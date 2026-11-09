Полиция Бали попросила туристов не носить на отдыхе дорогие украшения из-за краж

Правоохранительные органы острова Бали обратились к туристам с просьбой не носить броские украшениях на улицах, чтобы не привлекать внимание грабителей. Как обстоят дела с преступностью за рубежом и что делать при краже драгоценностей и документов, разбиралась Москва 24.

Призвали быть скромнее

Полиция Бали рекомендовала туристам не носить дорогие или яркие украшения во время прогулок по популярным курортным местам. Все из-за серии ограблений в Куте и Сануре, где преступники на мотоциклах нападали на иностранных путешественников, сообщило издание The Bali News.

О предупреждении стало известно 7 ноября, когда полиция задержала шестерых подозреваемых в преступлениях в Куте. Отмечается, что злоумышленники похитили у иностранцев наличные, ценные вещи и украшения на сумму 291,3 миллиона рупий (примерно 1,3 миллиона рублей).

По словам старшего комиссара И. Кетута Видиарты из полиции Денпасара, путешественникам нужно быть особенно внимательными во время ночных прогулок, а также в случаях, когда они несут сумки со стороны проезжей части. Преступники незаметно приближаются на мотоциклах, резко вырывают сумки или срывают с шеи украшения, а потом скрываются до того, как пострадавшие успевают опомниться.

Также в правоохранительных органах попросили не садиться в транспорт к незнакомцам, которые сами настойчиво предлагают подвезти. Часто такие "помощники" оказываются ворами, обкрадывающими попутчиков во время поездки.



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В свою очередь, член правления Российского союза туриндустрии Артур Мурадян отметил в разговоре с Москвой 24, что специалисты РСТ в целом нечасто получают информацию о подобных инцидентах.





Артур Мурадян член правления Российского союза туриндустрии Если у путешественника что-то украли за границей, обязательно нужно заявить в местную полицию. Если, кроме ценных вещей, пропали и документы, следует обратиться в консульство или посольство Российской Федерации.

Эксперт добавил, что операторы всегда рекомендуют оставлять ценные вещи в сейфах и быть внимательными на экскурсиях.

"Более того, чаще на Бали вещи воруют не люди, а обезьяны – в частности, телефоны и сумки. Шутка это или нет, но специалисты получают именно такие жалобы. Впрочем, случившееся тоже не носит критичного характера. В целом преступность есть везде: где-то больше, где-то меньше, но Бали мы точно не относим к локациям с высоким уровнем правонарушений", – отметил Мурадян.

Что касается действий со стороны туркомпаний, такие случаи не входят в перечень зоны их ответственности. В любом случае проинформировать о ситуации можно, но здесь их представитель озвучит те же рекомендации, что были сказаны раньше, – обращаться в правоохранительные органы. Туроператоры не отвечают за действия или бездействие местных властей, если произошло уголовное преступление, подчеркнул Мурадян.

"Во многих странах достаточно опасно"

Тревел-блогер и руководитель турфирмы Наталия Ансталь рассказала Москве 24, что однажды сама стала жертвой грабителей, отдыхая на Шри-Ланке.

"Правда, кража произошла не на улице – залезли в дом, когда все ушли на мероприятие. Поэтому, если турист оставляет ценные вещи в комнате (паспорта, деньги, украшения), обязательно нужно хранить их в сейфе, если он есть в отеле, либо в чемоданах с кодовым замком. Вероятность, что грабитель вынесет последний, невелика: обычно берут деньги, которые лежат в открытом доступе, например в шкафу", – отметила эксперт.

Она добавила, что грабители способны залезть и через окно.





Наталия Ансталь тревел-блогер и руководитель турфирмы Что касается правил поведения на улице, то, например, в Азии, в частности в Таиланде и на Филиппинах, действительно не стоит ходить в броских украшениях, особенно в нетуристических зонах. Важно, чтобы из кармана не торчал кошелек: у грабителей глаз наметан. Деньги лучше хранить так, чтобы их не вытащили: в частности, во внутреннем закрытом кармане рубашки, а украшения следует вообще не брать в другую страну.

Эксперт также посоветовала в случае кражи обращаться в полицию, но предупредила, что камеры на улицах могут быть не везде, поэтому преступников будет сложно выследить.

"На мой взгляд, в плане грабежа опасно во многих странах. В их число входят и европейские государства. В той же Испании очень часто грабят, когда люди ходят, например, в океанариум, – это одни из самых распространенных случаев. В Азии тоже можно столкнуться с подобными ситуациями. Единственное, есть вероятность, что в курортных частях ограбление произойдет без разбоя", – отметила тревел-блогер.

Кроме того, с точки зрения безопасности не рекомендуется посещать нетуристические районы без официального сопровождения, заключила Ансталь.