строится на обучении в том объеме, который он способен усвоить, и помощи в быту. В некоторых случаях людям требуется тьютор на протяжении жизни, заключила врач.