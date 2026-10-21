Психолог Шурова: канистерапия подходит при тревоге, депрессии и трудностях в общении

Жители столицы полюбили канистерапию – психологические сеансы с собаками, которые стоят приличных денег. Кому помогает такой метод и можно ли вместо этого просто завести животное, разбиралась Москва 24.

Четвероногий друг

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/canis_therapy

В Москве растет спрос на канистерапию – метод, при котором общение с собакой используется для психологической и социальной реабилитации, сообщил телеграм-канал Mash Money.

По данным СМИ, занятия проводятся со специально обученным псом, а программа включает упражнения на общение, внимание и движение. Причем такой формат предлагают и детям, и взрослым.

Журналисты выяснили, что одна встреча продолжительностью 60 минут обходится примерно в 6 тысяч рублей. Если брать четыре сеанса в месяц без абонемента, сумма вырастает до 22–26 тысяч рублей.

При этом для работы в паре с собаками-терапевтами специалистам необходимо пройти обучение. Базовые программы стоят около 62 тысяч рублей, продвинутая ступень – еще 77 тысяч, а полный курс в две ступени обойдется в 163 тысячи. Обучение рассчитано на психологов, реабилитологов и педагогов, а собак для канистерапии строго отбирают и готовят.

Однако просто пообщаться с питомцами можно и без серьезных трат, напомнила Москве 24 юрист и руководитель благотворительного фонда помощи животным Анастасия Комагина. В качестве альтернативы она предложила стать волонтером: они гуляют с собаками, социализируют их, помогают с уборкой и кормлением.

Кроме того, иногда животным требуется временная передержка: это не постоянное владение, но полноценное общение и забота на несколько дней или недель. Кошачьи кафе и экофермы эксперт назвала более коммерческим вариантом, но и они дают возможность побыть рядом с питомцами в спокойной обстановке.

Замена психологам?

Фото: Москва 24/Елена Мельникова

Канистерапия – достаточно перспективное направление, особенно там, где человеку трудно установить контакт, выразить чувства или включиться в обычную терапевтическую работу. Об этом Москве 24 рассказала психолог, психиатр Екатерина Шурова.

Не любое общение с собакой является канистерапией. В полноценной терапевтической программе есть конкретная цель, подготовленный специалист, обученное животное и оценка результатов, объяснила разницу эксперт.





Екатерина Шурова психолог, психиатр Участие собаки влияет на несколько уровней человеческого бытия. На эмоциональном контакт с животным может снижать субъективное напряжение, дает ощущение принятия и облегчает переживание одиночества.

На поведенческом уровне человеку бывает легче включиться в занятия, если они предполагают взаимодействие с собакой – дать команду, расчесать, пройтись вместе. На социальном уровне животное становится своеобразным посредником между человеком и специалистом, помогая начать разговор и выстроить контакт.

"На когнитивном упражнения с собакой позволяют тренировать внимание, планирование и контроль импульсов. На телесном уровне прогулка, движения, спокойный тактильный контакт способствуют расслаблению, если человек воспринимает их как безопасные", – добавила Шурова.

По ее словам, собака иногда снижает ощущение социальной угрозы. Человеку может быть проще находиться рядом с животным, которое не оценивает его успехи, внешность или правильность высказываний, как это бывает среди людей.

"Но здесь важно не приписывать собаке магических способностей, потому что реакция зависит от конкретного человека, животного, обстановки и характера взаимодействия", – призвала эксперт.





Екатерина Шурова психолог, психиатр Канистерапия подходит детям и подросткам с трудностями в эмоциональной регуляции, людям с тревогой и депрессивными расстройствами, тем, кто часто бывает в стрессовых ситуациях, пожилым – как поддержка социальной активности и вовлечения в реабилитационные занятия.

Также это подойдет людям, которым сложно доверять и устанавливать контакт. Собака помогает начинать эмоционально сложную встречу и постепенно формировать чувство безопасности.

"Метод может быть полезен в психотерапии, но не следует автоматически считать, что такой контакт эффективен при любой психологической травме", – добавила она.



Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

При этом нельзя просто завести собаку, так как канистерапия отличается от обычного общения с животным. Последнее подразумевает удовольствие, общение, поддержку, но не имеет конкретной терапевтической цели и результата.

"Я вижу преимущества этого метода. Первое – возможность установить контакт без немедленного требования говорить о себе. Для некоторых пациентов прямой разговор о чувствах, симптомах и травматическом опыте изначально слишком сложен, а совместные занятия с собакой могут стать более доступной точкой входа в терапевтический процесс", – добавила врач.

Второй момент – возможность для специалиста наблюдать поведение человека в реальном взаимодействии. В зависимости от задачи он исследует, как человек реагирует на фрустрацию, соблюдает границы, регулирует импульсы, воспринимает обратную связь.

"Но одно взаимодействие с собакой, к сожалению, не позволяет делать диагностические выводы о личности. Третье – мы превращаем абстрактные психологические задачи в конкретные действия. Вместо обсуждения самоконтроля человек тренирует ожидание, вместо разговора об ответственности выполняет последовательность действий по уходу, вместо абстрактного упражнения на коммуникацию подает понятные сигналы", – уточнила Шурова.

По ее словам, канистерапию можно рассматривать как дополнительный компонент помощи при условии, что она соответствует потребностям пациента и проводится подготовленной командой. При этом нельзя отменять назначенные препараты, убирать психотерапию или необходимую реабилитацию только потому, что человеку стало легче рядом с собакой, заключила специалист.

