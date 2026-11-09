Депутат Останина: верификация на сайтах знакомств через "Госуслуги" защитит участников СВО

В Общественной палате выступили за верификацию на сайтах знакомств через "Госуслуги" и банковские ID. По мнению авторов идеи, это повысит безопасность платформ и защитит пользователей от аферистов. В плюсах и минусах нововведения разбиралась Москва 24.

Только проверенные?

Верификация на сайтах знакомств через "Госуслуги" и банковские ID должна повысить безопасность платформ и защитить посетителей от мошенников. Такое мнение высказал зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Он указал на распространенную схему обмана: злоумышленники выдают себя за успешных предпринимателей или криптоинвесторов, чтобы войти в доверие и похитить деньги. По словам Машарова, авторизация необязательно должна быть обязательной – достаточно фильтра, отбирающего тех, кто прошел усиленную верификацию.





Евгений Машаров зампред комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Вероятность 99,9%, что такой собеседник не является аферистом.

По его словам, часть сервисов уже применяет искусственный интеллект для проверки новых аккаунтов и автоматической блокировки подозрительных профилей, чего достаточно для безопасности пользователей. При этом общественник обратил внимание, что некоторые сайты знакомств до сих пор не выявляют мошенников, и рекомендовал не регистрироваться на подобных площадках.



Однако глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с Москвой 24 отметила, что попытка установить контроль может быть воспринята некоторыми гражданами как посягательство на их свободу.

"Даже если это делается из гуманных побуждений. Поэтому мне трудно понять, даст ли это эффект, у меня лично пока нет понимания", – сказала она.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Если у людей нет другой возможности познакомиться, подобные сайты – хоть какой-то выход. С другой стороны, это большой риск: есть много мошеннических схем, которые, к великому сожалению, очень больно бьют. И я не только о финансовых махинациях, некоторые собеседники своим поведением ранят душу, особенно женщинам.

Кроме того, по словам парламентария, ей поступает множество обращений бойцов – участников спецоперации. Они стали жертвами девушек, которые на них наживаются: после виртуального знакомства аферистки оформляют брак и присваивают деньги.

"Я отношу себя к числу тех, кто за живое общение, ибо любое виртуальное пространство уводит от действительности. Невозможно познать человека только по тому, что и как он пишет. Конечно, важно общаться вживую, смотреть в глаза", – добавила Останина.

"Самостоятельно выбрать уровень проверки"

IT-эксперт Антон Аверьянов согласился, что верификация через "Госуслуги" и банковские ID может повысить безопасность пользователей сайтов знакомств.

"Такие площадки создают определенную уязвимость для социальной инженерии. Человек приходит туда с целью познакомиться, пообщаться, найти отношения, поэтому изначально настроен на доверие. При этом он не видит собеседника в реальной жизни и не может быть уверен, что за фото и указанными в профиле данными находится тот, за которого себя выдает. При грамотной социальной инженерии этим довольно легко воспользоваться", – сказал он Москве 24.

Специалист отметил, что существуют площадки, которые используют платный доступ и дополнительные механизмы проверки личности, но даже это не гарантирует добросовестность человека.





Антон Аверьянов IT-эксперт Верификация отвечает на вопрос, кто зарегистрировался, но не на то, с какими намерениями он общается. Поэтому я считаю, что усиленную верификацию через государственные или банковские сервисы разумнее сделать добровольной. Пользователь должен иметь возможность самостоятельно выбрать уровень проверки и при этом понимать, что отсутствие подтвержденного статуса необязательно означает, что перед ним мошенник.

По его мнению, платформам необходимо сочетать верификацию с поведенческим анализом, выявлением подозрительных сценариев общения и оперативной обработкой жалоб. Искусственный интеллект здесь может быть полезен: например, для обнаружения массово создаваемых аккаунтов, подозрительных шаблонов переписки и попыток обмана пользователей.

"Отдельно я бы обратил внимание на несовершеннолетних. Это аудитория, которая может быть особенно уязвима к психологическому воздействию и манипуляциям. В их случае задача должна заключаться не просто в том, чтобы усложнить регистрацию или ограничить доступ к определенным функциям, а в том, чтобы обеспечить реальную защиту от вовлечения в опасные ситуации", – подчеркнул эксперт.

Для таких площадок важна модерация, механизмы выявления подозрительных контактов и возможность быстро сообщить о попытках давления или шантажа. При этом важно избегать серьезных возрастных ограничений: у подростков тоже есть право на личную жизнь, резюмировал Аверьянов.

"Много нюансов"

Профессиональная сваха, эксперт по вопросам отношений, семьи и брака Валентина Закоцола также выразила мнение, что благодаря этой мере будет меньше мошенников и людей, которые заходят на сайт не знакомиться, а для других целей.

"Но есть и минус: многие из тех, кто хочет найти отношения, могут не делать это из-за необходимости использовать "Госуслуги". На сегодняшний день офлайн уходит, при этом много одиноких людей, и это большая проблема. Поэтому сайты знакомств должны быть", – сказала она Москве 24.

Однако подобные площадки создают иллюзию большого выбора: по словам свахи, к ней обращаются мужчины и женщины, которые пользовались такими сервисами, и они разочарованы.

"Это ресурс, которым тоже надо уметь пользоваться. Когда заходишь на сайт или в приложение, кажется, что очень много мужчин или женщин, а в итоге оказывается: не встречаются, только переписываются, а кто-то не соответствует тому, что заявляет. Много нюансов", – отметила эксперт.





Валентина Закоцола профессиональная сваха, эксперт по вопросам отношений, семьи и брака Пары после сайта знакомств тоже складываются, но это огромный труд: нужно пройти столько психологических моментов, где ты разочаровываешься, обижаешься, негодуешь. Многих не учили, как строить отношения, они не умеют это делать.

Кроме того, Закоцола утверждает, что для многих знакомства на улицах и в ресторанах стали признаком дурного тона.

"Если есть возможность искать пару через знакомых, на мероприятиях, надо этим заниматься, а не ждать, что счастье найдет тебя само", – добавила она.

Также можно делегировать это профессионалам, у которых огромная база кандидатов, заключила эксперт.

